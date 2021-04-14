https://uz.sputniknews.ru/20210414/overchuk-obsudil-s-umurzakovym-snijenie-torgovyx-barerov-mejdu-rossiey-i-uzbekistanom-18336469.html

Оверчук обсудил с Умурзаковым снижение торговых барьеров между Россией и Узбекистаном

Оверчук обсудил с Умурзаковым снижение торговых барьеров между Россией и Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Вице-премьер России Алексей Оверчук обсудил с заместителем премьер-министра Узбекистана Сардором Умурзаковым снижение торговых

2021-04-14T20:27+0500

2021-04-14T20:27+0500

2021-04-14T20:27+0500

экономика

сардор умурзаков

торговля

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Вице-премьер России Алексей Оверчук обсудил с заместителем премьер-министра Узбекистана Сардором Умурзаковым снижение торговых барьеров и повышение доступности российского рынка для узбекских товаров, сообщили в Кабмине РФ.По данным пресс-службы, представители двух стран обговорили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, вице-премьеры обсудили дальнейшее сотрудничество в налоговой сфере между РФ и Узбекистаном.Одним из важнейших вопросов стало подписание межведомственного соглашения об оказании технического содействия Узбекистану в части совершенствования налогового администрирования. Эта фаза сотрудничества подразумевает передачу узбекской стороне успешно проявивших себя российских технологий налогового администрирования, обучения технического персонала, внедрение программного обеспечения, дооснащение Центра обработки данных IT-инфраструктурой российского производства.Первая фаза сотрудничества в сфере налогового администрирования была запущена в 2019 году и касалась создания системы работы с налогоплательщиками и подготовки предложений по совершенствованию системы налогообложения недвижимого имущества.

https://uz.sputniknews.ru/20210204/Kak-prodvigaetsya-nalogovaya-reforma-v-Uzbekistane-15936242.html

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сардор умурзаков, торговля, узбекистан