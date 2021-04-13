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Главы СФ и Сената Олий Мажлиса подписали меморандум о сотрудничестве в сфере миграции
Главы СФ и Сената Олий Мажлиса подписали меморандум о сотрудничестве в сфере миграции
Главы верхних палат парламентов двух государств подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции. Кроме того, Нарбаева примет участие в
2021-04-13T20:40+0500
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видео
сенат олий мажлиса
миграция
танзила нарбаева
валентина матвиенко
совет федерации
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Главы верхних палат парламентов двух государств подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции. Кроме того, Нарбаева примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая состоится 15-16 апреля в Санкт-Петербурге.Подробнее о встрече смотрите в нашем видео.
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видео, сенат олий мажлиса, миграция, танзила нарбаева, валентина матвиенко, совет федерации

Главы СФ и Сената Олий Мажлиса подписали меморандум о сотрудничестве в сфере миграции

20:40 13.04.2021
336
В рамках визита в Россию председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры со своей коллегой — спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Главы верхних палат парламентов двух государств подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции. Кроме того, Нарбаева примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая состоится 15-16 апреля в Санкт-Петербурге.
Подробнее о встрече смотрите в нашем видео.
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