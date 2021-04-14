https://uz.sputniknews.ru/20210414/umer-sovetskiy-i-rossiyskiy-akter-oleg-marusev-18331586.html

Умер советский и российский актер Олег Марусев

Умер советский и российский актер Олег Марусев

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Олег Марусев умер в возрасте 76 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на

2021-04-14T17:21+0500

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Олег Марусев умер в возрасте 76 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гильдию актеров Союза кинематографистов России.Олег Федорович Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Спустя некоторое время его семья переехала в Херсон (Украинская ССР), где он и вырос.Марусев окончил режиссерский факультет ГИТИСа и театроведческий факультет Киевского государственного института театра и кино. Работал на телевидении. Получил известность как ведущий программ "С песней по жизни", "После смены" и других. Также Марусев играл в Театре Луны, преподавал в Высшей школе кино и телевидения "Останкино".

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актер, ташкент