Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210413/finlyandiya-zapustit-v-kosmos-derevyannyy-sputnik--vpervye-v-istorii-chelovechestva-18295203.html
Человечество впервые в истории запустит в космос деревянный спутник
Человечество впервые в истории запустит в космос деревянный спутник
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Финляндия запустит в космос первый в мире деревянный спутник. Аппарат получил название WISA Woodsat.
2021-04-13T09:54+0500
2021-04-13T09:54+0500
в мире
спутник
космос
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/03/16117076_0:62:2001:1187_1920x0_80_0_0_665265a04c98459518bcd5027720f5d6.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Финляндия запустит в космос первый в мире деревянный спутник. Аппарат получил название WISA Woodsat. Его разработала и создала компания Arctic Astronautics при содействии предприятия по деревопереработке UPM. Ожидается, что наноспутник выйдет на орбиту Земли до конца 2021 года. Сделано это будет с помощью ракеты-носителя "Электрон" компании Rocket Lab.Ранее ничего, сделанного из древесины, в космос не отправляли.Спутник будет вращаться вокруг нашей планеты на высоте 500-550 километров. На то, чтобы совершить полный оборот, у него уйдет около полутора часов.Аппарат будет собирать данные "о поведении и износостойкости фанеры при резком перепаде температур, в условиях вакуума и повышенной радиации". Это нужно, чтобы понять, насколько практична древесина в космических конструкциях.
финляндия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/03/16117076_166:0:1833:1250_1920x0_80_0_0_43fc1ba83930bca65e60a610d5df678d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
спутник, космос, финляндия

Человечество впервые в истории запустит в космос деревянный спутник

09:54 13.04.2021
540
© Depositphotos / RottenmanСпутник в космосе у Земли
Спутник в космосе у Земли - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© Depositphotos / Rottenman
Запуск будет произведен с пускового комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Финляндия запустит в космос первый в мире деревянный спутник. Аппарат получил название WISA Woodsat.
Его разработала и создала компания Arctic Astronautics при содействии предприятия по деревопереработке UPM. Ожидается, что наноспутник выйдет на орбиту Земли до конца 2021 года.
Сделано это будет с помощью ракеты-носителя "Электрон" компании Rocket Lab.
Ранее ничего, сделанного из древесины, в космос не отправляли.
© Twitter / WISA WOODSATНаноспутник WISA Woodsat, разработанный и построенный компанией Arctic Astronautics
Наноспутник WISA Woodsat, разработанный и построенный компанией Arctic Astronautics - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
Наноспутник WISA Woodsat, разработанный и построенный компанией Arctic Astronautics
© Twitter / WISA WOODSAT
Спутник будет вращаться вокруг нашей планеты на высоте 500-550 километров. На то, чтобы совершить полный оборот, у него уйдет около полутора часов.
Аппарат будет собирать данные "о поведении и износостойкости фанеры при резком перепаде температур, в условиях вакуума и повышенной радиации".
Это нужно, чтобы понять, насколько практична древесина в космических конструкциях.
310100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:22В Ташкенте открыли дорожный участок рядом с метро "Пушкинская" — фото
13:22Узбекистанские строители возведут школу на территории Карабаха
12:32Потерявшим кормильца женщинам будет возмещена оплата за детский сад
12:13Кто профинансирует проекты строительства частных детских садов?
11:32Почему волки пережили Ледниковый период, а мамонты — нет? Ученые нашли разгадку
11:06Одил Ахмедов подписал контракт с новым клубом
10:52Политика США зарабатывает на дозу сыну президента Байдена
10:37Афганское землетрясение ощутили в Термезе
10:34Эрдоган не прав, но Европу не жалко
10:14Сколько узбекистанцев привились в первые 2 недели вакцинации — статистика
09:54Человечество впервые в истории запустит в космос деревянный спутник
09:24США не упомянули Гагарина и СССР в посте про первый полет человека в космос
08:56Хайп без границ: задержаны таксисты, очернившие женщин ради "трендового видео"
08:33Жара до +30, но кое-где возможны грозы: погода в Узбекистане на неделю
ВчераМинпромторг РФ: Red Wings может начать полеты в Узбекистан
ВчераПраздник планетарного масштаба: Ташкент отметил 60-летие полета Гагарина
ВчераТаможенники пресекли контрабанду крупной партии лекарственных препаратов
ВчераУзбекистан возобновит регулярное авиасообщение с Кувейтом
ВчераАО "Худудгазтаъминот" запустило Telegram-бот для приема показаний счетчиков
ВчераКакие экзамены сдадут узбекские школьники в 2021 году — список