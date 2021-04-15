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Правильное начало дня в Рамазан: азербайджанцы поделились своим меню на сахарлик
Правильное начало дня в Рамазан: азербайджанцы поделились своим меню на сахарлик
В Рамазан особенно важен ранний утренний прием пищи — сахарлик (по-арабски — "сухур").
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В Рамазан особенно важен ранний утренний прием пищи — сахарлик (по-арабски — "сухур"). Он позволяет получить организму необходимую энергию, чтобы хорошо себя чувствовать в течение первой половины дня.Согласно обычаям, в меню должны быть представлены молоко и молочные продукты, фрукты и овощи, а также зерновые.Азербайджанцы поделились с жителями Узбекистана своими полезными советами, как можно вкусно и полезно позавтракать на сахарлик.Рецепт смотрите в видео Sputnik Азербайджан!
https://uz.sputniknews.ru/20210414/raspisanie-dlya-postyaschixsya-v-svyaschennyy-mesyats-ramazan-2021-18315002.html
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рамазан хайит, еда, азербайджан, узбекистан, мультимедиа

Правильное начало дня в Рамазан: азербайджанцы поделились своим меню на сахарлик

16:51 15.04.2021 (обновлено: 16:53 15.04.2021)
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Наступил священный месяц Рамазан. Соблюдение поста в этот период — обязательная традиция для каждого мусульманина.
В Рамазан особенно важен ранний утренний прием пищи — сахарлик (по-арабски — "сухур").
Он позволяет получить организму необходимую энергию, чтобы хорошо себя чувствовать в течение первой половины дня.
Согласно обычаям, в меню должны быть представлены молоко и молочные продукты, фрукты и овощи, а также зерновые.
Мусульманин во время молитвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
Инфографика
Расписание для постящихся в священный месяц Рамазан-2021
Вчера, 17:05
1191
Азербайджанцы поделились с жителями Узбекистана своими полезными советами, как можно вкусно и полезно позавтракать на сахарлик.
Рецепт смотрите в видео Sputnik Азербайджан!
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