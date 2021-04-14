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Аналитика
https://uz.sputniknews.ru/20210414/aprelskie-tezisy-oleg-bogdanov-o-gosdolge-uzbekistana-i-stoykosti-ekonomiki-18329756.html
Апрельские тезисы: Олег Богданов о госдолге Узбекистана и стойкости экономики
Апрельские тезисы: Олег Богданов о госдолге Узбекистана и стойкости экономики
В конце 2020-го и в первом квартале текущего года мировая экономика постепенно начала оживать после падения, вызванного коронавирусом. О ключевых
2021-04-14T19:22+0500
2021-04-14T19:23+0500
аналитика
госдолг
денежные переводы
золото
валюта
экономика
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Олег Богданов о золотом резерве, денежных переводах и внешнем долге Узбекистана
Олег Богданов о золотом резерве, денежных переводах и внешнем долге Узбекистана
Богданов: пандемия не изменила кредитное качество Узбекистана
Богданов: пандемия не изменила кредитное качество Узбекистана
Богданов: инвесторы будут покупать долги Узбекистана
Богданов: инвесторы будут покупать долги Узбекистана
В конце 2020-го и в первом квартале текущего года мировая экономика постепенно начала оживать после падения, вызванного коронавирусом. О ключевых макроэкономических показателях Узбекистана и о перспективах республики в ближайшее время Sputnik поговорил с финансовым экспертом. Золотые резервы и валютные переводы – ждать ли перемен?Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 марта 2021 года составил примерно $33 млрд, следует из отчета ЦБ страны. По сравнению с февралем, показатель снизился на $1 млрд. Что влияет на цены на сырьевые товары, в частности, на золото? Олег Богданов приводит главный фактор определения стоимости международных резервов.Что касается объемов денежных переводов, которые существенно снизились за минувший год, то уже в начале 2021-го показатели заметно улучшились. Объем трансграничных переводов, поступивших в Узбекистан в январе-феврале, составил 892 млн долларов, что существенно выше аналогичного периода прошлого года."Безусловно, открытие границ должно существенно повлиять на ситуацию с денежными переводами. Понятно, что экономическая активность растет и цифры будут совсем иными, чем в 2020-м, но все-таки корректнее сравнивать с 2019 годом, как в свое время в СССР любили сопоставлять данные с периодом накануне Первой мировой войны. Сейчас в мире схожая ситуация из-за пандемии коронавируса", — пояснил Олег Богданов.Он добавил, что позитивные подвижки в этой сфере есть прежде всего благодаря росту строительной отрасли.Как пережила пандемию экономика УзбекистанаПо оценке эксперта, сложившаяся в мире ситуация из-за коронавируса не изменила кредитное качество Узбекистана и его соседа Таджикистана. С суверенной точки зрения они находятся на том же, доковидном, уровне. "Ситуация в Узбекистане в большей степени зависит от динамики в экономиках РФ и КНР, которая радикально отличается от процессов, происходящих в Еврозоне. Период спада в России был непродолжительным, что же касается Китая, то он и вовсе "быстро упал-отжался" и теперь является локомотивом, вытягивающим за счет спроса и инвестиций всю глобальную экономику, в том числе и Узбекистан с его большими резервами". Не "заигрался" ли Узбекистан с долгамиПо итогам 2020 года, согласно данными Минфина Узбекистана, внешний долг республики составил $23,3 млрд или 40,4% от ВВП. Олег Богданов в такой доле заимствований не видит ничего страшного, считая подобную практику для развивающихся стран вполне нормальной.Кроме того, резюмировал Богданов, подавляющее большинство кредитов – долгосрочные и под выгодную ставку, что дает государству возможность для маневра.
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аудио, госдолг, денежные переводы, золото, валюта, экономика

Апрельские тезисы: Олег Богданов о госдолге Узбекистана и стойкости экономики

19:22 14.04.2021 (обновлено: 19:23 14.04.2021)
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© Фото с личной страницы Олега Богданова в FacebookВедущий аналитик QBF Олег Богданов
Ведущий аналитик QBF Олег Богданов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Фото с личной страницы Олега Богданова в Facebook
Стоит ли тревожиться Узбекистану с внешним долгом в 40% от ВВП, как себя ведут цены на золото и сырьевые товары на глобальном рынке и насколько пандемия отразилась на экономике страны, оценил финансовый аналитик QBF Олег Богданов.
В конце 2020-го и в первом квартале текущего года мировая экономика постепенно начала оживать после падения, вызванного коронавирусом. О ключевых макроэкономических показателях Узбекистана и о перспективах республики в ближайшее время Sputnik поговорил с финансовым экспертом.

