Президент отправился в Самаркандскую область, чтобы увидеть, как живут люди

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отправился в Самаркандскую область, чтобы ознакомиться с ходом развития этого региона и жизнью населения, сообщили в администрации лидера республики.В программе первого дня визита — посещение промышленных предприятий, туристических комплексов в городах и районах. Президент также планирует посетить объекты транспортной инфраструктуры и посмотреть, как живут люди в новых домах.Во второй день своего пребывания в Самаркандской области Мирзиёев проведет совещание с народными депутатами и представителями общественности, в ходе которого обозначит дальнейшие шаги по социально-экономическому развитию области.
Во второй день своего пребывания в Самаркандской области Мирзиёев проведет совещание с народными депутатами и представителями общественности, в ходе которого обозначит дальнейшие шаги по социально-экономическому развитию области.