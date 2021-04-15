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Ученые сделали открытие, которое позволит людям общаться с пауками
Ученые сделали открытие, которое позволит людям общаться с пауками
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американские ученые смогли определить, как звучит паутина, пишет Vice.
2021-04-15T14:24+0500
2021-04-15T14:30+0500
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природа
паук
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американские ученые смогли определить, как звучит паутина, пишет Vice.Для этого исследователи прибегли к ультразвуковой обработке данных и изучили вибрации, которыми пользуются членистоногие, чтобы воспринимать окружающую среду.Каждой нити паутины был присвоен звук, который способен распознать человек. В итоге родилась целая "симфония".Ученые убеждены, что новое открытие станет первым шагом на пути к установлению контакта с пауками: чтобы люди понимали их, а они — людей.Следующая стадия исследования — аналогичный эксперимент, проведенный при помощи технологии искусственного интеллекта.
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природа, паук, ученые, животные, насекомое, музыка

Ученые сделали открытие, которое позволит людям общаться с пауками

14:24 15.04.2021 (обновлено: 14:30 15.04.2021)
244
© СС0 / Unsplash / Atle MoПаук, иллюстративное фото
Паук, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© СС0 / Unsplash / Atle Mo
Специалисты отметили, что структура паутины напоминает арфу или другой струнный инструмент.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американские ученые смогли определить, как звучит паутина, пишет Vice.
Для этого исследователи прибегли к ультразвуковой обработке данных и изучили вибрации, которыми пользуются членистоногие, чтобы воспринимать окружающую среду.
Каждой нити паутины был присвоен звук, который способен распознать человек. В итоге родилась целая "симфония".
Ученые убеждены, что новое открытие станет первым шагом на пути к установлению контакта с пауками: чтобы люди понимали их, а они — людей.
Следующая стадия исследования — аналогичный эксперимент, проведенный при помощи технологии искусственного интеллекта.
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