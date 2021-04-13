Главы СФ и Сената Олий Мажлиса подписали меморандум о сотрудничестве в сфере миграции

Главы верхних палат парламентов двух государств подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции. Кроме того, Нарбаева примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая состоится 15-16 апреля в Санкт-Петербурге.Подробнее о встрече смотрите в нашем видео.
В рамках визита в Россию председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева провела переговоры со своей коллегой — спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Главы верхних палат парламентов двух государств подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции. Кроме того, Нарбаева примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая состоится 15-16 апреля в Санкт-Петербурге.