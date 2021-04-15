https://uz.sputniknews.ru/20210415/belarus-vremenno-zapretila-vyvozit-zerno-18358808.html

Беларусь временно запретила вывозить зерно

Беларусь временно запретила вывозить зерно

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Беларусь временно запретила вывоз зерна, злаков и другого сырья, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на постановление Совета

2021-04-15T20:32+0500

2021-04-15T20:32+0500

2021-04-15T20:32+0500

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Беларусь временно запретила вывоз зерна, злаков и другого сырья, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на постановление Совета министров.Документ уже вступил в силу и будет действовать три месяца.Ограничительные меры распространяются как на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и на государства, находящиеся за пределами его таможенной территории.При этом есть ряд исключений, а именно: если злаковые будут везти за границу в качестве гуманитарной помощи или в качестве припасов.Под запрет также не попадают транзитные перевозки — если они начинаются и завершаются вне таможенной территории ЕАЭС.

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