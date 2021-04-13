https://uz.sputniknews.ru/20210413/ii-mejdunarodnyy-festival-iskusstva-baxshi-proydet-v-nukuse-18307659.html

II Международный фестиваль искусства бахши пройдет в Нукусе

II Международный фестиваль искусства бахши пройдет в Нукусе

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Второй Международный фестиваль искусства бахши в 2021 году пройдет в Нукусе. Соответствующее постановление подписал глава

2021-04-13T15:38+0500

2021-04-13T15:38+0500

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культура

фестиваль

нукус

музыка

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Второй Международный фестиваль искусства бахши в 2021 году пройдет в Нукусе. Соответствующее постановление подписал глава государства, сообщили в пресс-службе Минюста.В документе президент поручил также поэтапно подготовить другие регионы республики к проведению в будущем Международного фестиваля искусства бахши.При проведении мероприятия необходимо учитывать санитарно-эпидемическую обстановку в республике.Напомним, фестиваль проводится в апреля один раз в два года. В 2019-м праздник впервые состоялся в Термезе с 5 по 10 апреля.Цель мероприятия — ознакомление общественности с образцами узбекского национального искусства сказителей-бахши, повышение у молодежи уважения и интереса к этому виду искусства, укрепление дружбы братских народов.

https://uz.sputniknews.ru/20190925/Spoem-po-novomu-v-Termeze-sozdana-respublikanskaya-shkola-bakhshi-12491723.html

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фестиваль, нукус, музыка, узбекистан