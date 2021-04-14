Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210414/popriderjite-kopyta-v-kitae-ustanovili-svetofor-dlya-verblyudov--foto-18316692.html
Попридержите копыта: в Китае установили светофор для верблюдов — фото
Попридержите копыта: в Китае установили светофор для верблюдов — фото
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Китае появился необычный светофор — он предназначен для верблюдов.
2021-04-14T09:13+0500
2021-04-14T09:15+0500
в мире
верблюды
светофор
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0e/18316660_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56f06a17daf25ad27e35626cd16ea876.jpg
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Китае появился необычный светофор — он предназначен для верблюдов.Устройство установили в городе Дуньхуан, который пользуется большой популярностью у туристов. Иностранные путешественники стремятся добраться до местных достопримечательностей таких, как гора Минша, храмы в пещерах Могао, перевалы Юмэнь и Янгуань.Но и верблюдов здесь немало. Чтобы разграничить эти два потока, и придуман светофор. Как отмечают местные власти, устройство обеспечивают безопасность движения и аналогов ему в мире нет.Как же работает светофор? Верблюды переходят дорогу на зеленый сигнал, люди в это время стоят и ждут. Когда же миниатюрное изображение животного загорается красным, то ждут уже верблюды, а туристы могут продолжать движение.
китай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0e/18316660_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4a74a0dc4f6a28bfea3ad6ed28374b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
верблюды, светофор, китай

Попридержите копыта: в Китае установили светофор для верблюдов — фото

09:13 14.04.2021 (обновлено: 09:15 14.04.2021)
384
© СС0 / Unsplash / Wolfgang HasselmannВерблюды, иллюстративное фото
Верблюды, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© СС0 / Unsplash / Wolfgang Hasselmann
Как отмечают местные власти, устройство обеспечивают безопасность движения и аналогов ему в мире нет.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Китае появился необычный светофор — он предназначен для верблюдов.
Устройство установили в городе Дуньхуан, который пользуется большой популярностью у туристов.
Иностранные путешественники стремятся добраться до местных достопримечательностей таких, как гора Минша, храмы в пещерах Могао, перевалы Юмэнь и Янгуань.
Но и верблюдов здесь немало. Чтобы разграничить эти два потока, и придуман светофор.
Как отмечают местные власти, устройство обеспечивают безопасность движения и аналогов ему в мире нет.
Как же работает светофор? Верблюды переходят дорогу на зеленый сигнал, люди в это время стоят и ждут.
Когда же миниатюрное изображение животного загорается красным, то ждут уже верблюды, а туристы могут продолжать движение.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:13Попридержите копыта: в Китае установили светофор для верблюдов — фото
08:51Подготовка к войне? Россия перебросила войска к границам в ответ на угрозы НАТО
08:33РФ дала "зеленый свет" еще 17 узбекским предприятиям по выращиванию томатов
ВчераПрезидент анонсировал новые меры поддержки молодежи
ВчераГосударство оплатит жилищные расходы студентов
ВчераГлавы СФ и Сената Олий Мажлиса подписали меморандум о сотрудничестве в сфере миграции
ВчераНарбаева: Узбекистан во многом учится у РФ в вопросах гендерного равенства
ВчераМирзиёев уволил ряд чиновников и приказал вернуть заработанные деньги
ВчераГазовый баллон взорвался на дороге рядом с пешеходами: они гоститализированы
ВчераВ Фергане обсудят развитие приграничных территорий трех стран
ВчераГлавы МИД стран Центральной Азии и Китая могут встретиться в мае
ВчераФОЗПП выяснила, где в Узбекистане самое дешевое растительное масло
ВчераЧто поможет Узбекистану увеличить экспорт на 140% — рассказали в ЦЭИР
ВчераСоздан Фонд содействия оздоровлению трудноизлечимых больных
ВчераПитьевая вода Узбекистана будет "под присмотром" России
ВчераВ Каракалпакстане паломник упал с горы, пытаясь сделать красивое фото — видео
ВчераDie Welt: на планете могут исчезнуть бананы
ВчераЗамглавы МИД Узбекистана и РФ обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
ВчераСоглашение Узбекистана и Казахстана о трудящихся-мигрантах вступило в силу
ВчераУзбекистан готов обезопасить труд и ратифицировать одну из Конвенций МОТ