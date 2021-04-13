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В Ташкенте открыли дорожный участок рядом с метро "Пушкинская" — фото
В Ташкенте открыли дорожный участок рядом с метро "Пушкинская" — фото
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе (бывший "Пушкинский круг") столицы открылась дорога, объединяющая проспект Мустакиллик с улицей Паркент.
2021-04-13T13:22+0500
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общество
ремонт дорог
дорога
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе (бывший "Пушкинский круг") столицы открылась дорога, объединяющая проспект Мустакиллик с улицей Паркент.Об этом сообщили в районном хокимияте.Власти благоустроили дорожный участок как для автомобилистов, так и для пешеходов: построены тротуары, переходы.Для удобства граждан поставлены дополнительные светофоры и установлены фонари.
https://uz.sputniknews.ru/20210225/V-Tashkente-postroyat-novye-dorogi-i-perekrestki--12-klyuchevykh-idey-16075695.html
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ремонт дорог, дорога, ташкент, узбекистан

В Ташкенте открыли дорожный участок рядом с метро "Пушкинская" — фото

13:22 13.04.2021 (обновлено: 13:23 13.04.2021)
474
© Пресс-служба хокимията Мирзо-Улугбекского районаСдана в пользование дорога, соединяющая проспект Мустакиллик с улицей Паркент
Сдана в пользование дорога, соединяющая проспект Мустакиллик с улицей Паркент - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© Пресс-служба хокимията Мирзо-Улугбекского района
Помимо проезжей части, здесь также организованы тротуары, пешеходные переходы. Появились дополнительные светофоры и фонари.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе (бывший "Пушкинский круг") столицы открылась дорога, объединяющая проспект Мустакиллик с улицей Паркент.
Об этом сообщили в районном хокимияте.
© Пресс-служба хокимията Мирзо-Улугбекского района
Сдана в пользование дорога, соединяющая проспект Мустакиллик с улицей Паркент - Sputnik Узбекистан
1/2
© Пресс-служба хокимията Мирзо-Улугбекского района
© Пресс-служба хокимията Мирзо-Улугбекского района
Сдана в пользование дорога, соединяющая проспект Мустакиллик с улицей Паркент - Sputnik Узбекистан
2/2
© Пресс-служба хокимията Мирзо-Улугбекского района
1/2
© Пресс-служба хокимията Мирзо-Улугбекского района
2/2
© Пресс-служба хокимията Мирзо-Улугбекского района
Власти благоустроили дорожный участок как для автомобилистов, так и для пешеходов: построены тротуары, переходы.
Для удобства граждан поставлены дополнительные светофоры и установлены фонари.
Автомобили - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2021
Общество
В Ташкенте построят новые дороги и перекрестки — 12 ключевых идей
25 февраля, 15:03
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