Умер советский и российский актер Олег Марусев

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Олег Марусев умер в возрасте 76 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гильдию актеров Союза кинематографистов России.Олег Федорович Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Спустя некоторое время его семья переехала в Херсон (Украинская ССР), где он и вырос.Марусев окончил режиссерский факультет ГИТИСа и театроведческий факультет Киевского государственного института театра и кино. Работал на телевидении. Получил известность как ведущий программ "С песней по жизни", "После смены" и других. Также Марусев играл в Театре Луны, преподавал в Высшей школе кино и телевидения "Останкино".
Марусев родился в Ташкенте 2 октября 1944-го. Спустя некоторое время его семья переехала в Херсон, где они и вырос.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Олег Марусев умер в возрасте 76 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гильдию актеров Союза кинематографистов России.
Причины ухода из жизни пока не озвучены.
Олег Федорович Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Спустя некоторое время его семья переехала в Херсон (Украинская ССР), где он и вырос.
Марусев окончил режиссерский факультет ГИТИСа и театроведческий факультет Киевского государственного института театра и кино.
Работал на телевидении. Получил известность как ведущий программ "С песней по жизни", "После смены" и других.
Также Марусев играл в Театре Луны, преподавал в Высшей школе кино и телевидения "Останкино".