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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210413/gazovyy-ballon-vzorvalsya-na-doroge-ryadom-s-peshexodami-oni-gostitalizirovany-18313847.html
Газовый баллон взорвался на дороге рядом с пешеходами: они гоститализированы
Газовый баллон взорвался на дороге рядом с пешеходами: они гоститализированы
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Сегодня рано утром в Джизаке произошла трагедия. Подробности сообщили в УБДД Джизакской области при МВД республики.
2021-04-13T19:37+0500
2021-04-13T19:37+0500
происшествия
джизакская область
губдд
госпитализация
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Сегодня рано утром в Джизаке произошла трагедия. Подробности сообщили в УБДД Джизакской области при МВД республики. У грузового автомобиля взорвался газовый баллон объемом 100 литров прямо во время движения.Взрыв был такой силы, что двое человек — мужчина и его 16-летний сын, находившиеся на пешеходном переходе, получили тяжелейшие ранения от попавших в них осколков железных частей баллона. В тяжелом состоянии они госпитализированы в реанимационное отделение Джизакского филиала республиканского научного центра скорой медицинской помощи. Серьезные повреждения получили автомобили Cobalt, Spark и Nexia-1, которые находились на проезжей части и обочине дороги. Оказалось, что водитель грузового автомобиля налил в баллон слишком много сжатого газа. Из-за нарушения техники безопасности давление в баллоне возросло и произошел мощный взрыв.
джизакская область
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джизакская область, губдд, госпитализация

Газовый баллон взорвался на дороге рядом с пешеходами: они гоститализированы

19:37 13.04.2021
1303
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Оказалось, что водитель грузового автомобиля налил в баллон слишком много сжатого газа.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Сегодня рано утром в Джизаке произошла трагедия. Подробности сообщили в УБДД Джизакской области при МВД республики.
У грузового автомобиля взорвался газовый баллон объемом 100 литров прямо во время движения.
Взрыв был такой силы, что двое человек — мужчина и его 16-летний сын, находившиеся на пешеходном переходе, получили тяжелейшие ранения от попавших в них осколков железных частей баллона. В тяжелом состоянии они госпитализированы в реанимационное отделение Джизакского филиала республиканского научного центра скорой медицинской помощи.
Серьезные повреждения получили автомобили Cobalt, Spark и Nexia-1, которые находились на проезжей части и обочине дороги.
Оказалось, что водитель грузового автомобиля налил в баллон слишком много сжатого газа. Из-за нарушения техники безопасности давление в баллоне возросло и произошел мощный взрыв.
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