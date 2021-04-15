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Беларусь временно запретила вывозить зерно
Беларусь временно запретила вывозить зерно
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Беларусь временно запретила вывоз зерна, злаков и другого сырья, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на постановление Совета
2021-04-15T20:32+0500
2021-04-15T20:32+0500
2021-04-15T20:32+0500
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Беларусь временно запретила вывоз зерна, злаков и другого сырья, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на постановление Совета министров.Документ уже вступил в силу и будет действовать три месяца.Ограничительные меры распространяются как на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и на государства, находящиеся за пределами его таможенной территории.При этом есть ряд исключений, а именно: если злаковые будут везти за границу в качестве гуманитарной помощи или в качестве припасов.Под запрет также не попадают транзитные перевозки — если они начинаются и завершаются вне таможенной территории ЕАЭС.
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зерно, еаэс, беларусь
Беларусь временно запретила вывозить зерно
Ограничительные меры распространяются как на страны ЕАЭС, так и на государства, находящиеся за пределами его таможенной территории.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Беларусь временно запретила вывоз зерна, злаков и другого сырья, сообщает Sputnik Беларусь
со ссылкой на постановление Совета министров.
Документ уже вступил в силу и будет действовать три месяца.
В течение этого времени из страны нельзя вывозить пшеницу, рожь, ячмень, овес, гречиху, просо и другие культуры.
Ограничительные меры распространяются как на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и на государства, находящиеся за пределами его таможенной территории.
При этом есть ряд исключений, а именно: если злаковые будут везти за границу в качестве гуманитарной помощи или в качестве припасов.
Под запрет также не попадают транзитные перевозки — если они начинаются и завершаются вне таможенной территории ЕАЭС.