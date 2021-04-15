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"Ирония судьбы" по-американски: советский фильм переснимут со звездами Голливуда
"Ирония судьбы" по-американски: советский фильм переснимут со звездами Голливуда
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Легендарный советский фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" решили переснять.
2021-04-15T09:32+0500
2021-04-15T10:00+0500
россия
ссср
голливуд
фильм
культура
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Легендарный советский фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" решили переснять.Причем на английской языке и с голливудскими актерами. С идеей выступил российский режиссер Марюс Вайсберг.Кинолента получит название About Fate (переводится с английского как "О судьбе"). В главных ролях будут звезды Голливуда Эмма Робертс и Томас Манн.Съемки начнутся в США (Бостон) уже летом.Режиссер убежден, что таким образом он сделает культурное наследие СССР "достоянием всего мира". Впрочем, не все с ним согласны. К примеру, советская актриса Валентина Талызина, которая сыграла подругу главной героини Нади, считает, что ремейк будет провальным.По ее мнению, советская комедия создавалась "другими людьми в другое время".Поэтому новая голливудская версия легендарного кино уже не будет такой же."Ирония судьбы, или С лёгким паром" была снята в 1975-м. Фильм имел оглушительный успех: трогательная история любви понравилась абсолютно всем. Со временем кинолента стала настоящей классикой — теперь без нее нельзя представить празднование Нового года.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Ukhodyat-legendy-SSSR-Novoseltsev-Lukashin-i-drugie-yarkie-roli-Andreya-Myagkova-16029512.html
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ссср, голливуд, фильм, культура

"Ирония судьбы" по-американски: советский фильм переснимут со звездами Голливуда

09:32 15.04.2021 (обновлено: 10:00 15.04.2021)
687
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
Ирония судьбы, или С легким паром! (1975 год) - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
Кинолента был создана в 1975-м. Сейчас уже стало настоящей традицией — пересматривать "Иронию судьбы" в Новый год.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Легендарный советский фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" решили переснять.
Причем на английской языке и с голливудскими актерами. С идеей выступил российский режиссер Марюс Вайсберг.
Кинолента получит название About Fate (переводится с английского как "О судьбе"). В главных ролях будут звезды Голливуда Эмма Робертс и Томас Манн.
Актер Андрей Мягков - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2021
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Съемки начнутся в США (Бостон) уже летом.
Режиссер убежден, что таким образом он сделает культурное наследие СССР "достоянием всего мира".
Впрочем, не все с ним согласны. К примеру, советская актриса Валентина Талызина, которая сыграла подругу главной героини Нади, считает, что ремейк будет провальным.

"Не думаю, что у них получится сделать такой же успешный фильм: наш проверен годами, его до сих пор любят. А все, что делалось еще раз, всегда ведь выходило почти что плохо, если честно говорить", — рассуждает артистка.

По ее мнению, советская комедия создавалась "другими людьми в другое время".
Поэтому новая голливудская версия легендарного кино уже не будет такой же.
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
Ирония судьбы, или С легким паром! (1975 год) - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
"Ирония судьбы, или С лёгким паром" была снята в 1975-м. Фильм имел оглушительный успех: трогательная история любви понравилась абсолютно всем.
Со временем кинолента стала настоящей классикой — теперь без нее нельзя представить празднование Нового года.
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
Ирония судьбы, или С легким паром! (1975 год) - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
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