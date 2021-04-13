https://uz.sputniknews.ru/20210413/pensioner-patriot-sozdal-na-svoem-uchastke-sobstvennyy-sovetskiy-soyuz--video-18305853.html

Пенсионер-патриот создал на своем участке собственный Советский Союз — видео

Пенсионер-патриот создал на своем участке собственный Советский Союз — видео

В его собрании имеются изображения всех видных деятелей того времени: Ленина, Сталина, Троцкого и других.

2021-04-13T14:27+0500

2021-04-13T14:27+0500

2021-04-13T14:27+0500

видео

пенсионер

мультимедиа

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В его собрании имеются изображения всех видных деятелей того времени: Ленина, Сталина, Троцкого и других.Но есть и статуи простых людей.Зачем российскому пенсионеру собственный "советский оазис" в мире капитализма, смотрите в видеосюжете.

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видео, пенсионер, мультимедиа