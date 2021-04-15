https://uz.sputniknews.ru/20210415/forum-tashkent-law-spring-proydet-22-23-aprelya-v-onlayn-formate-18357027.html

Форум Tashkent Law Spring пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате

Форум Tashkent Law Spring пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Второй Международный юридический форум Tashkent Law Spring пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Министерства

2021-04-15T19:25+0500

2021-04-15T19:25+0500

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министерство юстиции узбекистана

юрист

общество

форум

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Второй Международный юридический форум Tashkent Law Spring пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.Запланированы дискуссионные заседания, посвященные правовой политике государства, прозрачности госорганов, медиации и арбитражу в эпоху ограничений в связи с СOVID-19, защите интеллектуальной собственности и так далее.Также пройдут круглые столы по госуслугам, распространению правовой информации, развитию адвокатуры и нотариата.Первая сессия будет посвящена теме "Государственная правовая политика: текущие задачи и будущие тенденции".Первый Международный юридический форум Tashkent Law Spring прошел в апреле 2019 года. В нем приняло участие более 1,2 тысячи юристов и экспертов в других сферах, из них 250 — представители более чем 40 стран мира. Всего на заседаниях выступили 134 человека, из которых 100 — зарубежные эксперты.

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министерство юстиции узбекистана, юрист, форум, ташкент