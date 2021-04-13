https://uz.sputniknews.ru/20210413/pochemu-samomu-populyarnomu-politiku-germanii-ne-dayut-byt-kantslerom-18304073.html

Почему самому популярному политику Германии не дают быть канцлером

Почему самому популярному политику Германии не дают быть канцлером

ХДС наконец-то определился со своим кандидатом в канцлеры — им стал глава партии и премьер-министр Северного Рейна — Вестафалии Армин Лашет.

2021-04-13T13:57+0500

2021-04-13T13:57+0500

2021-04-13T14:02+0500

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ХДС наконец-то определился со своим кандидатом в канцлеры — им стал глава партии и премьер-министр Северного Рейна — Вестафалии Армин Лашет.Партия могла бы и еще тянуть с неопределенностью — ранее огласить свой выбор обещали к последней неделе мая, но в минувшие выходные события ускорились.Причем последний впервые сделал это публично — ранее считалось, что партии выберут одного из них кулуарно, не вынося спор на публику. И хотя Зедер заявил, что обсуждение проходило по-дружески и вообще, "если ХДС готов меня поддержать, то и я буду готов, а если ХДС этого не хочет, сохранится доброе сотрудничество без какой-либо неприязни", дальше тянуть было уже невозможно. И в понедельник все было решено.Впрочем, до того, как президиум ХДС единогласно поддержал кандидатуру Лашета, успело высказаться его берлинское отделение — и столичные партийцы неожиданно поддержали баварца, "успешного управленца, который способен вывести Германию из пандемического кризиса". То есть никакого единства в руководстве ХДС, да и самой партии, конечно же, нет — что и неудивительно. И даже не потому, что Лашет возглавил ХДС совсем недавно, победив совсем с небольшим перевесом давнего оппонента Меркель Фридриха Мерца, а потому, что партийные функционеры не могут не понимать очевидного. Лашет уступает в популярности Зедеру — причем чем дальше, тем больше.Причем он безоговорочно лидирует и среди избирателей ХДС-ХСС — из тех, кто голосовал за них на прошлых выборах в бундестаг в 2017 году, снова отдали бы им свои голоса 73 процента при кандидате Зедере и только 32 при Лашете. И тут огромный разрыв.Так что же заставило руководство ХДС сделать ставку на более слабого кандидата?Уж точно не суеверие — да, оба раза в истории ФРГ, когда ХДС-ХСС выдвигала кандидатом в канцлеры баварца из ХСС, она проигрывала выборы. Последний раз, кстати, это было накануне выдвижения Меркель, в 2002 году, после этого в бой партию всегда вела нынешний канцлер. Но уже давно пришло время определиться с тем, кто будет вести даже не партию, а страну после нее — если, конечно, ХДС-ХСС рассчитывает и после сентябрьских выборов возглавить новую правящую коалицию.Еще недавно это казалось само собой разумеющимся: из двух "народных партий" только ХДС-ХСС сохранила свои позиции — старейшая германская партия СДПГ за время сожительства в коалиции с Меркель растеряла почти половину своих избирателей. Второй партией страны стали зеленые — в последние месяцы их рейтинг растет, а популярность ХДС-ХСС так же неуклонно падает. И тогда ХДС-ХСС окажется в оппозиции, где с правого фланга ее будет поджимать куда более идеологически цельная "Альтернатива для Германии". Так что в этих условиях для руководства ХДС была бы более чем оправданна ставка на популярного политика, пусть и из "младшей сестры". Тем более что Зедер популярен в Германии в целом — а у тех же зеленых нет сильного кандидата в канцлеры. Обоих сопредседателей зеленых (они еще не определились с тем, кто из них будет выдвинут), Роберта Хабека и Анналену Баербок, хотят видеть канцлером по одиннадцать и десять процентов немцев, а Зедера — целых 36. И тут ХДС-ХСС выдвигает Армина Лашета, которого в кресле главы немецкого правительства видят лишь три процента избирателей. Что же случилось с партией Меркель? Христианские демократы сошли с ума?Нет, они в самом деле рассчитывают на победу — и на формирование новой коалиции (с теми же зелеными) под своим руководством. Безумие? Судя по нынешним тенденциям, да, но страх перед Зедером оказывается сильнее страха поражения на выборах.