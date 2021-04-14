https://uz.sputniknews.ru/20210414/dtp-naprotiv-zdaniya-uzavtotransa-v-tashkente-mototsiklist-skonchalsya-na-meste-18324686.html

ДТП напротив здания "Узавтотранса" в Ташкенте: мотоциклист скончался на месте

ДТП напротив здания "Узавтотранса" в Ташкенте: мотоциклист скончался на месте

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Мотоциклист стал жертвой ДТП в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.

2021-04-14T14:26+0500

2021-04-14T14:26+0500

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происшествия

мотоцикл

дтп

ташкент

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Мотоциклист стал жертвой ДТП в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, авария произошла утром 14 апреля на улице Зиёлилар напротив здания "Узавтотранса". Автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого сидел 33-летний уроженец Ташкентской области Нурлан М., столкнулся с мотоциклом РС200S, которым управлял 30-летний Арсен А.Мотоциклист скончался на месте.По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель легковушки развернулся, проигнорировав приоритет транспорта, движущегося по прямой.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) УК Узбекистана. Идет следствие.

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мотоцикл, дтп, ташкент