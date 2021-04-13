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https://uz.sputniknews.ru/20210413/xayp-bez-granits-zaderjany-taksisty-ochernivshie-jenschin-radi-trendovogo-video-18294877.html
Хайп без границ: задержаны таксисты, очернившие женщин ради "трендового видео"
Хайп без границ: задержаны таксисты, очернившие женщин ради "трендового видео"
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В социальных сетях распространился ролик, на котором двое жителей Навои пытаются очернить женщин непристойными действиями и словами.
2021-04-13T08:56+0500
2021-04-13T08:56+0500
2021-04-13T08:56+0500
общество
женщины
видеоролик
такси
навоийская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В социальных сетях распространился ролик, на котором двое жителей Навои пытаются очернить женщин непристойными действиями и словами."Действие" разворачивается на фоне автомобиля такси. Хайп пришелся не всем по вкусу: многих пользователей возмутило такое поведение.На видео обратили внимание в областном УВД. Мужчин разыскали и вызвали на допрос.Правоохранители установили, что резонансный ролик был снят вечером 8 апреля. Как признались сами участники видео, это была просто шутка. Как оказалось, неудачная.Мужчины раскаялись в содеянном и извинились перед всеми женщинами Навои. Материалы дела уже направлены в Навоийский городской уголовный суд для вынесения приговора.
навоийская область
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женщины, видеоролик, такси, навоийская область, узбекистан
Хайп без границ: задержаны таксисты, очернившие женщин ради "трендового видео"
Как признались сами участники скандального ролика, это была всего лишь шутка. После они раскаялись и извинились перед женщинами Навои.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В социальных сетях распространился ролик, на котором двое жителей Навои пытаются очернить женщин непристойными действиями и словами.
"Действие" разворачивается на фоне автомобиля такси. Хайп пришелся не всем по вкусу: многих пользователей возмутило такое поведение.
На видео
обратили внимание
в областном УВД. Мужчин разыскали и вызвали на допрос.
Правоохранители установили, что резонансный ролик был снят вечером 8 апреля. Как признались сами участники видео, это была просто шутка. Как оказалось, неудачная.
Мужчины раскаялись в содеянном и извинились перед всеми женщинами Навои.
Материалы дела уже направлены в Навоийский городской уголовный суд для вынесения приговора.