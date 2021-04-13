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https://uz.sputniknews.ru/20210413/v-karakalpakstane-palomnik-upal-s-gory-pytayas-sdelat-krasivoe-foto--video-18309788.html
В Каракалпакстане паломник упал с горы, пытаясь сделать красивое фото — видео
В Каракалпакстане паломник упал с горы, пытаясь сделать красивое фото — видео
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В соцсетях распространился видеоролик, на котором человек катится кубарем вниз с горы.
2021-04-13T17:29+0500
2021-04-13T17:31+0500
происшествия
фотоаппарат
каракалпакстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В соцсетях распространился видеоролик, на котором человек катится кубарем вниз с горы.Инцидент произошел в воскресенье на горе Шихи Джалил в Каракалпакстане.Окружающие тут же вызвали скорую помощь. Оказалось, что пострадавшему всего 19 лет, он прибыл из Хорезмской области и занимается паломничеством.Прибывший медик осмотрел молодого человека, предложил поехать в больницу, однако тот отказался от госпитализации.Как отметили очевидцы, узбекистанец сорвался с горы, пытаясь подпрыгнуть на ее вершине. Это нужно было, что получилось красочное фото.
каракалпакстан
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фотоаппарат, каракалпакстан, узбекистан

В Каракалпакстане паломник упал с горы, пытаясь сделать красивое фото — видео

17:29 13.04.2021 (обновлено: 17:31 13.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Steve GaleСелфи, иллюстративное фото
Селфи, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© СС0 / Unsplash / Steve Gale
Девятнадцатилетний юноша упал с большой высоты, но чудом остался жив.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В соцсетях распространился видеоролик, на котором человек катится кубарем вниз с горы.
Инцидент произошел в воскресенье на горе Шихи Джалил в Каракалпакстане.
Окружающие тут же вызвали скорую помощь. Оказалось, что пострадавшему всего 19 лет, он прибыл из Хорезмской области и занимается паломничеством.
Прибывший медик осмотрел молодого человека, предложил поехать в больницу, однако тот отказался от госпитализации.
Юноша пообещал, что посетит в районную больницу под присмотром товарищей.
Как отметили очевидцы, узбекистанец сорвался с горы, пытаясь подпрыгнуть на ее вершине. Это нужно было, что получилось красочное фото.
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