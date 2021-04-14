Россия поможет Узбекистану создать систему кадастра

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Власти Узбекистана привлекли техническую помощь из России для создания системы государственной кадастровой оценки и развития системы налогового администрирования, сообщает Министерство финансов РУз.По данным пресс-службы, в среду в Ташкенте состоялось подписание двух межведомственных соглашений между Узбекистаном и РФ.Также минфины двух стран подписали соглашение об оказании РФ безвозмездной технической помощи Узбекистану в целях развития системы налогового администрирования.Как отметили в пресс-службе, подписанные документы — продолжение работы, проводимой в рамках соглашения об оказании Россией безвозмездной технической помощи Узбекистану для развития системы налогового администрирования, включая совершенствование налогообложения недвижимого имущества и создания системы работы с налогоплательщиками в 2016-2020 годах.В апреле 2017-го в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию министерства финансов двух стран подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий укрепление взаимодействия в области налоговой политики и администрирования, а также укрепления самостоятельности местных бюджетов.
В среду в Ташкенте состоялось подписание двух межведомственных соглашений между странами. Каких именно — читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Власти Узбекистана привлекли техническую помощь из России для создания системы государственной кадастровой оценки и развития системы налогового администрирования, сообщает Министерство финансов РУз.
По данным пресс-службы, в среду в Ташкенте состоялось подписание двух межведомственных соглашений между Узбекистаном и РФ.
"Между Министерством финансов Республики Узбекистан и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Российская Федерация) подписано соглашение об оказании Россией безвозмездной технической помощи Узбекистану по созданию системы государственной кадастровой оценки", — говорится в публикации на Telegram-канале Минфина.
Также минфины двух стран подписали соглашение об оказании РФ безвозмездной технической помощи Узбекистану в целях развития системы налогового администрирования.
Как отметили в пресс-службе, подписанные документы — продолжение работы, проводимой в рамках соглашения об оказании Россией безвозмездной технической помощи Узбекистану для развития системы налогового администрирования, включая совершенствование налогообложения недвижимого имущества и создания системы работы с налогоплательщиками в 2016-2020 годах.
В апреле 2017-го в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию министерства финансов двух стран подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий укрепление взаимодействия в области налоговой политики и администрирования, а также укрепления самостоятельности местных бюджетов.