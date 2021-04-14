https://uz.sputniknews.ru/20210414/v-odnom-iz-rayonov-tashkenta-otklyuchili-pitevuyu-vodu-18317520.html

В одном из районов Ташкента отключили холодную воду

В одном из районов Ташкента отключили холодную воду

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Юнусабадском районе столицы временно приостановили подачу холодной воды в соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему

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общество

водоснабжение

вода

отключение воды

ташкент

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Юнусабадском районе столицы временно приостановили подачу холодной воды в соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 года.Об этом сообщили в пресс-служба столичного водоснабжения.Отмечается, что холодной воды не будет сегодня с 10.00 до 20.00.Локация отключения воды:Более детальный список можно посмотреть по ссылке.Администрация столичного водоснабжения принесла извинения за доставленные неудобства.

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водоснабжение, вода, отключение воды, ташкент