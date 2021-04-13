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https://uz.sputniknews.ru/20210413/pensioner-patriot-sozdal-na-svoem-uchastke-sobstvennyy-sovetskiy-soyuz--video-18305853.html
Пенсионер-патриот создал на своем участке собственный Советский Союз — видео
Пенсионер-патриот создал на своем участке собственный Советский Союз — видео
В его собрании имеются изображения всех видных деятелей того времени: Ленина, Сталина, Троцкого и других.
2021-04-13T14:27+0500
2021-04-13T14:27+0500
2021-04-13T14:27+0500
видео
пенсионер
мультимедиа
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В его собрании имеются изображения всех видных деятелей того времени: Ленина, Сталина, Троцкого и других.Но есть и статуи простых людей.Зачем российскому пенсионеру собственный "советский оазис" в мире капитализма, смотрите в видеосюжете.
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видео, пенсионер, мультимедиа
Пенсионер-патриот создал на своем участке собственный Советский Союз — видео
Николай Белов более 20 лет собирал бюсты, скульптуры и барельефы советской эпохи.
В его собрании имеются изображения всех видных деятелей того времени: Ленина, Сталина, Троцкого и других.
Но есть и статуи простых людей.
Зачем российскому пенсионеру собственный "советский оазис" в мире капитализма, смотрите в видеосюжете.