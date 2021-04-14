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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210414/uzgidromet-prezentoval-novyy-logotip-18322624.html
Узгидромет презентовал новый логотип
Узгидромет презентовал новый логотип
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) презентовал новый логотип.
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) презентовал новый логотип.Его выбрало жюри по итогам конкурса, который проводился на официальном сайте в течение пяти месяцев.Отныне он используется при оформлении рабочих документов, сайта и других информационных продуктов Узгидромета.
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логотип, узгидромет

Узгидромет презентовал новый логотип

13:40 14.04.2021 (обновлено: 13:41 14.04.2021)
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© SputnikВ Ташкент пришла весна
В Ташкент пришла весна - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
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Члены жюри подвели итоги пятимесячного конкурса на лучший дизайн-макет.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) презентовал новый логотип.
Его выбрало жюри по итогам конкурса, который проводился на официальном сайте в течение пяти месяцев.
"Данный логотип — официальная эмблема Узгидромета", — отметили в пресс-службе.
Отныне он используется при оформлении рабочих документов, сайта и других информационных продуктов Узгидромета.
© Центр гидрометеорологической службы Республики Узбекистан Новый логотип Узгидромета
 Новый логотип Узгидромета - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
Новый логотип Узгидромета
© Центр гидрометеорологической службы Республики Узбекистан
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