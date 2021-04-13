https://uz.sputniknews.ru/20210413/uzbekistanets-organizoval-podpolnyy-loto-klub--emu-grozit-do-7-let-tyurmy-18308015.html

Узбекистанец организовал подпольный лото-клуб — ему грозит до 7 лет тюрьмы

Узбекистанец организовал подпольный лото-клуб — ему грозит до 7 лет тюрьмы

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Житель Пайарыкского района Самаркандской области организовал у себя дома подпольный лото-клуб, сообщает Следственный департамент при

2021-04-13T16:01+0500

2021-04-13T16:01+0500

2021-04-13T16:01+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Житель Пайарыкского района Самаркандской области организовал у себя дома подпольный лото-клуб, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.Лото — азартная настольная игра, в которой используются специальные карты с номерами и бочонки.Следственный отдел при ОВД Пайарыкского района возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 278 ("Незаконная организация или проведение азартных и других основанных на риске игр, в том числе организация или содержание притонов для таких игр") УК Узбекистана.Хуршида Ж. задержали. Идет следствие.Мужчине грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.

самаркандская область

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

следственный департамент при мвд узбекистана, самаркандская область