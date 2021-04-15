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Форум Tashkent Law Spring пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате
Форум Tashkent Law Spring пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Второй Международный юридический форум Tashkent Law Spring пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Министерства
2021-04-15T19:25+0500
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министерство юстиции узбекистана
юрист
общество
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Второй Международный юридический форум Tashkent Law Spring пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.Запланированы дискуссионные заседания, посвященные правовой политике государства, прозрачности госорганов, медиации и арбитражу в эпоху ограничений в связи с СOVID-19, защите интеллектуальной собственности и так далее.Также пройдут круглые столы по госуслугам, распространению правовой информации, развитию адвокатуры и нотариата.Первая сессия будет посвящена теме "Государственная правовая политика: текущие задачи и будущие тенденции".Первый Международный юридический форум Tashkent Law Spring прошел в апреле 2019 года. В нем приняло участие более 1,2 тысячи юристов и экспертов в других сферах, из них 250 — представители более чем 40 стран мира. Всего на заседаниях выступили 134 человека, из которых 100 — зарубежные эксперты.
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министерство юстиции узбекистана, юрист, форум, ташкент

Форум Tashkent Law Spring пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате

19:25 15.04.2021 (обновлено: 19:28 15.04.2021)
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© Facebook / Tashkent Law SpringПленарное заседание Международного юридического форума "Tashkent Law Spring"
Пленарное заседание Международного юридического форума Tashkent Law Spring - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© Facebook / Tashkent Law Spring
Первая сессия будет посвящена теме "Государственная правовая политика: текущие задачи и будущие тенденции".
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Второй Международный юридический форум Tashkent Law Spring пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.
Основная тема мероприятия — право в период четвертой промышленной революции ("Право 4.0").
Запланированы дискуссионные заседания, посвященные правовой политике государства, прозрачности госорганов, медиации и арбитражу в эпоху ограничений в связи с СOVID-19, защите интеллектуальной собственности и так далее.
Также пройдут круглые столы по госуслугам, распространению правовой информации, развитию адвокатуры и нотариата.
Первая сессия будет посвящена теме "Государственная правовая политика: текущие задачи и будущие тенденции".
Первый Международный юридический форум Tashkent Law Spring прошел в апреле 2019 года. В нем приняло участие более 1,2 тысячи юристов и экспертов в других сферах, из них 250 — представители более чем 40 стран мира. Всего на заседаниях выступили 134 человека, из которых 100 — зарубежные эксперты.
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