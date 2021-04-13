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https://uz.sputniknews.ru/20210413/uzbekistanets-organizoval-podpolnyy-loto-klub--emu-grozit-do-7-let-tyurmy-18308015.html
Узбекистанец организовал подпольный лото-клуб — ему грозит до 7 лет тюрьмы
Узбекистанец организовал подпольный лото-клуб — ему грозит до 7 лет тюрьмы
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Житель Пайарыкского района Самаркандской области организовал у себя дома подпольный лото-клуб, сообщает Следственный департамент при
2021-04-13T16:01+0500
2021-04-13T16:01+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Житель Пайарыкского района Самаркандской области организовал у себя дома подпольный лото-клуб, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.Лото — азартная настольная игра, в которой используются специальные карты с номерами и бочонки.Следственный отдел при ОВД Пайарыкского района возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 278 ("Незаконная организация или проведение азартных и других основанных на риске игр, в том числе организация или содержание притонов для таких игр") УК Узбекистана.Хуршида Ж. задержали. Идет следствие.Мужчине грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.
самаркандская область
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следственный департамент при мвд узбекистана, самаркандская область

Узбекистанец организовал подпольный лото-клуб — ему грозит до 7 лет тюрьмы

16:01 13.04.2021
453
© Пресс-служба Следственного департамента при МВД УзбекистанаПодпольный лото-клуб в Самаркандской области
Подпольный лото-клуб в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© Пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана
Среди изъятых у мужчины вещдоков были 298 тысяч сумов и 790 монет номиналом 50 сумов.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Житель Пайарыкского района Самаркандской области организовал у себя дома подпольный лото-клуб, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
Лото — азартная настольная игра, в которой используются специальные карты с номерами и бочонки.

По данным пресс-службы, подпольный лото-клуб накрыли вечером 1 апреля. Среди изъятых у Хуршида Ж. вещдоков были 298 тысяч сумов и 790 монет номиналом 50 сумов.

Следственный отдел при ОВД Пайарыкского района возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 278 ("Незаконная организация или проведение азартных и других основанных на риске игр, в том числе организация или содержание притонов для таких игр") УК Узбекистана.
Хуршида Ж. задержали. Идет следствие.
Мужчине грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.
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