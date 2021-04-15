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https://uz.sputniknews.ru/20210415/pravooxraniteli-vernuli-passajiru-afrosiaba-zabytye-v-poezde-devyat-tys-dollarov-18345999.html
Правоохранители вернули пассажиру "Афросиаба" забытые в поезде девять тыс. долларов
Правоохранители вернули пассажиру "Афросиаба" забытые в поезде девять тыс. долларов
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Сотрудники управления обеспечения безопасности на транспорте МВД Узбекистана вернули владельцу забытые в поезде деньги и документы,
2021-04-15T13:19+0500
2021-04-15T13:23+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Сотрудники управления обеспечения безопасности на транспорте МВД Узбекистана вернули владельцу забытые в поезде деньги и документы, сообщают в ведомстве.Бесхозную мужскую сумку обнаружили 13 апреля в пятом вагоне скоростного поезда "Афрасиаб" №762 сообщением "Ташкент — Бухара — Ташкент". Данный факт зафиксировал сотрудник батальона сопровождения пассажирских поездов ГУОБ на транспорте Ш. Худайберганов.В багаже находилось 8 850 долларов США и 1 930 000 сумов наличных денег, а также два гражданских паспорта и личные вещи.Как сообщается, находку оформили с участием понятых и в установленном порядке передали владельцу все в целости и сохранности. Гражданин выразил благодарность сотруднику, нашедшему пропажу.
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багаж, мвд узбекистана, узбекистан

Правоохранители вернули пассажиру "Афросиаба" забытые в поезде девять тыс. долларов

13:19 15.04.2021 (обновлено: 13:23 15.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровАфросиаб
Афросиаб - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Забытый багаж передали владельцу в целости и сохранности. Гражданин выразил благодарность сотруднику, нашедшему сумку.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Сотрудники управления обеспечения безопасности на транспорте МВД Узбекистана вернули владельцу забытые в поезде деньги и документы, сообщают в ведомстве.
Бесхозную мужскую сумку обнаружили 13 апреля в пятом вагоне скоростного поезда "Афрасиаб" №762 сообщением "Ташкент — Бухара — Ташкент". Данный факт зафиксировал сотрудник батальона сопровождения пассажирских поездов ГУОБ на транспорте Ш. Худайберганов.
© Пресс-служба МВДПравоохранители вернули пассажиру "Афросиаба" забытые в поезде 9 000 долларов
Правоохранители вернули пассажиру Афросиаба забытые в поезде 9 000 долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
Правоохранители вернули пассажиру "Афросиаба" забытые в поезде 9 000 долларов
© Пресс-служба МВД
В багаже находилось 8 850 долларов США и 1 930 000 сумов наличных денег, а также два гражданских паспорта и личные вещи.
Как сообщается, находку оформили с участием понятых и в установленном порядке передали владельцу все в целости и сохранности. Гражданин выразил благодарность сотруднику, нашедшему пропажу.
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