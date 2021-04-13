https://uz.sputniknews.ru/20210413/v-tashkente-otkryli-posle-remonta-dorogu-u-metro-pushkinskaya--foto-18302115.html

В Ташкенте открыли дорожный участок рядом с метро "Пушкинская" — фото

В Ташкенте открыли дорожный участок рядом с метро "Пушкинская" — фото

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе (бывший "Пушкинский круг") столицы открылась дорога, объединяющая проспект Мустакиллик с улицей Паркент.

2021-04-13T13:22+0500

2021-04-13T13:22+0500

2021-04-13T13:23+0500

общество

ремонт дорог

дорога

ташкент

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0d/18302489_16:0:944:522_1920x0_80_0_0_f139f07a18371b9c99acbc7b228b0c8a.jpg

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе (бывший "Пушкинский круг") столицы открылась дорога, объединяющая проспект Мустакиллик с улицей Паркент.Об этом сообщили в районном хокимияте.Власти благоустроили дорожный участок как для автомобилистов, так и для пешеходов: построены тротуары, переходы.Для удобства граждан поставлены дополнительные светофоры и установлены фонари.

https://uz.sputniknews.ru/20210225/V-Tashkente-postroyat-novye-dorogi-i-perekrestki--12-klyuchevykh-idey-16075695.html

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

ремонт дорог, дорога, ташкент, узбекистан