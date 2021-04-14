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ДТП напротив здания "Узавтотранса" в Ташкенте: мотоциклист скончался на месте
ДТП напротив здания "Узавтотранса" в Ташкенте: мотоциклист скончался на месте
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Мотоциклист стал жертвой ДТП в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.
2021-04-14T14:26+0500
2021-04-14T14:27+0500
происшествия
мотоцикл
дтп
ташкент
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Мотоциклист стал жертвой ДТП в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, авария произошла утром 14 апреля на улице Зиёлилар напротив здания "Узавтотранса". Автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого сидел 33-летний уроженец Ташкентской области Нурлан М., столкнулся с мотоциклом РС200S, которым управлял 30-летний Арсен А.Мотоциклист скончался на месте.По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель легковушки развернулся, проигнорировав приоритет транспорта, движущегося по прямой.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) УК Узбекистана. Идет следствие.
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мотоцикл, дтп, ташкент

ДТП напротив здания "Узавтотранса" в Ташкенте: мотоциклист скончался на месте

14:26 14.04.2021 (обновлено: 14:27 14.04.2021)
93
© ГУВД г. ТашкентаМотоциклист погиб в ДТП в Ташкенте
Мотоциклист погиб в ДТП в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© ГУВД г. Ташкента
Авария произошла утром 14 апреля на улице Зиёлилар. Возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Мотоциклист стал жертвой ДТП в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, авария произошла утром 14 апреля на улице Зиёлилар напротив здания "Узавтотранса". Автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого сидел 33-летний уроженец Ташкентской области Нурлан М., столкнулся с мотоциклом РС200S, которым управлял 30-летний Арсен А.
Мотоциклист скончался на месте.
"Выражаем соболезнования близким погибшего", — говорится в публикации.
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель легковушки развернулся, проигнорировав приоритет транспорта, движущегося по прямой.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) УК Узбекистана. Идет следствие.
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