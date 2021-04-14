В Токио начали обратный отсчет 100 дней до старта Олимпиады

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Обратный отсчет за 100 дней до начала Олимпийских игр запустили в Токио, прямую трансляцию мероприятий вел канал оргкомитета Игр, передает РИА Новости.Губернатор Токио Юрико Коикэ в ходе торжественного мероприятия поблагодарила врачей, которые днем и ночью продолжают борьбу с COVID-19. По ее словам, мэрия японской столицы постоянно работает над предотвращением распространения инфекции. За 100 дней до Олимпиады в мэрии Токио были установлены 2,6-метровые фигуры талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр – Мирайва и Сомэйти. Одновременно с этим в одном из излюбленных мест туристов и жителей Токио – горе Такао – был установлен постамент с олимпийскими кольцами.Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020-м. Однако из-за пандемии коронавируса 24 марта Международный олимпийский комитет объявил о ее переносе на 2021 год. Игры состоятся с 23 июля по 8 августа. Принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Решение о японских болельщиках еще не принято.
По случаю отмечаемой даты в здании мэрии Токио установили фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады высотой 2,6 метра.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Обратный отсчет за 100 дней до начала Олимпийских игр запустили в Токио, прямую трансляцию мероприятий вел канал оргкомитета Игр, передает РИА Новости.
Губернатор Токио Юрико Коикэ в ходе торжественного мероприятия поблагодарила врачей, которые днем и ночью продолжают борьбу с COVID-19. По ее словам, мэрия японской столицы постоянно работает над предотвращением распространения инфекции.
Мы будем рады приветствовать атлетов, которые приедут, когда начнутся Игры. Сейчас по всей Японии проходит эстафета олимпийского огня, в подготовку которой вовлечено много людей. Перенос Игр стал вызовом для человечества, мы продолжаем борьбу с невидимым врагом COVID-19. Но мы рассчитываем, что Игры в Токио 2020 станут запоминающимся событием для всего мира. Мы все сделаем для того, чтобы провести успешные и безопасные Игры.
Юрико Коикэ
Губернатор Токио
За 100 дней до Олимпиады в мэрии Токио были установлены 2,6-метровые фигуры талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр – Мирайва и Сомэйти. Одновременно с этим в одном из излюбленных мест туристов и жителей Токио – горе Такао – был установлен постамент с олимпийскими кольцами.
Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020-м. Однако из-за пандемии коронавируса 24 марта Международный олимпийский комитет объявил о ее переносе на 2021 год. Игры состоятся с 23 июля по 8 августа.
Принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Решение о японских болельщиках еще не принято.