https://uz.sputniknews.ru/20210414/aprelskie-tezisy-oleg-bogdanov-o-gosdolge-uzbekistana-i-stoykosti-ekonomiki-18329756.html

Апрельские тезисы: Олег Богданов о госдолге Узбекистана и стойкости экономики

Апрельские тезисы: Олег Богданов о госдолге Узбекистана и стойкости экономики

В конце 2020-го и в первом квартале текущего года мировая экономика постепенно начала оживать после падения, вызванного коронавирусом. О ключевых

2021-04-14T19:22+0500

2021-04-14T19:22+0500

2021-04-14T19:23+0500

аналитика

госдолг

денежные переводы

золото

валюта

экономика

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Олег Богданов о золотом резерве, денежных переводах и внешнем долге Узбекистана Олег Богданов о золотом резерве, денежных переводах и внешнем долге Узбекистана

Богданов: пандемия не изменила кредитное качество Узбекистана Богданов: пандемия не изменила кредитное качество Узбекистана

Богданов: инвесторы будут покупать долги Узбекистана Богданов: инвесторы будут покупать долги Узбекистана

В конце 2020-го и в первом квартале текущего года мировая экономика постепенно начала оживать после падения, вызванного коронавирусом. О ключевых макроэкономических показателях Узбекистана и о перспективах республики в ближайшее время Sputnik поговорил с финансовым экспертом. Золотые резервы и валютные переводы – ждать ли перемен?Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 марта 2021 года составил примерно $33 млрд, следует из отчета ЦБ страны. По сравнению с февралем, показатель снизился на $1 млрд. Что влияет на цены на сырьевые товары, в частности, на золото? Олег Богданов приводит главный фактор определения стоимости международных резервов.Что касается объемов денежных переводов, которые существенно снизились за минувший год, то уже в начале 2021-го показатели заметно улучшились. Объем трансграничных переводов, поступивших в Узбекистан в январе-феврале, составил 892 млн долларов, что существенно выше аналогичного периода прошлого года."Безусловно, открытие границ должно существенно повлиять на ситуацию с денежными переводами. Понятно, что экономическая активность растет и цифры будут совсем иными, чем в 2020-м, но все-таки корректнее сравнивать с 2019 годом, как в свое время в СССР любили сопоставлять данные с периодом накануне Первой мировой войны. Сейчас в мире схожая ситуация из-за пандемии коронавируса", — пояснил Олег Богданов.Он добавил, что позитивные подвижки в этой сфере есть прежде всего благодаря росту строительной отрасли.Как пережила пандемию экономика УзбекистанаПо оценке эксперта, сложившаяся в мире ситуация из-за коронавируса не изменила кредитное качество Узбекистана и его соседа Таджикистана. С суверенной точки зрения они находятся на том же, доковидном, уровне. "Ситуация в Узбекистане в большей степени зависит от динамики в экономиках РФ и КНР, которая радикально отличается от процессов, происходящих в Еврозоне. Период спада в России был непродолжительным, что же касается Китая, то он и вовсе "быстро упал-отжался" и теперь является локомотивом, вытягивающим за счет спроса и инвестиций всю глобальную экономику, в том числе и Узбекистан с его большими резервами". Не "заигрался" ли Узбекистан с долгамиПо итогам 2020 года, согласно данными Минфина Узбекистана, внешний долг республики составил $23,3 млрд или 40,4% от ВВП. Олег Богданов в такой доле заимствований не видит ничего страшного, считая подобную практику для развивающихся стран вполне нормальной.Кроме того, резюмировал Богданов, подавляющее большинство кредитов – долгосрочные и под выгодную ставку, что дает государству возможность для маневра.

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