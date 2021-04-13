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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210413/ii-mejdunarodnyy-festival-iskusstva-baxshi-proydet-v-nukuse-18307659.html
II Международный фестиваль искусства бахши пройдет в Нукусе
II Международный фестиваль искусства бахши пройдет в Нукусе
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Второй Международный фестиваль искусства бахши в 2021 году пройдет в Нукусе. Соответствующее постановление подписал глава
2021-04-13T15:38+0500
2021-04-13T16:14+0500
культура
фестиваль
нукус
музыка
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Второй Международный фестиваль искусства бахши в 2021 году пройдет в Нукусе. Соответствующее постановление подписал глава государства, сообщили в пресс-службе Минюста.В документе президент поручил также поэтапно подготовить другие регионы республики к проведению в будущем Международного фестиваля искусства бахши.При проведении мероприятия необходимо учитывать санитарно-эпидемическую обстановку в республике.Напомним, фестиваль проводится в апреля один раз в два года. В 2019-м праздник впервые состоялся в Термезе с 5 по 10 апреля.Цель мероприятия — ознакомление общественности с образцами узбекского национального искусства сказителей-бахши, повышение у молодежи уважения и интереса к этому виду искусства, укрепление дружбы братских народов.
https://uz.sputniknews.ru/20190925/Spoem-po-novomu-v-Termeze-sozdana-respublikanskaya-shkola-bakhshi-12491723.html
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фестиваль, нукус, музыка, узбекистан

II Международный фестиваль искусства бахши пройдет в Нукусе

15:38 13.04.2021 (обновлено: 16:14 13.04.2021)
534
© Official touristic portal of UzbekistanИскусство бахши – это прежде всего пение дастанов
Искусство бахши – это прежде всего пение дастанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© Official touristic portal of Uzbekistan
Шавкат Мирзиёев поручил также поэтапно подготовить другие регионы республики к проведению в будущем Международного фестиваля искусства бахши.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Второй Международный фестиваль искусства бахши в 2021 году пройдет в Нукусе. Соответствующее постановление подписал глава государства, сообщили в пресс-службе Минюста.
В документе президент поручил также поэтапно подготовить другие регионы республики к проведению в будущем Международного фестиваля искусства бахши.
При проведении мероприятия необходимо учитывать санитарно-эпидемическую обстановку в республике.
В Термезе пройдет фестиваль искусства Бахши - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2019
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Споем по-новому: в Термезе создана республиканская школа бахши
25 сентября 2019, 14:56
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Напомним, фестиваль проводится в апреля один раз в два года. В 2019-м праздник впервые состоялся в Термезе с 5 по 10 апреля.
Цель мероприятия — ознакомление общественности с образцами узбекского национального искусства сказителей-бахши, повышение у молодежи уважения и интереса к этому виду искусства, укрепление дружбы братских народов.
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