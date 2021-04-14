https://uz.sputniknews.ru/20210414/podgotovka-k-voyne-rossiya-perebrosila-voyska-k-granitsam-v-otvet-na-ugrozy-nato-18316541.html

Подготовка к войне? Россия перебросила войска к границам в ответ на угрозы НАТО

Подготовка к войне? Россия перебросила войска к границам в ответ на угрозы НАТО

По его словам, это связано с угрожающей деятельностью НАТО.

2021-04-14T08:51+0500

2021-04-14T08:51+0500

2021-04-14T08:51+0500

видео

сергей шойгу

минобороны рф

нато

мультимедиа

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По его словам, это связано с угрожающей деятельностью НАТО. Что они показали? Маневры продемонстрировали полную готовность и способность российской армии обеспечить безопасность страны.Отрывок из выступления Шойгу на совещании в Североморске смотрите в видео.

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2021

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, сергей шойгу, минобороны рф, нато, мультимедиа