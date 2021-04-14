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https://uz.sputniknews.ru/20210414/popriderjite-kopyta-v-kitae-ustanovili-svetofor-dlya-verblyudov--foto-18316692.html
Попридержите копыта: в Китае установили светофор для верблюдов — фото
Попридержите копыта: в Китае установили светофор для верблюдов — фото
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Китае появился необычный светофор — он предназначен для верблюдов.
2021-04-14T09:13+0500
2021-04-14T09:13+0500
2021-04-14T09:15+0500
в мире
верблюды
светофор
китай
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Китае появился необычный светофор — он предназначен для верблюдов.Устройство установили в городе Дуньхуан, который пользуется большой популярностью у туристов. Иностранные путешественники стремятся добраться до местных достопримечательностей таких, как гора Минша, храмы в пещерах Могао, перевалы Юмэнь и Янгуань.Но и верблюдов здесь немало. Чтобы разграничить эти два потока, и придуман светофор. Как отмечают местные власти, устройство обеспечивают безопасность движения и аналогов ему в мире нет.Как же работает светофор? Верблюды переходят дорогу на зеленый сигнал, люди в это время стоят и ждут. Когда же миниатюрное изображение животного загорается красным, то ждут уже верблюды, а туристы могут продолжать движение.
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верблюды, светофор, китай
Попридержите копыта: в Китае установили светофор для верблюдов — фото 09:13 14.04.2021 (обновлено: 09:15 14.04.2021)
Как отмечают местные власти, устройство обеспечивают безопасность движения и аналогов ему в мире нет.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Китае появился необычный светофор — он предназначен для верблюдов.
Устройство установили в городе Дуньхуан, который пользуется большой популярностью у туристов.
Иностранные путешественники стремятся добраться до местных достопримечательностей таких, как гора Минша, храмы в пещерах Могао, перевалы Юмэнь и Янгуань.
Но и верблюдов здесь немало. Чтобы разграничить эти два потока, и придуман светофор.
Как отмечают местные власти, устройство обеспечивают безопасность движения и аналогов ему в мире нет.
Как же работает светофор? Верблюды переходят дорогу на зеленый сигнал, люди в это время стоят и ждут.
Когда же миниатюрное изображение животного загорается красным, то ждут уже верблюды, а туристы могут продолжать движение.