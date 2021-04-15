https://uz.sputniknews.ru/20210415/evropeyskiy-rynok-blije-vozmojnosti-i-trebovaniya-gsp-dlya-uzbekistana-18347284.html

Европейский рынок ближе: возможности и требования GSP+ для Узбекистана

Европейский рынок ближе: возможности и требования GSP+ для Узбекистана

Узбекистан вошел в число стран для которых начала действовать специальная система преференций Европейского союза GSP+. Теперь республика может беспошлинно... 15.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-15T17:45+0500

2021-04-15T17:45+0500

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инфографика

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узбекистан

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В GSP+ Узбекистан принят в качестве страны-бенефициара в рамках Всеобщей схемы преференций GSP. Статус предоставлен в обмен на соблюдение 27 основных международных конвенций, в том числе — об искоренении детского и принудительного труда при сборе хлопка, охране окружающей среды и эффективного управления.В правительстве надеются, что данное решение придаст мощный импульс инвесторам и представителям частного сектора для реализации перспективных проектов в Узбекистане, а также сформирует прочную основу для диверсификации и ускоренного развития торгово-экономических связей между Узбекистаном и странами ЕС.Что представляет собой расширенная система преференций GSP+ и что там ждать экспортеров смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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