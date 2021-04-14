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Подготовка к войне? Россия перебросила войска к границам в ответ на угрозы НАТО
Подготовка к войне? Россия перебросила войска к границам в ответ на угрозы НАТО
По его словам, это связано с угрожающей деятельностью НАТО.
2021-04-14T08:51+0500
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видео
сергей шойгу
минобороны рф
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По его словам, это связано с угрожающей деятельностью НАТО. Что они показали? Маневры продемонстрировали полную готовность и способность российской армии обеспечить безопасность страны.Отрывок из выступления Шойгу на совещании в Североморске смотрите в видео.
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видео, сергей шойгу, минобороны рф, нато, мультимедиа

Подготовка к войне? Россия перебросила войска к границам в ответ на угрозы НАТО

08:51 14.04.2021
680
Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, для чего в стране активно началась проверка боеготовности войск Западного и Южного военных округов.
По его словам, это связано с угрожающей деятельностью НАТО.
Россия держит руку на пульсе и уже перебросила две армии и три соединения ВДВ в рамках военных учений.
Что они показали? Маневры продемонстрировали полную готовность и способность российской армии обеспечить безопасность страны.
Отрывок из выступления Шойгу на совещании в Североморске смотрите в видео.
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