https://uz.sputniknews.ru/20210414/v-indii-troe-mujchin-i-obezyany-obrazovali-prestupnuyu-gruppirovku--ix-sxvatili-18316874.html

В Индии трое мужчин и обезьяны образовали преступную группировку

В Индии трое мужчин и обезьяны образовали преступную группировку

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Индии три предприимчивых грабителя научили обезьян запугивать и красть наличные у прохожих, пишет Daily Mail.

2021-04-14T09:49+0500

2021-04-14T09:49+0500

2021-04-14T12:02+0500

в мире

воры

животные

обезьяна

деньги

индия

кража

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Индии три предприимчивых грабителя научили обезьян запугивать и красть наличные у прохожих, пишет Daily Mail.В полицию обратилась одна из жертв "преступной группировки": мужчина рассказал, что трое неизвестных и животные окружили его, когда тот сидел в моторикше (трехколесный мотоцикл. — Sputnik).Пострадавший заявил, что воры тоже в нее сели, а заодно и рассадили обезьян: одну разместили на переднем сиденье, вторую — на заднем. Мужчину ограбили на 6 тысяч рупий (79 долларов). После этого он написал заявление на воришек.Обезьян и двоих преступников задержали, а вот третьему удалось скрыться. Его ищут. Как пишет Daily Mail, уличные обезьяны в Индии уже давно стали большой проблемой: они воруют, нападают на прохожих, и их часто к этому приучают желающие поживиться.

https://uz.sputniknews.ru/20190516/Razozlish-obezyanu---poluchish-po-golove-dazhe-esli-ty-lev---video-11505623.html

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воры, животные, обезьяна, деньги, индия, кража