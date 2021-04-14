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В одном из районов Ташкента отключили холодную воду
В одном из районов Ташкента отключили холодную воду
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Юнусабадском районе столицы временно приостановили подачу холодной воды в соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему
2021-04-14T10:02+0500
2021-04-14T10:02+0500
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общество
водоснабжение
вода
отключение воды
ташкент
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Юнусабадском районе столицы временно приостановили подачу холодной воды в соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 года.Об этом сообщили в пресс-служба столичного водоснабжения.Отмечается, что холодной воды не будет сегодня с 10.00 до 20.00.Локация отключения воды:Более детальный список можно посмотреть по ссылке.Администрация столичного водоснабжения принесла извинения за доставленные неудобства.
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водоснабжение, вода, отключение воды, ташкент
В одном из районов Ташкента отключили холодную воду 10:02 14.04.2021 (обновлено: 10:15 14.04.2021)
Администрация столичного водоснабжения принесла извинения за доставленные неудобства.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Юнусабадском районе столицы временно приостановили подачу холодной воды в соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 года.
Об этом сообщили в пресс-служба столичного водоснабжения.
Отмечается, что холодной воды не будет сегодня с 10.00 до 20.00.
улица Хамкоробод, 1-9 проезды;
улица Холис, 1-2 проезды;
улица Гулёр, 1-4 проезды;
улица Тикланиш, 1-7 проезды;
Более детальный список можно посмотреть
по ссылке
.
Администрация столичного водоснабжения принесла извинения за доставленные неудобства.