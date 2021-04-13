https://uz.sputniknews.ru/20210413/v-karakalpakstane-palomnik-upal-s-gory-pytayas-sdelat-krasivoe-foto--video-18309788.html

В Каракалпакстане паломник упал с горы, пытаясь сделать красивое фото — видео

В Каракалпакстане паломник упал с горы, пытаясь сделать красивое фото — видео

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В соцсетях распространился видеоролик, на котором человек катится кубарем вниз с горы.

2021-04-13T17:29+0500

2021-04-13T17:29+0500

2021-04-13T17:31+0500

происшествия

фотоаппарат

каракалпакстан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0d/18309936_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6d26a11459de1ac029ad0e69cb86a49e.jpg

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В соцсетях распространился видеоролик, на котором человек катится кубарем вниз с горы.Инцидент произошел в воскресенье на горе Шихи Джалил в Каракалпакстане.Окружающие тут же вызвали скорую помощь. Оказалось, что пострадавшему всего 19 лет, он прибыл из Хорезмской области и занимается паломничеством.Прибывший медик осмотрел молодого человека, предложил поехать в больницу, однако тот отказался от госпитализации.Как отметили очевидцы, узбекистанец сорвался с горы, пытаясь подпрыгнуть на ее вершине. Это нужно было, что получилось красочное фото.

каракалпакстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоаппарат, каракалпакстан, узбекистан