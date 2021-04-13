Газовый баллон взорвался на дороге рядом с пешеходами: они гоститализированы

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Сегодня рано утром в Джизаке произошла трагедия. Подробности сообщили в УБДД Джизакской области при МВД республики. У грузового автомобиля взорвался газовый баллон объемом 100 литров прямо во время движения.Взрыв был такой силы, что двое человек — мужчина и его 16-летний сын, находившиеся на пешеходном переходе, получили тяжелейшие ранения от попавших в них осколков железных частей баллона. В тяжелом состоянии они госпитализированы в реанимационное отделение Джизакского филиала республиканского научного центра скорой медицинской помощи. Серьезные повреждения получили автомобили Cobalt, Spark и Nexia-1, которые находились на проезжей части и обочине дороги. Оказалось, что водитель грузового автомобиля налил в баллон слишком много сжатого газа. Из-за нарушения техники безопасности давление в баллоне возросло и произошел мощный взрыв.
Оказалось, что водитель грузового автомобиля налил в баллон слишком много сжатого газа.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Сегодня рано утром в Джизаке произошла трагедия. Подробности сообщили в УБДД Джизакской области при МВД республики.
У грузового автомобиля взорвался газовый баллон объемом 100 литров прямо во время движения.
Взрыв был такой силы, что двое человек — мужчина и его 16-летний сын, находившиеся на пешеходном переходе, получили тяжелейшие ранения от попавших в них осколков железных частей баллона. В тяжелом состоянии они госпитализированы в реанимационное отделение Джизакского филиала республиканского научного центра скорой медицинской помощи.
Серьезные повреждения получили автомобили Cobalt, Spark и Nexia-1, которые находились на проезжей части и обочине дороги.
Оказалось, что водитель грузового автомобиля налил в баллон слишком много сжатого газа. Из-за нарушения техники безопасности давление в баллоне возросло и произошел мощный взрыв.