https://uz.sputniknews.ru/20210413/sozdan-fond-sodeystviya-ozdorovleniyu-trudnoizlechimyx-bolnyx-18311544.html
Создан Фонд содействия оздоровлению трудноизлечимых больных
Создан Фонд содействия оздоровлению трудноизлечимых больных
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане создан Фонд содействия оздоровлению больных, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями.
2021-04-13T18:13+0500
2021-04-13T18:13+0500
2021-04-13T18:13+0500
общество
медицинское оборудование
лечение онкологии
министерство здравоохранения республики узбекистан
онкология
медицина
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане создан Фонд содействия оздоровлению больных, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями. Структура будет действовать при Министерстве здравоохранения республики без статуса юрлица, сообщает Norma.На финансирование фонда пойдут 7% от суммы акцизных сборов на табачную продукцию, поступающих в Госбюджет, доходы от размещения временно свободных средств Фонда на депозиты в коммерческих банках, благотворительные пожертвования физических и юридических лиц, а также другие источники, не запрещенные законодательством.На средства Фонда будет приобретаться оборудование, лекарства, медицинские приспособления, лабораторные реактивы и другие расходные материалы в лечебные учреждения для помощи больным, страдающим онкогематологическими заболеваниями.Кроме того Фонд будет приглашать высококвалифицированных зарубежных специалистов для проведения высокотехнологичных сложных операций, а также возьмет на себя покрытие расходов по установлению высокотехнологичных диагнозов и оказанию пациентам медицинских услуг государственными и негосударственными лечебными учреждениями в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20201016/Vrachi-Uzbekistana-i-RF-budut-sotrudnichat-v-diagnostike-i-lechenii-onkologii-15200982.html
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медицинское оборудование, лечение онкологии, министерство здравоохранения республики узбекистан, онкология, медицина
Создан Фонд содействия оздоровлению трудноизлечимых больных
На средства Фонда будет приобретаться оборудование, лекарства, медицинские приспособления, лабораторные реактивы и другие расходные материалы в лечебные учреждения для помощи больным, страдающим онкогематологическими заболеваниями.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
В Узбекистане создан Фонд содействия оздоровлению больных, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями. Структура будет действовать при Министерстве здравоохранения республики без статуса юрлица, сообщает Norma
.
На финансирование фонда пойдут 7% от суммы акцизных сборов на табачную продукцию, поступающих в Госбюджет, доходы от размещения временно свободных средств Фонда на депозиты в коммерческих банках, благотворительные пожертвования физических и юридических лиц, а также другие источники, не запрещенные законодательством.
На средства Фонда будет приобретаться оборудование, лекарства, медицинские приспособления, лабораторные реактивы и другие расходные материалы в лечебные учреждения для помощи больным, страдающим онкогематологическими заболеваниями.
Кроме того Фонд будет приглашать высококвалифицированных зарубежных специалистов для проведения высокотехнологичных сложных операций, а также возьмет на себя покрытие расходов по установлению высокотехнологичных диагнозов и оказанию пациентам медицинских услуг государственными и негосударственными лечебными учреждениями в Узбекистане.