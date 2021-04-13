https://uz.sputniknews.ru/20210413/xayp-bez-granits-zaderjany-taksisty-ochernivshie-jenschin-radi-trendovogo-video-18294877.html

Хайп без границ: задержаны таксисты, очернившие женщин ради "трендового видео"

Хайп без границ: задержаны таксисты, очернившие женщин ради "трендового видео"

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В социальных сетях распространился ролик, на котором двое жителей Навои пытаются очернить женщин непристойными действиями и словами.

2021-04-13T08:56+0500

2021-04-13T08:56+0500

2021-04-13T08:56+0500

общество

женщины

видеоролик

такси

навоийская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В социальных сетях распространился ролик, на котором двое жителей Навои пытаются очернить женщин непристойными действиями и словами."Действие" разворачивается на фоне автомобиля такси. Хайп пришелся не всем по вкусу: многих пользователей возмутило такое поведение.На видео обратили внимание в областном УВД. Мужчин разыскали и вызвали на допрос.Правоохранители установили, что резонансный ролик был снят вечером 8 апреля. Как признались сами участники видео, это была просто шутка. Как оказалось, неудачная.Мужчины раскаялись в содеянном и извинились перед всеми женщинами Навои. Материалы дела уже направлены в Навоийский городской уголовный суд для вынесения приговора.

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женщины, видеоролик, такси, навоийская область, узбекистан