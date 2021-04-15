https://uz.sputniknews.ru/20210415/pravilnoe-nachalo-dnya-v-ramazan-azerbaydjantsy-podelilis-svoim-menyu-na-saxarlik-18352808.html

Правильное начало дня в Рамазан: азербайджанцы поделились своим меню на сахарлик

Правильное начало дня в Рамазан: азербайджанцы поделились своим меню на сахарлик

В Рамазан особенно важен ранний утренний прием пищи — сахарлик (по-арабски — "сухур").

2021-04-15T16:51+0500

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В Рамазан особенно важен ранний утренний прием пищи — сахарлик (по-арабски — "сухур"). Он позволяет получить организму необходимую энергию, чтобы хорошо себя чувствовать в течение первой половины дня.Согласно обычаям, в меню должны быть представлены молоко и молочные продукты, фрукты и овощи, а также зерновые.Азербайджанцы поделились с жителями Узбекистана своими полезными советами, как можно вкусно и полезно позавтракать на сахарлик.Рецепт смотрите в видео Sputnik Азербайджан!

https://uz.sputniknews.ru/20210414/raspisanie-dlya-postyaschixsya-v-svyaschennyy-mesyats-ramazan-2021-18315002.html

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рамазан хайит, еда, азербайджан, узбекистан, мультимедиа