Потому что Зедер, в отличие от Лашета, жесткий и сильный лидер, а партийная верхушка (и Меркель, которая уходит, но остается влиятельной фигурой) хочет удобного председателя, пусть и не зиц, но точно не фюрера. Ведь ХСС в целом и Зедер в частности все еще остаются хоть отчасти "христианскими" и правыми — в отличие от стремительно полевевшей при Меркель ХДС. Особенно ярко это проявилось в вопросах миграции — баварцы куда менее склонны принимать приглашенных Меркель "гостей".Своя позиция у Зедера и по вакцинации — так, он уже заключил контракт на поставку в Баварию "Спутника V". И хотя он стал не первым премьер-министром одной из немецких земель, высказавшимся за закупку российской вакцины, именно на него за это обрушилась пресса. Ну и что, что еще до Зедера премьер-министры трех немецких земель (все с востока) поддержали поставки "Спутника V" — причем двое из них принадлежат к ХДС, — важно пнуть именно самого популярного в стране кандидата в канцлеры. В понедельник в Die Welt вышла просто удивительная по своей примитивности пропагандистская статья "Тот, кто поддается чарам Путина, поступает вопреки немецким интересам", посвященная критике персонально герра Зедера. Там есть весь набор обвинений:Die Welt называет три причины бесполезности поставок из России: во-первых, в Европе есть свои вакцины, во-вторых, российские все равно поступят слишком поздно. И самое главное, "для Кремля "Спутник V" — это инструмент власти":Было бы даже интересно посмотреть хоть на одно высказывание российских руководителей, в котором они бы ставили Берлин перед подобным выбором: или мы, или американцы. Максимум, что позволяет себе Россия, так это напоминать Германии о ее собственных, немецких, интересах — мы, собственно говоря, просто хотим иметь дело с самостоятельной, суверенной страной. Но это так, к слову — понятно, что аргументация Die Welt рассчитана на некритическое восприятие и нацелена на дискредитацию Зедера и распространение русофобских настроений:Понятно, что Зедер не подходит для проведения такого курса:Хотя статья вышла еще до заседания президиума ХДС, отказавшего в поддержке Зедеру, понятно, что она должна была просто подыграть и так уже принятому (и совершенно по другим мотивам) решению, которое может очень дорого обойтись ХДС. Хотя руководство партии думает, что, пожертвовав лишними процентами, которые принес бы ей Зедер, все равно сумеет сохранить власть, первое место ХДС в сентябре вполне может обернуться поражением, если именно этих процентов не хватит для того, чтобы сформировать работающую коалицию и остаться у власти. Или если ей придется вступить в такую коалицию с зелеными и (или) свободными демократами, в которой младшие партнеры будут диктовать повестку и правила.Кроме всего прочего, установки обеих этих партий откровенно проатлантические и проглобалистские — и, кстати, только вследствие этого антироссийские. Они готовы еще в большей степени ограничивать германский суверенитет, подкрепляя свои призывы фантазиями на тему "русской угрозы".Граф призывает запретить "Северный поток — 2" и настаивает, что немцам нужно защищаться от путинского курса — внимание! — "направленного против Европы, против нашего постсуверенного мышления".То есть Россия мешает немцам отказаться от суверенитета? Да ведь что такое постсуверенное мышление? Ну это же самое передовое, что родила западная цивилизация, чему следуют уже все "постмодернистские" страны:Атлантические глобализаторы все еще уверены в том, что сумеют сохранить надежный контроль над Германией — их ключевым европейским активом. Сентябрьские выборы в бундестаг и новая коалиция в Берлине покажут, насколько немцы и их элиты готовы отстаивать свой суверенитет. Даже такой ограниченный, как сейчас.

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https://uz.sputniknews.ru/20210211/Zachem-Gerkhard-Shreder-napomnil-nemtsam-o-voynakh-s-Rossiey-15977581.html

https://uz.sputniknews.ru/20201112/Radi-atlanticheskogo-edinstva-Germanii-pridetsya-pozhertvovat-Evrosoyuzom-15390254.html

https://uz.sputniknews.ru/20190722/Rar-preemnitse-Merkel-nuzhno-na-dele-dokazat-svoyu-sostoyatelnost-12055124.html

https://uz.sputniknews.ru/20210407/dayte-porulit-lidery-es-zaxoteli-v-mirovoe-pravitelstvo-18192713.html

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