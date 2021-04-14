https://uz.sputniknews.ru/20210414/v-tokio-nachali-obratnyy-otschet-100-dney-do-starta-olimpiady-18323273.html

В Токио начали обратный отсчет 100 дней до старта Олимпиады

В Токио начали обратный отсчет 100 дней до старта Олимпиады

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Обратный отсчет за 100 дней до начала Олимпийских игр запустили в Токио, прямую трансляцию мероприятий вел канал оргкомитета Игр,

2021-04-14T13:47+0500

2021-04-14T13:47+0500

2021-04-14T13:55+0500

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коронавирус

олимпийские игры в токио

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Обратный отсчет за 100 дней до начала Олимпийских игр запустили в Токио, прямую трансляцию мероприятий вел канал оргкомитета Игр, передает РИА Новости.Губернатор Токио Юрико Коикэ в ходе торжественного мероприятия поблагодарила врачей, которые днем и ночью продолжают борьбу с COVID-19. По ее словам, мэрия японской столицы постоянно работает над предотвращением распространения инфекции. За 100 дней до Олимпиады в мэрии Токио были установлены 2,6-метровые фигуры талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр – Мирайва и Сомэйти. Одновременно с этим в одном из излюбленных мест туристов и жителей Токио – горе Такао – был установлен постамент с олимпийскими кольцами.Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020-м. Однако из-за пандемии коронавируса 24 марта Международный олимпийский комитет объявил о ее переносе на 2021 год. Игры состоятся с 23 июля по 8 августа. Принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Решение о японских болельщиках еще не принято.

https://uz.sputniknews.ru/20210216/Kak-budut-vyglyadet-medali-Olimpiady-v-Tokio--pervye-foto-16014217.html

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коронавирус, олимпийские игры в токио