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https://uz.sputniknews.ru/20210414/v-djizake-dvoe-parney-zadeli-drug-druga-na-tantspole-i-podralis-18328850.html
В Джизаке двое парней задели друг друга на танцполе и подрались
В Джизаке двое парней задели друг друга на танцполе и подрались
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Джизаке танцы в ресторане Prim закончились дракой. Инцидент произошел в субботу вечером, сообщили в Следственном департаменте.
2021-04-14T16:23+0500
2021-04-14T16:23+0500
2021-04-14T16:43+0500
общество
танцы
драка
джизак
ресторан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Джизаке танцы в ресторане Prim закончились дракой. Инцидент произошел в субботу вечером, сообщили в Следственном департаменте. Дело было так: 25-летний Ж. Ш. находился в заведении со своими знакомыми. Там же был и 21-летний Ж. З. Молодые люди задели друг друга руками, танцуя, что спровоцировало конфликт. Завязалась драка. Досталось в том числе двум разнимающим.В итоге зачинщика — 25-летнего Ж. Ш. — задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РУз.
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танцы, драка, джизак, ресторан, узбекистан
В Джизаке двое парней задели друг друга на танцполе и подрались 16:23 14.04.2021 (обновлено: 16:43 14.04.2021)
Пострадали другие отдыхающие, пытавшиеся разнять молодых людей.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
В Джизаке танцы в ресторане Prim закончились дракой. Инцидент произошел в субботу вечером,
сообщили
в Следственном департаменте.
Дело было так: 25-летний Ж. Ш. находился в заведении со своими знакомыми. Там же был и 21-летний Ж. З.
Молодые люди задели друг друга руками, танцуя, что спровоцировало конфликт. Завязалась драка. Досталось в том числе двум разнимающим.
В итоге зачинщика — 25-летнего Ж. Ш. — задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РУз.