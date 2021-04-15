https://uz.sputniknews.ru/20210415/prezident-otpravilsya-v-samarkandskuyu-oblast-chtoby-uvidet-kak-jivut-lyudi-18341108.html

Президент отправился в Самаркандскую область, чтобы увидеть, как живут люди

Президент отправился в Самаркандскую область, чтобы увидеть, как живут люди

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отправился в Самаркандскую область, чтобы ознакомиться с ходом развития этого региона и жизнью населения, сообщили в

2021-04-15T10:52+0500

2021-04-15T10:52+0500

2021-04-15T10:56+0500

политика

самаркандская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отправился в Самаркандскую область, чтобы ознакомиться с ходом развития этого региона и жизнью населения, сообщили в администрации лидера республики.В программе первого дня визита — посещение промышленных предприятий, туристических комплексов в городах и районах. Президент также планирует посетить объекты транспортной инфраструктуры и посмотреть, как живут люди в новых домах.Во второй день своего пребывания в Самаркандской области Мирзиёев проведет совещание с народными депутатами и представителями общественности, в ходе которого обозначит дальнейшие шаги по социально-экономическому развитию области.

https://uz.sputniknews.ru/20210112/Khokim-Samarkandskoy-oblasti-vyshel-v-otpusk-po-sostoyaniyu-zdorovya-15767122.html

самаркандская область

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самаркандская область, шавкат мирзиёев