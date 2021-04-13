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https://uz.sputniknews.ru/20210413/die-welt-na-planete-mogut-ischeznut-banany-18303422.html
Die Welt: на планете могут исчезнуть бананы
Die Welt: на планете могут исчезнуть бананы
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Бананы оказались под угрозой исчезновения. О надвигающейся катастрофе написало немецкое издание Die Welt.
2021-04-13T16:52+0500
2021-04-13T16:54+0500
в мире
фрукты
торговля
еда
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Бананы оказались под угрозой исчезновения. О надвигающейся катастрофе написало немецкое издание Die Welt.Все дело в высокоинфекционном грибе, который живет в почвах. Вспышка заболевания под названием Tropical Race 4 (TR4) произошла в XX веке на территории Азии и Австралии. Считалось, что инфекция не вышла за пределы этих регионов. Однако в 2019 году гриб был впервые обнаружен в Южной Америке.А ведь именно этот континент снабжает мир бананами. К настоящему моменту, несколько стран уже закрыли свои плантации из-за отравленных почв. Примечательно, что гриб нельзя вывести при помощи химикатов.В итоге земля остается непригодной для выращивания треть века.Как назло, TR4 в основном оказывает вредоносное воздействие именно на сорт Cavendish, который считается очень плодоносным. К тому же, 95% всех бананов, которые продаются на рынке. И в последние годы уровень потребления этих фруктов лишь растет.По мнению экспертов, мир постепенно лишается фрукта, который не только приятен на вкус, но и отсутствие которого способно подорвать продовольственную ситуацию на планете.
https://uz.sputniknews.ru/20171014/granat-korol-fruktov-6548051.html
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фрукты, торговля, еда

Die Welt: на планете могут исчезнуть бананы

16:52 13.04.2021 (обновлено: 16:54 13.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Louis Hansel @shotsoflouisБанан, иллюстративное фото
Банан, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© СС0 / Unsplash / Louis Hansel @shotsoflouis
Всему виной — смертоносный гриб, который проникает во фрукт и уничтожает его структуру.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Бананы оказались под угрозой исчезновения. О надвигающейся катастрофе написало немецкое издание Die Welt.
Все дело в высокоинфекционном грибе, который живет в почвах. Вспышка заболевания под названием Tropical Race 4 (TR4) произошла в XX веке на территории Азии и Австралии.
Считалось, что инфекция не вышла за пределы этих регионов. Однако в 2019 году гриб был впервые обнаружен в Южной Америке.
Гранат - Райское яблоко, или Король фруктов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2017
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Король фруктов: как правильно чистить гранат
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А ведь именно этот континент снабжает мир бананами.
К настоящему моменту, несколько стран уже закрыли свои плантации из-за отравленных почв. Примечательно, что гриб нельзя вывести при помощи химикатов.
В итоге земля остается непригодной для выращивания треть века.
Как назло, TR4 в основном оказывает вредоносное воздействие именно на сорт Cavendish, который считается очень плодоносным. К тому же, 95% всех бананов, которые продаются на рынке.
И в последние годы уровень потребления этих фруктов лишь растет.
"Если учесть, что население Земли составляет более семи миллиардов человек, то увеличение потребности растущего населения развивающихся стран в продуктах питания — главная причина роста производства бананов", — заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
По мнению экспертов, мир постепенно лишается фрукта, который не только приятен на вкус, но и отсутствие которого способно подорвать продовольственную ситуацию на планете.
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