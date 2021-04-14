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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210414/uzbekistan-pozvali-na-stambulskuyu-konferentsiyu-po-afganistanu-18335489.html
Узбекистан позвали на Стамбульскую конференцию по Афганистану
Узбекистан позвали на Стамбульскую конференцию по Афганистану
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистан получил официальное приглашение на международную конференцию по мирному процессу в Афганистане, которая пройдет в столице
2021-04-14T20:06+0500
2021-04-14T20:12+0500
оон
политика
турция
афганистан
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистан получил официальное приглашение на международную конференцию по мирному процессу в Афганистане, которая пройдет в столице Турции — Стамбуле — с 24 апреля по 4 мая. Об этом сообщает информагентство "Дунё" узбекистанского МИД.Организаторы мероприятия — Организация Объединенных Наций, Турция и Катар.Также в числе приглашенных стран — Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан, Иран, Азербайджан, Германия, США, Великобритания.Кроме того, позвали верховного представителя Европейского союза, генерального секретаря НАТО и генсека Организации исламского сотрудничества.Власти Соединенных Штатов Америки 14 апреля объявили о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября — двадцатой годовщины терактов в Нью-Йорке, после которых администрация 43-го президента США Джорджа Буша начала в стране операцию против террористов "Аль-Каиды"*. При этом, согласно договоренностям с "Талибаном"*, американский контингент должен быть выведен из ИРА не позднее 1 мая.Радикальное движение настаивает именно на этом сроке.Захарова также сообщила, что МИД РФ получил от внешнеполитического ведомства Турции уведомление о проведении с 24 апреля по 4 мая Стамбульской конференции по Афганистану."Ожидаем от Анкары официального приглашения, а также информацию о модальностях планируемой встречи, ее формате, целях и повестке дня", — заявила Захарова.После этого, отметила она, будет принято решение относительно участия в конференции российской делегации.* — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20200924/Uzbekistan-krovno-zainteresovan-v-reshenii-afganskoy-problemy--Mendkovich-15041832.html
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оон, турция, афганистан

Узбекистан позвали на Стамбульскую конференцию по Афганистану

20:06 14.04.2021 (обновлено: 20:12 14.04.2021)
508
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Sputnik / Александр Вильф
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Мероприятие организуют ООН, Турция и Катар, в нем предполагается участие десятков стран. Россия пока получила только уведомление, ждет официального приглашения и дополнительной информации о встрече, после чего примет решение относительно отправки туда своей делегации.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистан получил официальное приглашение на международную конференцию по мирному процессу в Афганистане, которая пройдет в столице Турции — Стамбуле — с 24 апреля по 4 мая. Об этом сообщает информагентство "Дунё" узбекистанского МИД.
Организаторы мероприятия — Организация Объединенных Наций, Турция и Катар.
Также в числе приглашенных стран — Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан, Иран, Азербайджан, Германия, США, Великобритания.
Кроме того, позвали верховного представителя Европейского союза, генерального секретаря НАТО и генсека Организации исламского сотрудничества.
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Власти Соединенных Штатов Америки 14 апреля объявили о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября — двадцатой годовщины терактов в Нью-Йорке, после которых администрация 43-го президента США Джорджа Буша начала в стране операцию против террористов "Аль-Каиды"*.
При этом, согласно договоренностям с "Талибаном"*, американский контингент должен быть выведен из ИРА не позднее 1 мая.
Радикальное движение настаивает именно на этом сроке.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила: анонсированный США перенос вывода войск чреват эскалацией вооруженного конфликта, что может подорвать усилия по началу прямых межафганских переговоров.

Захарова также сообщила, что МИД РФ получил от внешнеполитического ведомства Турции уведомление о проведении с 24 апреля по 4 мая Стамбульской конференции по Афганистану.
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"Ожидаем от Анкары официального приглашения, а также информацию о модальностях планируемой встречи, ее формате, целях и повестке дня", — заявила Захарова.
После этого, отметила она, будет принято решение относительно участия в конференции российской делегации.
* — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация
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