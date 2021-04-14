ДТП напротив здания "Узавтотранса" в Ташкенте: мотоциклист скончался на месте

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Мотоциклист стал жертвой ДТП в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, авария произошла утром 14 апреля на улице Зиёлилар напротив здания "Узавтотранса". Автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого сидел 33-летний уроженец Ташкентской области Нурлан М., столкнулся с мотоциклом РС200S, которым управлял 30-летний Арсен А.Мотоциклист скончался на месте.По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель легковушки развернулся, проигнорировав приоритет транспорта, движущегося по прямой.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) УК Узбекистана. Идет следствие.
Авария произошла утром 14 апреля на улице Зиёлилар. Возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Мотоциклист стал жертвой ДТП в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, авария произошла утром 14 апреля на улице Зиёлилар напротив здания "Узавтотранса". Автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого сидел 33-летний уроженец Ташкентской области Нурлан М., столкнулся с мотоциклом РС200S, которым управлял 30-летний Арсен А.
Мотоциклист скончался на месте.
"Выражаем соболезнования близким погибшего", — говорится в публикации.
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель легковушки развернулся, проигнорировав приоритет транспорта, движущегося по прямой.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) УК Узбекистана. Идет следствие.