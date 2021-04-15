https://uz.sputniknews.ru/20210415/orkestr-pod-upravleniem-vladimira-spivakova-dast-kontsert-v-tashkente-18345027.html
Оркестр под управлением Владимира Спивакова даст концерт в Ташкенте
Оркестр под управлением Владимира Спивакова даст концерт в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Дирижер и скрипач Владимир Спиваков прибудет в Ташкент с Национальным филармоническим оркестром России — 23 и 24 мая во Дворце
2021-04-15T13:35+0500
2021-04-15T13:35+0500
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культура
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концерт
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Дирижер и скрипач Владимир Спиваков прибудет в Ташкент с Национальным филармоническим оркестром России — 23 и 24 мая во Дворце форумов пройдут благотворительные концерты российский музыкантов.Организатор выступлений — фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при содействии Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана.Выступления маэстро смогут посетить студенты специализированных музыкальных школ и вузов столицы и Ташобласти. Пригласительные получат также деятели культуры, члены Союза молодежи, преподаватели, журналисты и блогеры, а также представители инклюзивных центров и учащиеся школ-интернатов для детей с инвалидностью.После концертов российские музыканты проведут мастер-классы для своих юных коллег из учебных заведений республики. Напомним: до этого Владимир Спиваков приезжал в Ташкент два года назад. Мероприятие также было благотворительным и организовано Министерством культуры Узбекистана при содействии мецената Алишера Усманова.
https://uz.sputniknews.ru/20180517/orkestr-spivakova-sygral-v-tashkente-vo-vremya-pokaza-kinolenty-s-chaplinym-8238870.html
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владимир спиваков, концерт, узбекистан
Оркестр под управлением Владимира Спивакова даст концерт в Ташкенте
13:35 15.04.2021 (обновлено: 13:39 15.04.2021)
Выступления маэстро смогут посетить студенты специализированных музыкальных школ и вузов столицы и Ташобласти. Пригласительные получат также деятели культуры, члены Союза молодежи, преподаватели, журналисты и блогеры.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Дирижер и скрипач Владимир Спиваков прибудет в Ташкент с Национальным филармоническим оркестром России — 23 и 24 мая во Дворце форумов пройдут благотворительные концерты российский музыкантов.
Организатор выступлений — фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при содействии Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана.
Выступления маэстро смогут посетить студенты специализированных музыкальных школ и вузов столицы и Ташобласти. Пригласительные получат также деятели культуры, члены Союза молодежи, преподаватели, журналисты и блогеры, а также представители инклюзивных центров и учащиеся школ-интернатов для детей с инвалидностью.
После концертов российские музыканты проведут мастер-классы для своих юных коллег из учебных заведений республики.
Напомним: до этого Владимир Спиваков приезжал
в Ташкент два года назад. Мероприятие также было благотворительным и организовано Министерством культуры Узбекистана при содействии мецената Алишера Усманова.