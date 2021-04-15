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https://uz.sputniknews.ru/20210415/glava-gnk-sherzod-kudbiev-prokommentiroval-deystviya-nalogovikov-v-almalyke-18350756.html
Глава ГНК Шерзод Кудбиев прокомментировал действия налоговиков в Алмалыке
Глава ГНК Шерзод Кудбиев прокомментировал действия налоговиков в Алмалыке
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В социальной сети распространились душераздирающее видео из Алмалыка, на которых несколько мужчин на улице забирают сумки у женщин.
2021-04-15T15:40+0500
2021-04-15T16:13+0500
общество
алмалык
государственный налоговый комитет
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В социальной сети распространилось душераздирающее видео из Алмалыка, на котором несколько мужчин на улице забирают сумки у женщин. При этом кадры сопровождаются криками, детским плачем и нецензурной бранью.Как выяснилось позже, герои записи — сотрудники Алмалыкской налоговой инспекции, женщины — торговки на рынке (по всей видимости, без документов на товар), а в сумках — галантерея (заколки, резинки и другие мелкие принадлежности).Вопиющий случай прокомментировал председатель Государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев. Он пообещал лично разобраться в инциденте и наказать сотрудников, вышедших за рамки своих полномочий. По его словам, представители налоговых органов должны помогать предпринимателям, а не оказывать на них силовое воздействие. Такие поступки нужно пресекать на корню, подчеркнул Кудбиев, пообещав приехать в Алмалык.Год назад Государственный налоговый комитет запустил автоматизированную систему сбора налогов. Система позволяет находить должников по налогу на имущество и земельному налогу на территории инспектора через систему GPS.
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алмалык, государственный налоговый комитет

Глава ГНК Шерзод Кудбиев прокомментировал действия налоговиков в Алмалыке

15:40 15.04.2021 (обновлено: 16:13 15.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровШерзод Кудбиев – Министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан
Шерзод Кудбиев – Министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По словам Кудбиева, представители налоговых органов должны помогать предпринимателям, а не оказывать на них силовое воздействие. Такие поступки нужно пресекать на корню.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В социальной сети распространилось душераздирающее видео из Алмалыка, на котором несколько мужчин на улице забирают сумки у женщин. При этом кадры сопровождаются криками, детским плачем и нецензурной бранью.
Как выяснилось позже, герои записи — сотрудники Алмалыкской налоговой инспекции, женщины — торговки на рынке (по всей видимости, без документов на товар), а в сумках — галантерея (заколки, резинки и другие мелкие принадлежности).
Вопиющий случай прокомментировал председатель Государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев. Он пообещал лично разобраться в инциденте и наказать сотрудников, вышедших за рамки своих полномочий. По его словам, представители налоговых органов должны помогать предпринимателям, а не оказывать на них силовое воздействие. Такие поступки нужно пресекать на корню, подчеркнул Кудбиев, пообещав приехать в Алмалык.
Год назад Государственный налоговый комитет запустил автоматизированную систему сбора налогов.
Система позволяет находить должников по налогу на имущество и земельному налогу на территории инспектора через систему GPS.
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