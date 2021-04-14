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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210414/uzbekistantsy-rasporyadyatsya-chastyu-regionalnyx-byudjetov--18330536.html
Узбекистанцы распорядятся частью региональных бюджетов
Узбекистанцы распорядятся частью региональных бюджетов
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане вводится новый порядок направления пяти процентов от утвержденных общих расходов региональных бюджетов на
2021-04-14T16:53+0500
2021-04-14T17:39+0500
экономика
постановление
общественное мнение
бюджет
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане вводится новый порядок направления пяти процентов от утвержденных общих расходов региональных бюджетов на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения, сообщают в Минфине.Соответствующая мера предусмотрена постановлением главы государства "О дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе", подписанным 13 апреля.Порядок будет вводиться поэтапно. С мая он начнет действовать в одном районе или городе в каждом регионе Узбекистана, а с 1 января 2022 года — во всех районах и городах страны.На эти цели, в порядке исключения, в текущем году из республиканского в региональных бюджетов направят дополнительно 92,7 млрд сумов, а со следующего года эти средства будут предусмотрены в параметрах бюджетов соответствующих районов и городов.Кроме того, документом предусмотрено повышение с 1 июля 2021 года с 10 до 30 процентов минимального размера дополнительных средств бюджетов районов и городов, выделяемых на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.Процесс направления средств на финансирование подобных мероприятий должен проводиться два раза в год (до 1 февраля и 15 июля). Они будут поступать на лицевые казначейские счета Фонда гражданских инициатив, открытых при хокимиятах соответствующих районов и городов. Их использование на иные цели категорически запрещается.Вся информация о финансировании будет появляться на официальных сайтах хокимиятов и портале "Открытый бюджет" до 25 числа месяца, следующего за окончанием каждого квартала.
https://uz.sputniknews.ru/20201019/Shavkat-Mirziev-obsudil-byudzhet-na-2021-god-15215530.html
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постановление, общественное мнение, бюджет

Узбекистанцы распорядятся частью региональных бюджетов

16:53 14.04.2021 (обновлено: 17:39 14.04.2021)
414
© Flickr / WonderlaneБизнесмен за работой
Бизнесмен за работой - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Flickr / Wonderlane
Данный порядок будет внедряться поэтапно и с начала следующего года начнет действовать по всей стране.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане вводится новый порядок направления пяти процентов от утвержденных общих расходов региональных бюджетов на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения, сообщают в Минфине.
Соответствующая мера предусмотрена постановлением главы государства "О дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе", подписанным 13 апреля.
Порядок будет вводиться поэтапно. С мая он начнет действовать в одном районе или городе в каждом регионе Узбекистана, а с 1 января 2022 года — во всех районах и городах страны.
На эти цели, в порядке исключения, в текущем году из республиканского в региональных бюджетов направят дополнительно 92,7 млрд сумов, а со следующего года эти средства будут предусмотрены в параметрах бюджетов соответствующих районов и городов.
Шавкат Мирзиёев обсудил бюджет на 2021 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2020
Экономика
Шавкат Мирзиёев обсудил бюджет на 2021 год
19 октября 2020, 21:37
1226
Кроме того, документом предусмотрено повышение с 1 июля 2021 года с 10 до 30 процентов минимального размера дополнительных средств бюджетов районов и городов, выделяемых на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.
Процесс направления средств на финансирование подобных мероприятий должен проводиться два раза в год (до 1 февраля и 15 июля). Они будут поступать на лицевые казначейские счета Фонда гражданских инициатив, открытых при хокимиятах соответствующих районов и городов. Их использование на иные цели категорически запрещается.
Вся информация о финансировании будет появляться на официальных сайтах хокимиятов и портале "Открытый бюджет" до 25 числа месяца, следующего за окончанием каждого квартала.
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