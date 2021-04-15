https://uz.sputniknews.ru/20210415/uzbekistan-vpervye-popal-v-reyting-luchshix-stran-planety-18338663.html

Узбекистан впервые попал в рейтинг лучших стран планеты

Узбекистан впервые попал в рейтинг лучших стран планеты

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистан впервые вошел в список лучших стран мира. Рейтинг опубликовал американский журнал U.S. News & World Report.

2021-04-15T09:00+0500

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общество

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистан впервые вошел в список лучших стран мира. Рейтинг опубликовал американский журнал U.S. News & World Report.Страна расположилась на 73-й строчке из 78. При составлении рейтинга учитывался уровень социальной справедливости, расового равенства и поддержания климата.Из стран Центральной Азии в списке также оказался Казахстан (72-е место), а вот Кыргызстан и Таджикистан не попали.В конце рейтинга также разместились Украина (71) и Беларусь (75). Журнал подчеркнул, что в этих странах до сих пор не решена проблема коррупции. Этим обусловлены последние места в списке.Россия между тем расположилась на 24-й строчке.Кто же вошел в топ-5 рейтинга: Канада, Япония, Германия, Швейцария и Австралия. США оказались только на 6-м месте.

https://uz.sputniknews.ru/20210128/V-Uzbekistane-stalo-menshe-korruptsii--opublikovan-mirovoy-reyting-15883400.html

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