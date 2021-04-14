В Испании школьников перевели на "пляжное" обучение

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Испании одна из школ решила проводить занятия не в душных классах или дома на дистанционке, а на пляже.Новый формат обучения был принят в учебном учреждении автономного сообщества Мурсия, а уроки проходят на побережье Лос-Ньетос.Пока что на "пляжное" обучение перевели только младшеклассников от 6 до 12 лет.К такому нестандартному учебному процессу преподаватели подошли ответственно: в 8 утра они расставляют парты, стулья и портативные доски.При этом детей рассаживают на безопасном расстоянии и раздают защитные маски, ведь карантинные меры никто не отменял. Занятия длятся по 20 минут, а во время переменки школьники могут погулять по пляжу.Причем форма одежды и обувь совершенно не важны. Можно прийти в том, в чем хочется.Отмечается, что школа, переехавшая на пляж, участвует в программе Fresh Air, призванной помочь детям психологически восстановиться после года пандемии взаперти.
К такому нестандартному учебному процессу преподаватели подошли ответственно: в 8 утра они расставляют парты, стулья и портативные доски.
При этом детей рассаживают на безопасном расстоянии и раздают защитные маски, ведь карантинные меры никто не отменял.
Занятия длятся по 20 минут, а во время переменки школьники могут погулять по пляжу.
In pictures: One institute in Spain’s Murcia takes school to the beach, giving students a chance to take in some salty fresh air and walk-in lessons from local fishermen in a new way of teaching ☀️ 🐚 pic.twitter.com/rb19z4ufpn