Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210415/prezident-otpravilsya-v-samarkandskuyu-oblast-chtoby-uvidet-kak-jivut-lyudi-18341108.html
Президент отправился в Самаркандскую область, чтобы увидеть, как живут люди
Президент отправился в Самаркандскую область, чтобы увидеть, как живут люди
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отправился в Самаркандскую область, чтобы ознакомиться с ходом развития этого региона и жизнью населения, сообщили в
2021-04-15T10:52+0500
2021-04-15T10:56+0500
политика
самаркандская область
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1151/25/11512530_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2d7b1397cc4cb4b5076f179888662bf3.jpg
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отправился в Самаркандскую область, чтобы ознакомиться с ходом развития этого региона и жизнью населения, сообщили в администрации лидера республики.В программе первого дня визита — посещение промышленных предприятий, туристических комплексов в городах и районах. Президент также планирует посетить объекты транспортной инфраструктуры и посмотреть, как живут люди в новых домах.Во второй день своего пребывания в Самаркандской области Мирзиёев проведет совещание с народными депутатами и представителями общественности, в ходе которого обозначит дальнейшие шаги по социально-экономическому развитию области.
https://uz.sputniknews.ru/20210112/Khokim-Samarkandskoy-oblasti-vyshel-v-otpusk-po-sostoyaniyu-zdorovya-15767122.html
самаркандская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1151/25/11512530_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8267ea94b995fc34e48e1680c2a6bb6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
самаркандская область, шавкат мирзиёев

Президент отправился в Самаркандскую область, чтобы увидеть, как живут люди

10:52 15.04.2021 (обновлено: 10:56 15.04.2021)
560
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отправился в Андижанскую область
Шавкат Мирзиёев отправился в Андижанскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства планирует посетить объекты транспортной инфраструктуры, а также посмотреть, как живут люди в новых домах.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отправился в Самаркандскую область, чтобы ознакомиться с ходом развития этого региона и жизнью населения, сообщили в администрации лидера республики.
В программе первого дня визита — посещение промышленных предприятий, туристических комплексов в городах и районах.
Президент также планирует посетить объекты транспортной инфраструктуры и посмотреть, как живут люди в новых домах.
Эркинжон Турдимов - хоким Самаркандской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2021
Общество
Хоким Самаркандской области вышел в отпуск по состоянию здоровья
12 января, 12:40
2865
Во второй день своего пребывания в Самаркандской области Мирзиёев проведет совещание с народными депутатами и представителями общественности, в ходе которого обозначит дальнейшие шаги по социально-экономическому развитию области.
000100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:42В Японии кошка спасла жизнь человеку и возглавила полицию — видео
11:25Украина и Тайвань неизбежно вернутся в родную гавань
10:52Президент отправился в Самаркандскую область, чтобы увидеть, как живут люди
10:46Зеленский добивает вражескую систему
10:25Узбекистан "добрался" до Скандинавии: республика откроет посольство в Швеции
09:53НАТО превращает Украину в "пороховую бочку": какой ответ подготовила Россия?
09:32"Ирония судьбы" по-американски: советский фильм переснимут со звездами Голливуда
09:00Узбекистан впервые попал в рейтинг лучших стран планеты
08:30Еще одна американская НПО вернулась в Узбекистан спустя 15 лет
ВчераРоссия поможет Узбекистану создать систему кадастра
ВчераВ Узбекистане начали выдавать электронные справки о вакцинации от COVID-19
ВчераКонтакты Ташкента с ОБСЕ стали интенсивнее — Мирзиёев
ВчераПандемия не помеха: Узбекистан и Пакистан увеличили товарооборот
ВчераОверчук обсудил с Умурзаковым снижение торговых барьеров между Россией и Узбекистаном
ВчераУзбекистан позвали на Стамбульскую конференцию по Афганистану
ВчераАпрельские тезисы: Олег Богданов о госдолге Узбекистана и стойкости экономики
ВчераРоссия пригласила Узбекистан на межрелигиозную конференцию в 2022 году
Вчера"Беспрецедентная сумма": сколько пожертвований собрали на реставрацию Нотр-Дама-де-Пари
ВчераО чем Нарбаева говорила с соотечественниками в Москве
ВчераНа рынке "Куйлюк" правоохранители задержали карманника