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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210414/overchuk-obsudil-s-umurzakovym-snijenie-torgovyx-barerov-mejdu-rossiey-i-uzbekistanom-18336469.html
Оверчук обсудил с Умурзаковым снижение торговых барьеров между Россией и Узбекистаном
Оверчук обсудил с Умурзаковым снижение торговых барьеров между Россией и Узбекистаном
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Вице-премьер России Алексей Оверчук обсудил с заместителем премьер-министра Узбекистана Сардором Умурзаковым снижение торговых
2021-04-14T20:27+0500
2021-04-14T20:27+0500
экономика
сардор умурзаков
торговля
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Вице-премьер России Алексей Оверчук обсудил с заместителем премьер-министра Узбекистана Сардором Умурзаковым снижение торговых барьеров и повышение доступности российского рынка для узбекских товаров, сообщили в Кабмине РФ.По данным пресс-службы, представители двух стран обговорили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, вице-премьеры обсудили дальнейшее сотрудничество в налоговой сфере между РФ и Узбекистаном.Одним из важнейших вопросов стало подписание межведомственного соглашения об оказании технического содействия Узбекистану в части совершенствования налогового администрирования. Эта фаза сотрудничества подразумевает передачу узбекской стороне успешно проявивших себя российских технологий налогового администрирования, обучения технического персонала, внедрение программного обеспечения, дооснащение Центра обработки данных IT-инфраструктурой российского производства.Первая фаза сотрудничества в сфере налогового администрирования была запущена в 2019 году и касалась создания системы работы с налогоплательщиками и подготовки предложений по совершенствованию системы налогообложения недвижимого имущества.
https://uz.sputniknews.ru/20210204/Kak-prodvigaetsya-nalogovaya-reforma-v-Uzbekistane-15936242.html
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сардор умурзаков, торговля, узбекистан

Оверчук обсудил с Умурзаковым снижение торговых барьеров между Россией и Узбекистаном

20:27 14.04.2021
315
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Sputnik / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук 14 апреля посетил РУз с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Вице-премьер России Алексей Оверчук обсудил с заместителем премьер-министра Узбекистана Сардором Умурзаковым снижение торговых барьеров и повышение доступности российского рынка для узбекских товаров, сообщили в Кабмине РФ.
По данным пресс-службы, представители двух стран обговорили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
"Особое внимание было уделено комплексу мер, нацеленных на снижение торговых барьеров и повышение доступности российского рынка для узбекских товаропроизводителей. Рассмотрены меры в области таможенно-тарифного регулирования, налогового администрирования, технического регулирования, стандартизации, ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля", — говорится в публикации.
Кроме того, вице-премьеры обсудили дальнейшее сотрудничество в налоговой сфере между РФ и Узбекистаном.
Одним из важнейших вопросов стало подписание межведомственного соглашения об оказании технического содействия Узбекистану в части совершенствования налогового администрирования.
"В соответствии с соглашением будет начата вторая фаза сотрудничества в налоговой сфере между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан", — добавили в Кабмине.
Эта фаза сотрудничества подразумевает передачу узбекской стороне успешно проявивших себя российских технологий налогового администрирования, обучения технического персонала, внедрение программного обеспечения, дооснащение Центра обработки данных IT-инфраструктурой российского производства.
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2021
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Как продвигается налоговая реформа в Узбекистане
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Первая фаза сотрудничества в сфере налогового администрирования была запущена в 2019 году и касалась создания системы работы с налогоплательщиками и подготовки предложений по совершенствованию системы налогообложения недвижимого имущества.
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