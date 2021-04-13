Узбекистанец организовал подпольный лото-клуб — ему грозит до 7 лет тюрьмы

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Житель Пайарыкского района Самаркандской области организовал у себя дома подпольный лото-клуб, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.Лото — азартная настольная игра, в которой используются специальные карты с номерами и бочонки.Следственный отдел при ОВД Пайарыкского района возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 278 ("Незаконная организация или проведение азартных и других основанных на риске игр, в том числе организация или содержание притонов для таких игр") УК Узбекистана.Хуршида Ж. задержали. Идет следствие.Мужчине грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.
Среди изъятых у мужчины вещдоков были 298 тысяч сумов и 790 монет номиналом 50 сумов.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Житель Пайарыкского района Самаркандской области организовал у себя дома подпольный лото-клуб, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
Лото — азартная настольная игра, в которой используются специальные карты с номерами и бочонки.
По данным пресс-службы, подпольный лото-клуб накрыли вечером 1 апреля. Среди изъятых у Хуршида Ж. вещдоков были 298 тысяч сумов и 790 монет номиналом 50 сумов.
Следственный отдел при ОВД Пайарыкского района возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 278 ("Незаконная организация или проведение азартных и других основанных на риске игр, в том числе организация или содержание притонов для таких игр") УК Узбекистана.
Хуршида Ж. задержали. Идет следствие.
Мужчине грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.