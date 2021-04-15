https://uz.sputniknews.ru/20210415/axangarantsement-k-stroitelnomu-bumu-gotov-ili-jelezobetonnoe-buduschee-uzbekistana-18353527.html

"Ахангаранцемент" к строительному буму готов, или Железобетонное будущее Узбекистана

"Ахангаранцемент" к строительному буму готов, или Железобетонное будущее Узбекистана

Решение о строительстве кластера по производству стройматериалов было принято в 2017 году, а сейчас предприятие уже постепенно выходит на проектные мощности.

2021-04-15T17:10+0500

2021-04-15T17:10+0500

2021-04-15T17:51+0500

видео

ахангаранцемент

промышленность

цемент

производство

строительство

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Решение о строительстве кластера по производству стройматериалов было принято в 2017 году, а сейчас предприятие уже постепенно выходит на проектные мощности. Общая сумма инвестиций составила порядка 200 миллионов долларов.В настоящее время завод находится на стадии пуска-наладки, уже получена первая партия высокомарочного цемента. Следующий этап – проверка стабильности работы предприятия. Специалисты ожидают, что уже осенью 2021 года производство выйдет на плановые показатели.Помимо цемента и бетона, в Ахангаране выпускают огнеупорный кирпич и другие строительные материалы, в которых остро нуждается развивающаяся строительная отрасль. Благодаря современным технологиям удалось вдвое повысить энергоэффективность предприятия и снизить издержки при производстве.Как сегодня работает новый индустриальный флагман республики, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, ахангаранцемент, промышленность, цемент, производство, строительство