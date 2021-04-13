https://uz.sputniknews.ru/20210413/glavy-sf-i-senata-oliy-majlisa-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-sfere-migratsii-18314811.html

Главы СФ и Сената Олий Мажлиса подписали меморандум о сотрудничестве в сфере миграции

Главы СФ и Сената Олий Мажлиса подписали меморандум о сотрудничестве в сфере миграции

Главы верхних палат парламентов двух государств подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции. Кроме того, Нарбаева примет участие в

2021-04-13T20:40+0500

2021-04-13T20:40+0500

2021-04-13T20:40+0500

видео

сенат олий мажлиса

миграция

танзила нарбаева

валентина матвиенко

совет федерации

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Главы верхних палат парламентов двух государств подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции. Кроме того, Нарбаева примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая состоится 15-16 апреля в Санкт-Петербурге.Подробнее о встрече смотрите в нашем видео.

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видео, сенат олий мажлиса, миграция, танзила нарбаева, валентина матвиенко, совет федерации