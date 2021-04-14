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https://uz.sputniknews.ru/20210414/uzgidromet-prezentoval-novyy-logotip-18322624.html
Узгидромет презентовал новый логотип
Узгидромет презентовал новый логотип
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) презентовал новый логотип.
2021-04-14T13:40+0500
2021-04-14T13:40+0500
2021-04-14T13:41+0500
общество
логотип
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) презентовал новый логотип.Его выбрало жюри по итогам конкурса, который проводился на официальном сайте в течение пяти месяцев.Отныне он используется при оформлении рабочих документов, сайта и других информационных продуктов Узгидромета.
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логотип, узгидромет
Узгидромет презентовал новый логотип 13:40 14.04.2021 (обновлено: 13:41 14.04.2021)
Члены жюри подвели итоги пятимесячного конкурса на лучший дизайн-макет.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет)
презентовал
новый логотип.
Его выбрало жюри по итогам конкурса, который проводился на официальном сайте в течение пяти месяцев.
"Данный логотип — официальная эмблема Узгидромета", — отметили в пресс-службе.
Отныне он используется при оформлении рабочих документов, сайта и других информационных продуктов Узгидромета.