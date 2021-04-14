https://uz.sputniknews.ru/20210414/moratoriy-ne-pomexa-v-karshi-srubili-polsotni-mnogoletnix-derevev--18320942.html

Мораторий не помеха: В Карши срубили полсотни многолетних деревьев

Мораторий не помеха: В Карши срубили полсотни многолетних деревьев

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Хокимият города Карши без разрешения срубил 47 деревьев, чтобы освободить место под строительство, сообщает информационная служба

2021-04-14T12:05+0500

2021-04-14T12:05+0500

2021-04-14T12:10+0500

происшествия

деревья

государственный комитет по охране природы

карши

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Хокимият города Карши без разрешения срубил 47 деревьев, чтобы освободить место под строительство, сообщает информационная служба областного управления по экологии и охране окружающей среды.Срубленные под корень многолетние деревья, которые росли на территории бывшей овощной базы на улице Лойихачилар в каршинской махалле "Хонтепа", экологи обнаружили 12 апреля.Речи идет о приложении №1 к постановлению Кабинета министров от 31 марта 2018 года "Об утверждении некоторых административных регламентов оказания государственных услуг в сфере природопользования". Пункт 3 данного документа прямо запрещает вырубать деревья и кустарники, не входящие в государственный лесной фонд, без получения разрешения. Однако местные власти проигнорировали установленные правила.Самое печальное при этом, отмечают экологии, что это произошло в период действия в стране моратория на вырубку ценных сортов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Ущерб, нанесенный природе, оценивается в 253 млн 575 тыс. сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20210118/V-Uzbekistane-prodlyat-srok-deystviya-moratoriya-na-vyrubku-derevev-15813353.html

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деревья, государственный комитет по охране природы, карши, узбекистан