https://uz.sputniknews.ru/20210414/uzbekistantsy-rasporyadyatsya-chastyu-regionalnyx-byudjetov--18330536.html

Узбекистанцы распорядятся частью региональных бюджетов

Узбекистанцы распорядятся частью региональных бюджетов

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане вводится новый порядок направления пяти процентов от утвержденных общих расходов региональных бюджетов на

2021-04-14T16:53+0500

2021-04-14T16:53+0500

2021-04-14T17:39+0500

экономика

постановление

общественное мнение

бюджет

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане вводится новый порядок направления пяти процентов от утвержденных общих расходов региональных бюджетов на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения, сообщают в Минфине.Соответствующая мера предусмотрена постановлением главы государства "О дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе", подписанным 13 апреля.Порядок будет вводиться поэтапно. С мая он начнет действовать в одном районе или городе в каждом регионе Узбекистана, а с 1 января 2022 года — во всех районах и городах страны.На эти цели, в порядке исключения, в текущем году из республиканского в региональных бюджетов направят дополнительно 92,7 млрд сумов, а со следующего года эти средства будут предусмотрены в параметрах бюджетов соответствующих районов и городов.Кроме того, документом предусмотрено повышение с 1 июля 2021 года с 10 до 30 процентов минимального размера дополнительных средств бюджетов районов и городов, выделяемых на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.Процесс направления средств на финансирование подобных мероприятий должен проводиться два раза в год (до 1 февраля и 15 июля). Они будут поступать на лицевые казначейские счета Фонда гражданских инициатив, открытых при хокимиятах соответствующих районов и городов. Их использование на иные цели категорически запрещается.Вся информация о финансировании будет появляться на официальных сайтах хокимиятов и портале "Открытый бюджет" до 25 числа месяца, следующего за окончанием каждого квартала.

https://uz.sputniknews.ru/20201019/Shavkat-Mirziev-obsudil-byudzhet-na-2021-god-15215530.html

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