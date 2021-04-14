https://uz.sputniknews.ru/20210414/uzgidromet-prezentoval-novyy-logotip-18322624.html

Узгидромет презентовал новый логотип

Узгидромет презентовал новый логотип

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) презентовал новый логотип.

2021-04-14T13:40+0500

2021-04-14T13:40+0500

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общество

логотип

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) презентовал новый логотип.Его выбрало жюри по итогам конкурса, который проводился на официальном сайте в течение пяти месяцев.Отныне он используется при оформлении рабочих документов, сайта и других информационных продуктов Узгидромета.

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логотип, узгидромет