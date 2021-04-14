Оверчук обсудил с Умурзаковым снижение торговых барьеров между Россией и Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Вице-премьер России Алексей Оверчук обсудил с заместителем премьер-министра Узбекистана Сардором Умурзаковым снижение торговых барьеров и повышение доступности российского рынка для узбекских товаров, сообщили в Кабмине РФ.По данным пресс-службы, представители двух стран обговорили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, вице-премьеры обсудили дальнейшее сотрудничество в налоговой сфере между РФ и Узбекистаном.Одним из важнейших вопросов стало подписание межведомственного соглашения об оказании технического содействия Узбекистану в части совершенствования налогового администрирования. Эта фаза сотрудничества подразумевает передачу узбекской стороне успешно проявивших себя российских технологий налогового администрирования, обучения технического персонала, внедрение программного обеспечения, дооснащение Центра обработки данных IT-инфраструктурой российского производства.Первая фаза сотрудничества в сфере налогового администрирования была запущена в 2019 году и касалась создания системы работы с налогоплательщиками и подготовки предложений по совершенствованию системы налогообложения недвижимого имущества.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук 14 апреля посетил РУз с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Вице-премьер России Алексей Оверчук обсудил с заместителем премьер-министра Узбекистана Сардором Умурзаковым снижение торговых барьеров и повышение доступности российского рынка для узбекских товаров, сообщили в Кабмине РФ.
По данным пресс-службы, представители двух стран обговорили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
"Особое внимание было уделено комплексу мер, нацеленных на снижение торговых барьеров и повышение доступности российского рынка для узбекских товаропроизводителей. Рассмотрены меры в области таможенно-тарифного регулирования, налогового администрирования, технического регулирования, стандартизации, ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля", — говорится в публикации.
Кроме того, вице-премьеры обсудили дальнейшее сотрудничество в налоговой сфере между РФ и Узбекистаном.
Одним из важнейших вопросов стало подписание межведомственного соглашения об оказании технического содействия Узбекистану в части совершенствования налогового администрирования.
"В соответствии с соглашением будет начата вторая фаза сотрудничества в налоговой сфере между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан", — добавили в Кабмине.
Эта фаза сотрудничества подразумевает передачу узбекской стороне успешно проявивших себя российских технологий налогового администрирования, обучения технического персонала, внедрение программного обеспечения, дооснащение Центра обработки данных IT-инфраструктурой российского производства.
Первая фаза сотрудничества в сфере налогового администрирования была запущена в 2019 году и касалась создания системы работы с налогоплательщиками и подготовки предложений по совершенствованию системы налогообложения недвижимого имущества.