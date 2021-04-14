Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210414/v-tokio-nachali-obratnyy-otschet-100-dney-do-starta-olimpiady-18323273.html
В Токио начали обратный отсчет 100 дней до старта Олимпиады
В Токио начали обратный отсчет 100 дней до старта Олимпиады
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Обратный отсчет за 100 дней до начала Олимпийских игр запустили в Токио, прямую трансляцию мероприятий вел канал оргкомитета Игр,
2021-04-14T13:47+0500
2021-04-14T13:55+0500
в мире
коронавирус
олимпийские игры в токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18184423_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_485a842c5630f5d8125258ca231c8d63.jpg
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Обратный отсчет за 100 дней до начала Олимпийских игр запустили в Токио, прямую трансляцию мероприятий вел канал оргкомитета Игр, передает РИА Новости.Губернатор Токио Юрико Коикэ в ходе торжественного мероприятия поблагодарила врачей, которые днем и ночью продолжают борьбу с COVID-19. По ее словам, мэрия японской столицы постоянно работает над предотвращением распространения инфекции. За 100 дней до Олимпиады в мэрии Токио были установлены 2,6-метровые фигуры талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр – Мирайва и Сомэйти. Одновременно с этим в одном из излюбленных мест туристов и жителей Токио – горе Такао – был установлен постамент с олимпийскими кольцами.Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020-м. Однако из-за пандемии коронавируса 24 марта Международный олимпийский комитет объявил о ее переносе на 2021 год. Игры состоятся с 23 июля по 8 августа. Принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Решение о японских болельщиках еще не принято.
https://uz.sputniknews.ru/20210216/Kak-budut-vyglyadet-medali-Olimpiady-v-Tokio--pervye-foto-16014217.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18184423_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_a91dfbddcefc6db20ed4a10d406e1054.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
коронавирус, олимпийские игры в токио

В Токио начали обратный отсчет 100 дней до старта Олимпиады

13:47 14.04.2021 (обновлено: 13:55 14.04.2021)
307
© Sputnik / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкГорода мира. Токио
Города мира. Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Sputnik / Юки Ивамура
/
Перейти в фотобанк
По случаю отмечаемой даты в здании мэрии Токио установили фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады высотой 2,6 метра.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Обратный отсчет за 100 дней до начала Олимпийских игр запустили в Токио, прямую трансляцию мероприятий вел канал оргкомитета Игр, передает РИА Новости.
Губернатор Токио Юрико Коикэ в ходе торжественного мероприятия поблагодарила врачей, которые днем и ночью продолжают борьбу с COVID-19. По ее словам, мэрия японской столицы постоянно работает над предотвращением распространения инфекции.

Мы будем рады приветствовать атлетов, которые приедут, когда начнутся Игры. Сейчас по всей Японии проходит эстафета олимпийского огня, в подготовку которой вовлечено много людей. Перенос Игр стал вызовом для человечества, мы продолжаем борьбу с невидимым врагом COVID-19. Но мы рассчитываем, что Игры в Токио 2020 станут запоминающимся событием для всего мира. Мы все сделаем для того, чтобы провести успешные и безопасные Игры.

Юрико Коикэ
Губернатор Токио
За 100 дней до Олимпиады в мэрии Токио были установлены 2,6-метровые фигуры талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр – Мирайва и Сомэйти. Одновременно с этим в одном из излюбленных мест туристов и жителей Токио – горе Такао – был установлен постамент с олимпийскими кольцами.
Мужчина с котом в сумке на фоне олимпийских колец в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2021
В мире
Как будут выглядеть медали Олимпиады в Токио — первые фото
16 февраля, 17:40
262
Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020-м. Однако из-за пандемии коронавируса 24 марта Международный олимпийский комитет объявил о ее переносе на 2021 год. Игры состоятся с 23 июля по 8 августа.
Принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Решение о японских болельщиках еще не принято.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:30Назначено руководство недавно созданного Агентства медико-социальных услуг
14:26ДТП напротив здания "Узавтотранса" в Ташкенте: мотоциклист скончался на месте
14:18ЦИК Узбекистана начал подготовку к выборам президента
14:01Замглавы МИД РФ обсудил в Ташкенте подготовку к мероприятиям на высшем и высоком уровнях
13:54Стало известно, за что ученицу 5 класса убила собственная родственница
13:47В Токио начали обратный отсчет 100 дней до старта Олимпиады
13:40Узгидромет презентовал новый логотип
13:13В школах и вузах Узбекистана введут новый предмет
13:07Меркель и "свет в конце тоннеля": Германия приближается к поворотному моменту
12:05Мораторий не помеха: в Карши срубили полсотни многолетних деревьев
11:52Как будет развиваться рынок капитала: указ президента
11:30Украина пытается поставить Россию на колени новыми санкциями
11:29Мошенник обманом назначил себя директором предприятия и распродал имущество
11:02В МИВТ назначен новый заместитель министра
10:52Радиоактивные воды "Фукусимы" заражают мировую политику
10:31Страсти вокруг вакцинных паспортов. Сможет ли Россия остаться в стороне?
10:02В одном из районов Ташкента отключили холодную воду
09:49В Индии трое мужчин и обезьяны образовали преступную группировку
09:13Попридержите копыта: в Китае установили светофор для верблюдов — фото
08:51Подготовка к войне? Россия перебросила войска к границам в ответ на угрозы НАТО