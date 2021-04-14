https://uz.sputniknews.ru/20210414/v-djizake-dvoe-parney-zadeli-drug-druga-na-tantspole-i-podralis-18328850.html

В Джизаке двое парней задели друг друга на танцполе и подрались

В Джизаке двое парней задели друг друга на танцполе и подрались

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Джизаке танцы в ресторане Prim закончились дракой. Инцидент произошел в субботу вечером, сообщили в Следственном департаменте.

2021-04-14T16:23+0500

2021-04-14T16:23+0500

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общество

танцы

драка

джизак

ресторан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Джизаке танцы в ресторане Prim закончились дракой. Инцидент произошел в субботу вечером, сообщили в Следственном департаменте. Дело было так: 25-летний Ж. Ш. находился в заведении со своими знакомыми. Там же был и 21-летний Ж. З. Молодые люди задели друг друга руками, танцуя, что спровоцировало конфликт. Завязалась драка. Досталось в том числе двум разнимающим.В итоге зачинщика — 25-летнего Ж. Ш. — задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РУз.

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танцы, драка, джизак, ресторан, узбекистан