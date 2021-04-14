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В Индии трое мужчин и обезьяны образовали преступную группировку
В Индии трое мужчин и обезьяны образовали преступную группировку
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Индии три предприимчивых грабителя научили обезьян запугивать и красть наличные у прохожих, пишет Daily Mail.
2021-04-14T09:49+0500
2021-04-14T12:02+0500
в мире
воры
животные
обезьяна
деньги
индия
кража
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Индии три предприимчивых грабителя научили обезьян запугивать и красть наличные у прохожих, пишет Daily Mail.В полицию обратилась одна из жертв "преступной группировки": мужчина рассказал, что трое неизвестных и животные окружили его, когда тот сидел в моторикше (трехколесный мотоцикл. — Sputnik).Пострадавший заявил, что воры тоже в нее сели, а заодно и рассадили обезьян: одну разместили на переднем сиденье, вторую — на заднем. Мужчину ограбили на 6 тысяч рупий (79 долларов). После этого он написал заявление на воришек.Обезьян и двоих преступников задержали, а вот третьему удалось скрыться. Его ищут. Как пишет Daily Mail, уличные обезьяны в Индии уже давно стали большой проблемой: они воруют, нападают на прохожих, и их часто к этому приучают желающие поживиться.
https://uz.sputniknews.ru/20190516/Razozlish-obezyanu---poluchish-po-golove-dazhe-esli-ty-lev---video-11505623.html
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воры, животные, обезьяна, деньги, индия, кража

В Индии трое мужчин и обезьяны образовали преступную группировку

09:49 14.04.2021 (обновлено: 12:02 14.04.2021)
565
© СС0 / Unsplash / Shivam DodwaniОбезьяна, иллюстративное фото
Обезьяна, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© СС0 / Unsplash / Shivam Dodwani
После поимки обезьян отправили в Центр спасения диких животных Нью-Дели.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Индии три предприимчивых грабителя научили обезьян запугивать и красть наличные у прохожих, пишет Daily Mail.
В полицию обратилась одна из жертв "преступной группировки": мужчина рассказал, что трое неизвестных и животные окружили его, когда тот сидел в моторикше (трехколесный мотоцикл. — Sputnik).
Разозлишь обезьяну - получишь по голове, даже если ты лев - видео - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2019
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Разозлишь обезьяну - получишь по голове, даже если ты лев: видео
16 мая 2019, 05:10
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Пострадавший заявил, что воры тоже в нее сели, а заодно и рассадили обезьян: одну разместили на переднем сиденье, вторую — на заднем.
"Обезьяны взяли деньги, которые у адвоката были в кошельке, и преступники убежали вместе с ними", — рассказали полицейские Нью-Дели.
Мужчину ограбили на 6 тысяч рупий (79 долларов). После этого он написал заявление на воришек.
Обезьян и двоих преступников задержали, а вот третьему удалось скрыться. Его ищут.
Как пишет Daily Mail, уличные обезьяны в Индии уже давно стали большой проблемой: они воруют, нападают на прохожих, и их часто к этому приучают желающие поживиться.
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