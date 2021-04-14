https://uz.sputniknews.ru/20210414/rossiya-pomojet-uzbekistanu-sozdat-sistemu-kadastra-18337730.html

Россия поможет Узбекистану создать систему кадастра

Россия поможет Узбекистану создать систему кадастра

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Власти Узбекистана привлекли техническую помощь из России для создания системы государственной кадастровой оценки и развития системы

2021-04-14T21:49+0500

2021-04-14T21:49+0500

2021-04-14T21:49+0500

экономика

кадастр

министерство финансов узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Власти Узбекистана привлекли техническую помощь из России для создания системы государственной кадастровой оценки и развития системы налогового администрирования, сообщает Министерство финансов РУз.По данным пресс-службы, в среду в Ташкенте состоялось подписание двух межведомственных соглашений между Узбекистаном и РФ.Также минфины двух стран подписали соглашение об оказании РФ безвозмездной технической помощи Узбекистану в целях развития системы налогового администрирования.Как отметили в пресс-службе, подписанные документы — продолжение работы, проводимой в рамках соглашения об оказании Россией безвозмездной технической помощи Узбекистану для развития системы налогового администрирования, включая совершенствование налогообложения недвижимого имущества и создания системы работы с налогоплательщиками в 2016-2020 годах.В апреле 2017-го в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию министерства финансов двух стран подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий укрепление взаимодействия в области налоговой политики и администрирования, а также укрепления самостоятельности местных бюджетов.

https://uz.sputniknews.ru/20210204/Kak-prodvigaetsya-nalogovaya-reforma-v-Uzbekistane-15936242.html

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кадастр, министерство финансов узбекистана