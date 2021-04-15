https://uz.sputniknews.ru/20210415/shavkat-mirziyoev-pochtil-pamyat-islama-karimova-18359375.html

Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память первого главы государства Ислама Каримова.

2021-04-15T21:06+0500

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

политика

самаркандская область

ислам каримов

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память первого главы государства Ислама Каримова.Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет вследствие инсульта. Он похоронен на территории мечети Хазрет-Хызр в родном городе — Самарканде.Шавкат Мирзиёев в четверг работает в Самаркандской области.Президент побеседовал с религиозными деятелями, рассказали в его пресс-службе. Были прочитаны суры из Корана.Также собравшиеся прочитали дуа за мир и благополучие в Узбекистане.

самаркандская область

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, самаркандская область, ислам каримов, шавкат мирзиёев