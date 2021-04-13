https://uz.sputniknews.ru/20210413/ssha-ne-upomyanuli-gagarina-i-sssr-v-poste-pro-pervyy-polet-cheloveka-v-kosmos-18295108.html
США не упомянули Гагарина и СССР в посте про первый полет человека в космос
США не упомянули Гагарина и СССР в посте про первый полет человека в космос
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Госдепартамент США сделал в своем Facebook публикацию в честь 60-летней годовщины первого полета человека в космос.
2021-04-13T09:24+0500
2021-04-13T09:24+0500
2021-04-13T09:25+0500
в мире
полет
юрий гагарин
день космонавтики
ссср
космонавты
космос
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/0b/15379474_0:258:2727:1791_1920x0_80_0_0_0eacfee1e860a881c3a58d3137e3a1df.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Госдепартамент США сделал в своем Facebook публикацию в честь 60-летней годовщины первого полета человека в космос.Правда, американцы предпочли общие формулировки, избегая упоминания имени Юрия Гагарина и страны, которая открыла новую страницу в истории космонавтики — СССР.На фотографии, которая сопровождала пост, изображен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.Такое "беспамятство" возмутило не только пользователей, но и посольство России в США.Дипломаты отметили, что это далеко не первый раз, когда американский госдепартамент подменяет или скрывает историческую правду. В посольстве напомнили "забывчивым" коллегам о том, что Генассамблея ООН утвердила 12 апреля Международным днем полета человека в космос именно в честь Юрия Гагарина, который в 1961 году первым в истории совершил орбитальный виток вокруг Земли.Бюсты великого космонавта установлены в США буквально повсюду: в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Кливленде, Хьюстоне и Колорадо-Спрингс. Российские дипломаты также напомнили США о послании их же президента Джона Кеннеди, который поздравлял советского лидера Никиту Хрущева после полета Гагарина.В посольстве выразили надежду, что все эти факты помогут американцам "впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли".
https://uz.sputniknews.ru/20190412/Poekhali-kakim-byl-pervyy-polet-na-orbitu-Yuriya-Gagarina-11211188.html
ссср
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/0b/15379474_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_158dd4e1760b58c770666c991c9284b3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
полет, юрий гагарин, день космонавтики, ссср, космонавты, космос, сша
США не упомянули Гагарина и СССР в посте про первый полет человека в космос
09:24 13.04.2021 (обновлено: 09:25 13.04.2021)
Российские дипломаты с ответом долго не тянули: они привели несколько железных фактов, чтобы помочь американским коллегам справиться с "забывчивостью".
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Госдепартамент США сделал в своем Facebook публикацию в честь 60-летней годовщины первого полета человека в космос.
Правда, американцы предпочли общие формулировки, избегая упоминания имени Юрия Гагарина и страны, которая открыла новую страницу в истории космонавтики — СССР.
На фотографии, которая сопровождала пост, изображен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.
Такое "беспамятство" возмутило не только пользователей, но и посольство России в США.
Дипломаты отметили, что это далеко не первый раз, когда американский госдепартамент подменяет или скрывает историческую правду.
В посольстве напомнили "забывчивым" коллегам о том, что Генассамблея ООН утвердила 12 апреля Международным днем полета человека в космос именно в честь Юрия Гагарина, который в 1961 году первым в истории совершил орбитальный виток вокруг Земли.
Бюсты великого космонавта установлены в США буквально повсюду: в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Кливленде, Хьюстоне и Колорадо-Спрингс.
Российские дипломаты также напомнили США о послании их же президента Джона Кеннеди, который поздравлял советского лидера Никиту Хрущева после полета Гагарина.
И, наконец, заключительный аргумент: совсем недавно астронавт NASA Марк Ванд Хай совершил полет на Международную космическую станцию. Причем летел он на корабле "Союз", который носит имя Гагарина.
В посольстве выразили надежду, что все эти факты помогут американцам "впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли".