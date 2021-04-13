https://uz.sputniknews.ru/20210413/finlyandiya-zapustit-v-kosmos-derevyannyy-sputnik--vpervye-v-istorii-chelovechestva-18295203.html

Человечество впервые в истории запустит в космос деревянный спутник

Человечество впервые в истории запустит в космос деревянный спутник

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Финляндия запустит в космос первый в мире деревянный спутник. Аппарат получил название WISA Woodsat.

2021-04-13T09:54+0500

2021-04-13T09:54+0500

2021-04-13T09:54+0500

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спутник

космос

финляндия

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Финляндия запустит в космос первый в мире деревянный спутник. Аппарат получил название WISA Woodsat. Его разработала и создала компания Arctic Astronautics при содействии предприятия по деревопереработке UPM. Ожидается, что наноспутник выйдет на орбиту Земли до конца 2021 года. Сделано это будет с помощью ракеты-носителя "Электрон" компании Rocket Lab.Ранее ничего, сделанного из древесины, в космос не отправляли.Спутник будет вращаться вокруг нашей планеты на высоте 500-550 километров. На то, чтобы совершить полный оборот, у него уйдет около полутора часов.Аппарат будет собирать данные "о поведении и износостойкости фанеры при резком перепаде температур, в условиях вакуума и повышенной радиации". Это нужно, чтобы понять, насколько практична древесина в космических конструкциях.

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спутник, космос, финляндия