https://uz.sputniknews.ru/20210415/pravooxraniteli-vernuli-passajiru-afrosiaba-zabytye-v-poezde-devyat-tys-dollarov-18345999.html

Правоохранители вернули пассажиру "Афросиаба" забытые в поезде девять тыс. долларов

Правоохранители вернули пассажиру "Афросиаба" забытые в поезде девять тыс. долларов

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Сотрудники управления обеспечения безопасности на транспорте МВД Узбекистана вернули владельцу забытые в поезде деньги и документы,

2021-04-15T13:19+0500

2021-04-15T13:19+0500

2021-04-15T13:23+0500

происшествия

багаж

мвд узбекистана

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1415/50/14155041_0:135:3071:1862_1920x0_80_0_0_d9ee1cbb0b588484ce1546a1c8f123a8.jpg

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Сотрудники управления обеспечения безопасности на транспорте МВД Узбекистана вернули владельцу забытые в поезде деньги и документы, сообщают в ведомстве.Бесхозную мужскую сумку обнаружили 13 апреля в пятом вагоне скоростного поезда "Афрасиаб" №762 сообщением "Ташкент — Бухара — Ташкент". Данный факт зафиксировал сотрудник батальона сопровождения пассажирских поездов ГУОБ на транспорте Ш. Худайберганов.В багаже находилось 8 850 долларов США и 1 930 000 сумов наличных денег, а также два гражданских паспорта и личные вещи.Как сообщается, находку оформили с участием понятых и в установленном порядке передали владельцу все в целости и сохранности. Гражданин выразил благодарность сотруднику, нашедшему пропажу.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

багаж, мвд узбекистана, узбекистан