https://uz.sputniknews.ru/20210415/okolo-70-mlrd-sumov-poydut-na-razvitie-vinogradarstva-v-uzbekistane-18355906.html

Около 70 млрд сумов пойдут на развитие виноградарства в Узбекистане

Около 70 млрд сумов пойдут на развитие виноградарства в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Виноградников в стране будет больше. Об этом позаботится Агентство по регулированию рынка алкогольной и табачной продукции и

2021-04-15T18:31+0500

2021-04-15T18:31+0500

2021-04-15T18:31+0500

экономика

виноградники

финансирование

виноград

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Виноградников в стране будет больше. Об этом позаботится Агентство по регулированию рынка алкогольной и табачной продукции и развитию виноделия, выделив 68,8 млрд сумов на развитие сферы, сообщает УзА.При этом в ведомстве отчитались: 17,3 млрд сумов пойдут на бурение скважин, а 51,5 млрд сумов потратят на организацию капельного орошения. Все работы планируют завершить до конца года. Новые виноградники посадят более чем на 40 тысячах га пахотных земель. Кроме того, реконструируют старые экономически неэффективные виноградники.С февраля прошлого года в Узбекистане гражданам и сельскохозяйственным организациям обещали выдавать участки для разбивки садов и виноградников, а также строительства теплиц. Желающие могут получить землю во временное пользование — на десять лет, на основе лизинга или кредитного соглашения. Это предусмотрено постановлением Кабмина "О мерах по развитию садоводства, виноградарства и тепличного хозяйства в рамках программ поддержки семейного предпринимательства".

https://uz.sputniknews.ru/20191224/Kakie-vinogradniki-i-sady-priznayut-neprigodnymi-v-Uzbekistane-13094708.html

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виноградники, финансирование, виноград