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Умер советский и российский актер Олег Марусев
Умер советский и российский актер Олег Марусев
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Олег Марусев умер в возрасте 76 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на
2021-04-14T17:21+0500
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в мире
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Олег Марусев умер в возрасте 76 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гильдию актеров Союза кинематографистов России.Олег Федорович Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Спустя некоторое время его семья переехала в Херсон (Украинская ССР), где он и вырос.Марусев окончил режиссерский факультет ГИТИСа и театроведческий факультет Киевского государственного института театра и кино. Работал на телевидении. Получил известность как ведущий программ "С песней по жизни", "После смены" и других. Также Марусев играл в Театре Луны, преподавал в Высшей школе кино и телевидения "Останкино".
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актер, ташкент

Умер советский и российский актер Олег Марусев

17:21 14.04.2021 (обновлено: 17:42 14.04.2021)
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктер Олег Марусев
Актер Олег Марусев - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Марусев родился в Ташкенте 2 октября 1944-го. Спустя некоторое время его семья переехала в Херсон, где они и вырос.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Олег Марусев умер в возрасте 76 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гильдию актеров Союза кинематографистов России.
Причины ухода из жизни пока не озвучены.
Олег Федорович Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Спустя некоторое время его семья переехала в Херсон (Украинская ССР), где он и вырос.
Марусев окончил режиссерский факультет ГИТИСа и театроведческий факультет Киевского государственного института театра и кино.
Работал на телевидении. Получил известность как ведущий программ "С песней по жизни", "После смены" и других.
Также Марусев играл в Театре Луны, преподавал в Высшей школе кино и телевидения "Останкино".
© Sputnik / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкАктер Олег Марусев в арт-кафе "Букле" во время акции "Отведай блин — спаси ребенка!", организованной благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей "Линия жизни", 2012 год
Актер Олег Марусев в арт-кафе Букле во время акции Отведай блин — спаси ребенка!, организованной благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей Линия жизни, 2012 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
Актер Олег Марусев в арт-кафе "Букле" во время акции "Отведай блин — спаси ребенка!", организованной благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей "Линия жизни", 2012 год
© Sputnik / Валерий Левитин
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