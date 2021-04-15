Туризм
Чем удивит новый туристический центр в Самаркандской области
20:04 15.04.2021 (обновлено: 20:06 15.04.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проверил, как идет строительство нового туристического центра в Самаркандской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ввести объект в эксплуатацию планируется уже в 2022 году. Он позволит решить проблему нехватки мест размещения в высокий сезон.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проверил, как идет строительство туристического центра в Самаркандском районе одноименной области.
Узбекский лидер весь день находится в регионе, оценивает, как идет его обновление, общается с местными жителями.
Туристический центр возводится на побережье гребного канала. Под него выделена территория в 212 гектаров.
Проект предусматривает создание там десяти объектов, в числе которых конгресс-холл, гостиницы, зоны отдыха.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проверил, как идет строительство нового туристического центра в Самаркандской области
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проверил, как идет строительство нового туристического центра в Самаркандской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сейчас идет строительство конгресс-холла, караван-сарая "Вечный город" и восьми гостиниц. Два 22-этажных отеля будут пятизвездочными, остальные — четырехзвездочными.
В туристическом центре можно будет не только принимать путешественников, но и проводить международные мероприятия.
Ввод центра в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проверил, как идет строительство нового туристического центра в Самаркандской области
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проверил, как идет строительство нового туристического центра в Самаркандской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев также осмотрел путепровод, связывающий туробъект с городом, оценил обновление улиц Уста Умара Джуракулова и Афросиаб.