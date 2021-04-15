https://uz.sputniknews.ru/20210415/uchenye-sdelali-otkrytie-kotoroe-pozvolit-lyudyam-obschatsya-s-paukami-18348061.html

Ученые сделали открытие, которое позволит людям общаться с пауками

Ученые сделали открытие, которое позволит людям общаться с пауками

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американские ученые смогли определить, как звучит паутина, пишет Vice.

2021-04-15T14:24+0500

2021-04-15T14:24+0500

2021-04-15T14:30+0500

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американские ученые смогли определить, как звучит паутина, пишет Vice.Для этого исследователи прибегли к ультразвуковой обработке данных и изучили вибрации, которыми пользуются членистоногие, чтобы воспринимать окружающую среду.Каждой нити паутины был присвоен звук, который способен распознать человек. В итоге родилась целая "симфония".Ученые убеждены, что новое открытие станет первым шагом на пути к установлению контакта с пауками: чтобы люди понимали их, а они — людей.Следующая стадия исследования — аналогичный эксперимент, проведенный при помощи технологии искусственного интеллекта.

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природа, паук, ученые, животные, насекомое, музыка