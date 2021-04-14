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Дрессировка служебных собак наркотиками: правда или нет — ответ в видео
Дрессировка служебных собак наркотиками: правда или нет — ответ в видео
Однако это миф, рассказывают кинологи.
2021-04-14T16:44+0500
2021-04-14T16:44+0500
2021-04-14T16:44+0500
видео
собаки
таможня
животные
кинолог
наркотики
мультимедиа
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Однако это миф, рассказывают кинологи.По их словам, в основе дрессировки животного лежит лишь игра и позитивные эмоции. Как на самом деле воспитывают служебных собак, смотрите в видеосюжете.
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видео, собаки, таможня, животные, кинолог, наркотики, мультимедиа
Дрессировка служебных собак наркотиками: правда или нет — ответ в видео
Существует расхожее заблуждение о том, что собак на границе прикармливают наркотиками, чтобы те лучше улавливали запах запрещенных веществ.
Однако это миф, рассказывают кинологи.
По их словам, в основе дрессировки животного лежит лишь игра и позитивные эмоции.
К примеру, если пес находит наркотики, то получает за это вознаграждение — любимую игрушку, похвалу или что-то вкусное.
Как на самом деле воспитывают служебных собак, смотрите в видеосюжете.