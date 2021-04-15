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https://uz.sputniknews.ru/20210415/shavkat-mirziyoev-pochtil-pamyat-islama-karimova-18359375.html
Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова
Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память первого главы государства Ислама Каримова.
2021-04-15T21:06+0500
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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
политика
самаркандская область
ислам каримов
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память первого главы государства Ислама Каримова.Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет вследствие инсульта. Он похоронен на территории мечети Хазрет-Хызр в родном городе — Самарканде.Шавкат Мирзиёев в четверг работает в Самаркандской области.Президент побеседовал с религиозными деятелями, рассказали в его пресс-службе. Были прочитаны суры из Корана.Также собравшиеся прочитали дуа за мир и благополучие в Узбекистане.
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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, самаркандская область, ислам каримов, шавкат мирзиёев

Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

21:06 15.04.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память первого главы государства Ислама Каримова
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память первого главы государства Ислама Каримова - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики посетил мавзолей Каримова, расположенный на территории мечети Хазрет-Хызр в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память первого главы государства Ислама Каримова.
Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет вследствие инсульта. Он похоронен на территории мечети Хазрет-Хызр в родном городе — Самарканде.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМавзолей Ислама Каримова
Мавзолей Ислама Каримова - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
Мавзолей Ислама Каримова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в четверг работает в Самаркандской области.
Президент побеседовал с религиозными деятелями, рассказали в его пресс-службе. Были прочитаны суры из Корана.
"Ислам-ака был скромным человеком. И этот мавзолей ему под стать. Мы вложили душу в это место. Продолжаем работу, начатую первым президентом. Пусть Всевышний упокоит его душу", — сказал узбекский лидер.
Также собравшиеся прочитали дуа за мир и благополучие в Узбекистане.
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