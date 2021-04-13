https://uz.sputniknews.ru/20210413/jara-do-30-no-koe-gde-vozmojny-grozy-pogoda-v-uzbekistane-na-nedelyu-18294665.html

Жара до +30, но кое-где возможны грозы: погода в Узбекистане на неделю

Жара до +30, но кое-где возможны грозы: погода в Узбекистане на неделю

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Синоптики рассказали, какая погода ожидает узбекистанцев в ближайшие дни.

2021-04-13T08:33+0500

2021-04-13T08:33+0500

2021-04-13T09:09+0500

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Синоптики рассказали, какая погода ожидает узбекистанцев в ближайшие дни.В Каракалпакстане и Хорезмской областях будет тепло и временами облачно. Дождей не прогнозируется. Воздух днем прогреется до 22-27 градусов, ночью — 7-12 градусов. Порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду.В Бухарской и Навоийской областях погода ожидается аналогичная: столбики термометров в среду дойдут до 20-25 градусов, в остальные дни — до 22-27 градусов. Ночью будет чуть теплее, чем в других регионах — 8-13 градусов. В Кашкадарьинской и Сурханадарьинской областях будет тепло и иногда облачно, как и в других регионах: днем воздух прогреется до 25-30 градусов, ночью температура будет варьироваться от 12 до 17 градусов. А вот в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях в среду возможны кратковременные дожди и грозы. Впрочем, в последующие дни установится ясная и недождливая погода. В среду температура достигнет 20-25 градусов (ночью — 7-12 градусов), до конца недели — 22-27 градусов (ночью — 9-14 градусов). Порывы ветра ожидаются до 7-12 метров в секунду.В горных районах республики в среду и четверг возможны дожди и грозы. Однако уже к субботе установится ясная погода. Синоптики предупредили о лавинной опасности в Ташкентской и Наманганской областях на высоте выше 1,6 тысячи метров.

https://uz.sputniknews.ru/20210105/15730413.html

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