Золотые резервы и валютные переводы – ждать ли перемен?

Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 марта 2021 года составил примерно $33 млрд, следует из отчета ЦБ страны. По сравнению с февралем, показатель снизился на $1 млрд. Что влияет на цены на сырьевые товары, в частности, на золото? Олег Богданов приводит главный фактор определения стоимости международных резервов.

"Изменения курса доллара к корзине основных валют серьезно сказывается на динамике золота по отношению к американскому доллару. То есть это не золото падает к доллару, а доллар укрепляется с осени прошлого года к основным валютам. Индекс доллара вырос уже на 4%, евро упал на 5 процентов, а золото изменилось на 3%. Именно эти изменения и повлекли уменьшение объема золотых резервов Узбекистана на $1 млрд. Общее же количество, по весу, осталось на том же уровне".

Что касается объемов денежных переводов, которые существенно снизились за минувший год, то уже в начале 2021-го показатели заметно улучшились. Объем трансграничных переводов, поступивших в Узбекистан в январе-феврале, составил 892 млн долларов, что существенно выше аналогичного периода прошлого года.
Олег Богданов о золотом резерве, денежных переводах и внешнем долге Узбекистана
"Безусловно, открытие границ должно существенно повлиять на ситуацию с денежными переводами. Понятно, что экономическая активность растет и цифры будут совсем иными, чем в 2020-м, но все-таки корректнее сравнивать с 2019 годом, как в свое время в СССР любили сопоставлять данные с периодом накануне Первой мировой войны. Сейчас в мире схожая ситуация из-за пандемии коронавируса", — пояснил Олег Богданов.
Он добавил, что позитивные подвижки в этой сфере есть прежде всего благодаря росту строительной отрасли.

Как пережила пандемию экономика Узбекистана

По оценке эксперта, сложившаяся в мире ситуация из-за коронавируса не изменила кредитное качество Узбекистана и его соседа Таджикистана. С суверенной точки зрения они находятся на том же, доковидном, уровне.
"Ситуация в Узбекистане в большей степени зависит от динамики в экономиках РФ и КНР, которая радикально отличается от процессов, происходящих в Еврозоне. Период спада в России был непродолжительным, что же касается Китая, то он и вовсе "быстро упал-отжался" и теперь является локомотивом, вытягивающим за счет спроса и инвестиций всю глобальную экономику, в том числе и Узбекистан с его большими резервами".
Богданов: пандемия не изменила кредитное качество Узбекистана

Не "заигрался" ли Узбекистан с долгами

По итогам 2020 года, согласно данными Минфина Узбекистана, внешний долг республики составил $23,3 млрд или 40,4% от ВВП. Олег Богданов в такой доле заимствований не видит ничего страшного, считая подобную практику для развивающихся стран вполне нормальной.
"В развитых странах госдолг гораздо выше, а в развивающихся даже доходит до 100%. Кроме того, золотовалютные резервы Узбекистана почти вдвое покрывают долг страны. Никаких системных проблем здесь не возникает. Республика спокойно может заимствовать ещё столько же на рынке для развития своей экономики. Несмотря на то, что общая конъюнктура в развитых странах не очень хорошая, а ставки по облигациям растут, Узбекистан может привлекать деньги на открытом рынке. Я думаю, что инвесторы при такой ситуации спокойно будут покупать долги Узбекистана", — пояснил аналитик.
Кроме того, резюмировал Богданов, подавляющее большинство кредитов – долгосрочные и под выгодную ставку, что дает государству возможность для маневра.
Богданов: инвесторы будут покупать долги Узбекистана
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