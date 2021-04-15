https://uz.sputniknews.ru/20210415/axangarantsement-k-stroitelnomu-bumu-gotov-ili-jelezobetonnoe-buduschee-uzbekistana-18353527.html
"Ахангаранцемент" к строительному буму готов, или Железобетонное будущее Узбекистана
"Ахангаранцемент" к строительному буму готов, или Железобетонное будущее Узбекистана
Решение о строительстве кластера по производству стройматериалов было принято в 2017 году, а сейчас предприятие уже постепенно выходит на проектные мощности.
2021-04-15T17:10+0500
2021-04-15T17:10+0500
2021-04-15T17:51+0500
видео
ахангаранцемент
промышленность
цемент
производство
строительство
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Решение о строительстве кластера по производству стройматериалов было принято в 2017 году, а сейчас предприятие уже постепенно выходит на проектные мощности. Общая сумма инвестиций составила порядка 200 миллионов долларов.В настоящее время завод находится на стадии пуска-наладки, уже получена первая партия высокомарочного цемента. Следующий этап – проверка стабильности работы предприятия. Специалисты ожидают, что уже осенью 2021 года производство выйдет на плановые показатели.Помимо цемента и бетона, в Ахангаране выпускают огнеупорный кирпич и другие строительные материалы, в которых остро нуждается развивающаяся строительная отрасль. Благодаря современным технологиям удалось вдвое повысить энергоэффективность предприятия и снизить издержки при производстве.Как сегодня работает новый индустриальный флагман республики, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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видео, ахангаранцемент, промышленность, цемент, производство, строительство
"Ахангаранцемент" к строительному буму готов, или Железобетонное будущее Узбекистана
17:10 15.04.2021 (обновлено: 17:51 15.04.2021)
Промышленный гигант, созданный всего за несколько лет, позволит Узбекистану решить вопрос с ключевыми стройматериалами — цементом и бетоном. Мощность предприятия составляет около 3 миллионов тонн высокомарочной продукции.
Решение о строительстве кластера по производству стройматериалов было принято в 2017 году, а сейчас предприятие уже постепенно выходит на проектные мощности. Общая сумма инвестиций составила порядка 200 миллионов долларов.
В настоящее время завод находится на стадии пуска-наладки, уже получена первая партия высокомарочного цемента. Следующий этап – проверка стабильности работы предприятия. Специалисты ожидают, что уже осенью 2021 года производство выйдет на плановые показатели.
Помимо цемента и бетона, в Ахангаране выпускают огнеупорный кирпич и другие строительные материалы, в которых остро нуждается развивающаяся строительная отрасль. Благодаря современным технологиям удалось вдвое повысить энергоэффективность предприятия и снизить издержки при производстве.
Как сегодня работает новый индустриальный флагман республики, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.