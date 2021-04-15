https://uz.sputniknews.ru/20210415/chem-udivit-novyy-turisticheskiy-tsentr-v-samarkandskoy-oblasti-18357911.html

Чем удивит новый туристический центр в Самаркандской области

Чем удивит новый туристический центр в Самаркандской области

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проверил, как идет строительство туристического центра в Самаркандском районе одноименной

2021-04-15T20:04+0500

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туризм

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

самаркандская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проверил, как идет строительство туристического центра в Самаркандском районе одноименной области.Узбекский лидер весь день находится в регионе, оценивает, как идет его обновление, общается с местными жителями.Проект предусматривает создание там десяти объектов, в числе которых конгресс-холл, гостиницы, зоны отдыха.Сейчас идет строительство конгресс-холла, караван-сарая "Вечный город" и восьми гостиниц. Два 22-этажных отеля будут пятизвездочными, остальные — четырехзвездочными.Ввод центра в эксплуатацию запланирован на 2022 год.Шавкат Мирзиёев также осмотрел путепровод, связывающий туробъект с городом, оценил обновление улиц Уста Умара Джуракулова и Афросиаб.

самаркандская область

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, самаркандская область, шавкат мирзиёев