https://uz.sputniknews.ru/20210415/ironiya-sudby-po-gollivudski-sovetskiy-film-peresnimut-na-angloyazychnyy-lad-18338945.html

"Ирония судьбы" по-американски: советский фильм переснимут со звездами Голливуда

"Ирония судьбы" по-американски: советский фильм переснимут со звездами Голливуда

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Легендарный советский фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" решили переснять.

2021-04-15T09:32+0500

2021-04-15T09:32+0500

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россия

ссср

голливуд

фильм

культура

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Легендарный советский фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" решили переснять.Причем на английской языке и с голливудскими актерами. С идеей выступил российский режиссер Марюс Вайсберг.Кинолента получит название About Fate (переводится с английского как "О судьбе"). В главных ролях будут звезды Голливуда Эмма Робертс и Томас Манн.Съемки начнутся в США (Бостон) уже летом.Режиссер убежден, что таким образом он сделает культурное наследие СССР "достоянием всего мира". Впрочем, не все с ним согласны. К примеру, советская актриса Валентина Талызина, которая сыграла подругу главной героини Нади, считает, что ремейк будет провальным.По ее мнению, советская комедия создавалась "другими людьми в другое время".Поэтому новая голливудская версия легендарного кино уже не будет такой же."Ирония судьбы, или С лёгким паром" была снята в 1975-м. Фильм имел оглушительный успех: трогательная история любви понравилась абсолютно всем. Со временем кинолента стала настоящей классикой — теперь без нее нельзя представить празднование Нового года.

https://uz.sputniknews.ru/20210218/Ukhodyat-legendy-SSSR-Novoseltsev-Lukashin-i-drugie-yarkie-roli-Andreya-Myagkova-16029512.html

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ссср, голливуд, фильм, культура