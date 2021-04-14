https://uz.sputniknews.ru/20210414/dressirovka-slujebnyx-sobak-narkotikami-pravda-ili-net--otvet-v-video-18329689.html

Дрессировка служебных собак наркотиками: правда или нет — ответ в видео

Дрессировка служебных собак наркотиками: правда или нет — ответ в видео

Однако это миф, рассказывают кинологи.

2021-04-14T16:44+0500

2021-04-14T16:44+0500

2021-04-14T16:44+0500

видео

собаки

таможня

животные

кинолог

наркотики

мультимедиа

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Однако это миф, рассказывают кинологи.По их словам, в основе дрессировки животного лежит лишь игра и позитивные эмоции. Как на самом деле воспитывают служебных собак, смотрите в видеосюжете.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, собаки, таможня, животные, кинолог, наркотики, мультимедиа