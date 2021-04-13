Die Welt: на планете могут исчезнуть бананы

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Бананы оказались под угрозой исчезновения. О надвигающейся катастрофе написало немецкое издание Die Welt.Все дело в высокоинфекционном грибе, который живет в почвах. Вспышка заболевания под названием Tropical Race 4 (TR4) произошла в XX веке на территории Азии и Австралии. Считалось, что инфекция не вышла за пределы этих регионов. Однако в 2019 году гриб был впервые обнаружен в Южной Америке.А ведь именно этот континент снабжает мир бананами. К настоящему моменту, несколько стран уже закрыли свои плантации из-за отравленных почв. Примечательно, что гриб нельзя вывести при помощи химикатов.В итоге земля остается непригодной для выращивания треть века.Как назло, TR4 в основном оказывает вредоносное воздействие именно на сорт Cavendish, который считается очень плодоносным. К тому же, 95% всех бананов, которые продаются на рынке. И в последние годы уровень потребления этих фруктов лишь растет.По мнению экспертов, мир постепенно лишается фрукта, который не только приятен на вкус, но и отсутствие которого способно подорвать продовольственную ситуацию на планете.
А ведь именно этот континент снабжает мир бананами.
К настоящему моменту, несколько стран уже закрыли свои плантации из-за отравленных почв. Примечательно, что гриб нельзя вывести при помощи химикатов.
В итоге земля остается непригодной для выращивания треть века.
Как назло, TR4 в основном оказывает вредоносное воздействие именно на сорт Cavendish, который считается очень плодоносным. К тому же, 95% всех бананов, которые продаются на рынке.
И в последние годы уровень потребления этих фруктов лишь растет.
"Если учесть, что население Земли составляет более семи миллиардов человек, то увеличение потребности растущего населения развивающихся стран в продуктах питания — главная причина роста производства бананов", — заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
По мнению экспертов, мир постепенно лишается фрукта, который не только приятен на вкус, но и отсутствие которого способно подорвать продовольственную ситуацию на планете.