Жара до +30, но кое-где возможны грозы: погода в Узбекистане на неделю

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Синоптики рассказали, какая погода ожидает узбекистанцев в ближайшие дни.В Каракалпакстане и Хорезмской областях будет тепло и временами облачно. Дождей не прогнозируется. Воздух днем прогреется до 22-27 градусов, ночью — 7-12 градусов. Порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду.В Бухарской и Навоийской областях погода ожидается аналогичная: столбики термометров в среду дойдут до 20-25 градусов, в остальные дни — до 22-27 градусов. Ночью будет чуть теплее, чем в других регионах — 8-13 градусов. В Кашкадарьинской и Сурханадарьинской областях будет тепло и иногда облачно, как и в других регионах: днем воздух прогреется до 25-30 градусов, ночью температура будет варьироваться от 12 до 17 градусов. А вот в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях в среду возможны кратковременные дожди и грозы. Впрочем, в последующие дни установится ясная и недождливая погода. В среду температура достигнет 20-25 градусов (ночью — 7-12 градусов), до конца недели — 22-27 градусов (ночью — 9-14 градусов). Порывы ветра ожидаются до 7-12 метров в секунду.В горных районах республики в среду и четверг возможны дожди и грозы. Однако уже к субботе установится ясная погода. Синоптики предупредили о лавинной опасности в Ташкентской и Наманганской областях на высоте выше 1,6 тысячи метров.
В Каракалпакстане и Хорезмской областях будет тепло и временами облачно. Дождей не прогнозируется. Воздух днем прогреется до 22-27 градусов, ночью — 7-12 градусов. Порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду.
В Бухарской и Навоийской областях погода ожидается аналогичная: столбики термометров в среду дойдут до 20-25 градусов, в остальные дни — до 22-27 градусов. Ночью будет чуть теплее, чем в других регионах — 8-13 градусов.
В Кашкадарьинской и Сурханадарьинской областях будет тепло и иногда облачно, как и в других регионах: днем воздух прогреется до 25-30 градусов, ночью температура будет варьироваться от 12 до 17 градусов.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях порывы ветра будут чуть слабее — 5-10 метров в секунду. В остальном погода такая же: днем — 20-25 градусов, ночью — 7-12 градусов. Теплее всего будет ночью в среду — до 18-23 градусов.
А вот в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях в среду возможны кратковременные дожди и грозы. Впрочем, в последующие дни установится ясная и недождливая погода. В среду температура достигнет 20-25 градусов (ночью — 7-12 градусов), до конца недели — 22-27 градусов (ночью — 9-14 градусов). Порывы ветра ожидаются до 7-12 метров в секунду.
В горных районах республики в среду и четверг возможны дожди и грозы. Однако уже к субботе установится ясная погода.
Синоптики предупредили о лавинной опасности в Ташкентской и Наманганской областях на высоте выше 1,6 тысячи метров.