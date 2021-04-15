https://uz.sputniknews.ru/20210415/okolo-70-mlrd-sumov-poydut-na-razvitie-vinogradarstva-v-uzbekistane-18355906.html
Около 70 млрд сумов пойдут на развитие виноградарства в Узбекистане
Около 70 млрд сумов пойдут на развитие виноградарства в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Виноградников в стране будет больше. Об этом позаботится Агентство по регулированию рынка алкогольной и табачной продукции и
2021-04-15T18:31+0500
2021-04-15T18:31+0500
2021-04-15T18:31+0500
экономика
виноградники
финансирование
виноград
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Виноградников в стране будет больше. Об этом позаботится Агентство по регулированию рынка алкогольной и табачной продукции и развитию виноделия, выделив 68,8 млрд сумов на развитие сферы, сообщает УзА.При этом в ведомстве отчитались: 17,3 млрд сумов пойдут на бурение скважин, а 51,5 млрд сумов потратят на организацию капельного орошения. Все работы планируют завершить до конца года. Новые виноградники посадят более чем на 40 тысячах га пахотных земель. Кроме того, реконструируют старые экономически неэффективные виноградники.С февраля прошлого года в Узбекистане гражданам и сельскохозяйственным организациям обещали выдавать участки для разбивки садов и виноградников, а также строительства теплиц. Желающие могут получить землю во временное пользование — на десять лет, на основе лизинга или кредитного соглашения. Это предусмотрено постановлением Кабмина "О мерах по развитию садоводства, виноградарства и тепличного хозяйства в рамках программ поддержки семейного предпринимательства".
https://uz.sputniknews.ru/20191224/Kakie-vinogradniki-i-sady-priznayut-neprigodnymi-v-Uzbekistane-13094708.html
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виноградники, финансирование, виноград
Около 70 млрд сумов пойдут на развитие виноградарства в Узбекистане
Новые виноградники посадят более чем на 40 тысячах га пахотных земель. Кроме того, реконструируют старые экономически неэффективные виноградники.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Виноградников в стране будет больше. Об этом позаботится Агентство по регулированию рынка алкогольной и табачной продукции и развитию виноделия, выделив 68,8 млрд сумов на развитие сферы, сообщает
УзА.
При этом в ведомстве отчитались: 17,3 млрд сумов пойдут на бурение скважин, а 51,5 млрд сумов потратят на организацию капельного орошения. Все работы планируют завершить до конца года.
Новые виноградники посадят более чем на 40 тысячах га пахотных земель. Кроме того, реконструируют старые экономически неэффективные виноградники.
С февраля прошлого года в Узбекистане гражданам и сельскохозяйственным организациям обещали выдавать
участки для разбивки садов и виноградников, а также строительства теплиц.
Желающие могут получить землю во временное пользование — на десять лет, на основе лизинга или кредитного соглашения. Это предусмотрено постановлением Кабмина "О мерах по развитию садоводства, виноградарства и тепличного хозяйства в рамках программ поддержки семейного предпринимательства".