"Ирония судьбы" по-американски: советский фильм переснимут со звездами Голливуда

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Легендарный советский фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" решили переснять.Причем на английской языке и с голливудскими актерами. С идеей выступил российский режиссер Марюс Вайсберг.Кинолента получит название About Fate (переводится с английского как "О судьбе"). В главных ролях будут звезды Голливуда Эмма Робертс и Томас Манн.Съемки начнутся в США (Бостон) уже летом.Режиссер убежден, что таким образом он сделает культурное наследие СССР "достоянием всего мира". Впрочем, не все с ним согласны. К примеру, советская актриса Валентина Талызина, которая сыграла подругу главной героини Нади, считает, что ремейк будет провальным.По ее мнению, советская комедия создавалась "другими людьми в другое время".Поэтому новая голливудская версия легендарного кино уже не будет такой же."Ирония судьбы, или С лёгким паром" была снята в 1975-м. Фильм имел оглушительный успех: трогательная история любви понравилась абсолютно всем. Со временем кинолента стала настоящей классикой — теперь без нее нельзя представить празднование Нового года.
Режиссер убежден, что таким образом он сделает культурное наследие СССР "достоянием всего мира".
Впрочем, не все с ним согласны. К примеру, советская актриса Валентина Талызина, которая сыграла подругу главной героини Нади, считает, что ремейк будет провальным.
"Не думаю, что у них получится сделать такой же успешный фильм: наш проверен годами, его до сих пор любят. А все, что делалось еще раз, всегда ведь выходило почти что плохо, если честно говорить", — рассуждает артистка.
По ее мнению, советская комедия создавалась "другими людьми в другое время".
Поэтому новая голливудская версия легендарного кино уже не будет такой же.
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
"Ирония судьбы, или С лёгким паром" была снята в 1975-м. Фильм имел оглушительный успех: трогательная история любви понравилась абсолютно всем.
Со временем кинолента стала настоящей классикой — теперь без нее нельзя представить празднование Нового года.