https://uz.sputniknews.ru/20210415/ubeditelnyy-argument-podrostok-xotel-ostanovit-draku-i-pyrnul-neznakomtsa-18349378.html

Убедительный аргумент: подросток хотел остановить драку и пырнул незнакомца

Убедительный аргумент: подросток хотел остановить драку и пырнул незнакомца

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Несколько дней назад рядом с детским садом в Алмазарском районе Ташкента подрались школьники. Потасовка закончилась плачевно: один

2021-04-15T14:57+0500

2021-04-15T14:57+0500

2021-04-15T16:26+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

поножовщина

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Несколько дней назад рядом с детским садом в Алмазарском районе Ташкента подрались школьники. Потасовка закончилась плачевно: один из участников уличного спора захватил с собой нож, в результате другой юноша с тяжелым ранением оказался в больнице.О причинах поножовщины рассказали в пресс-службе Следственного отделения при УКД ОВД Алмазарского района. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".В ходе следствия выяснилось, что нападавший до момента трагедии не был знаком со своим оппонентом. Они встретились во время уличной драки. Причем задержанный юноша намеревался разнять участников ссоры, однако для большей убедительности пустил в ход холодное оружие. Всем участникам конфликта по 17 лет.Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://uz.sputniknews.ru/20200921/Ponozhovschina-u-nochnogo-kluba-v-Tashkente-dvoe-pogibli-15020268.html

ташкент

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следственный департамент при мвд узбекистана, поножовщина, ташкент