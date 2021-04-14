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Мораторий не помеха: В Карши срубили полсотни многолетних деревьев
Мораторий не помеха: В Карши срубили полсотни многолетних деревьев
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Хокимият города Карши без разрешения срубил 47 деревьев, чтобы освободить место под строительство, сообщает информационная служба
2021-04-14T12:05+0500
2021-04-14T12:10+0500
происшествия
деревья
государственный комитет по охране природы
карши
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Хокимият города Карши без разрешения срубил 47 деревьев, чтобы освободить место под строительство, сообщает информационная служба областного управления по экологии и охране окружающей среды.Срубленные под корень многолетние деревья, которые росли на территории бывшей овощной базы на улице Лойихачилар в каршинской махалле "Хонтепа", экологи обнаружили 12 апреля.Речи идет о приложении №1 к постановлению Кабинета министров от 31 марта 2018 года "Об утверждении некоторых административных регламентов оказания государственных услуг в сфере природопользования". Пункт 3 данного документа прямо запрещает вырубать деревья и кустарники, не входящие в государственный лесной фонд, без получения разрешения. Однако местные власти проигнорировали установленные правила.Самое печальное при этом, отмечают экологии, что это произошло в период действия в стране моратория на вырубку ценных сортов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Ущерб, нанесенный природе, оценивается в 253 млн 575 тыс. сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20210118/V-Uzbekistane-prodlyat-srok-deystviya-moratoriya-na-vyrubku-derevev-15813353.html
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деревья, государственный комитет по охране природы, карши, узбекистан

Мораторий не помеха: В Карши срубили полсотни многолетних деревьев

12:05 14.04.2021 (обновлено: 12:10 14.04.2021)
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© Областное управление по экологии и охране окружающей средыСрубленные во время моратория деревья в Карши
Срубленные во время моратория деревья в Карши - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Областное управление по экологии и охране окружающей среды
Несмотря на действующий мораторий и необходимость получения разрешения в Госкомгеологии, хокимият Карши распорядился срубить 47 многолетних здоровых деревьев. Ущерб природе превысил 253 млн сумов
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Хокимият города Карши без разрешения срубил 47 деревьев, чтобы освободить место под строительство, сообщает информационная служба областного управления по экологии и охране окружающей среды.
Срубленные под корень многолетние деревья, которые росли на территории бывшей овощной базы на улице Лойихачилар в каршинской махалле "Хонтепа", экологи обнаружили 12 апреля.

"При изучении данного обстоятельства установлено нарушение требований административного регламента оказания государственных услуг по выдаче разрешения на рубку деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд", — говорится в сообщении.

Речи идет о приложении №1 к постановлению Кабинета министров от 31 марта 2018 года "Об утверждении некоторых административных регламентов оказания государственных услуг в сфере природопользования".
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Пункт 3 данного документа прямо запрещает вырубать деревья и кустарники, не входящие в государственный лесной фонд, без получения разрешения. Однако местные власти проигнорировали установленные правила.

"Без получения положительного заключения Управления экологии хокимият Карши 25 января 2021 года выдал разрешение за №05/01-25 о вырубке 47 многолетних деревьев, в том числе 26 виргинских можжевельников, 8 ясеней, 2 урюка, 3 чинары, 1 сливовое дерево, 6 тутовников, 1 карагача", — говорится в информации.

Самое печальное при этом, отмечают экологии, что это произошло в период действия в стране моратория на вырубку ценных сортов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.
Ущерб, нанесенный природе, оценивается в 253 млн 575 тыс. сумов.
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