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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210415/uzbekistan-vpervye-popal-v-reyting-luchshix-stran-planety-18338663.html
Узбекистан впервые попал в рейтинг лучших стран планеты
Узбекистан впервые попал в рейтинг лучших стран планеты
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистан впервые вошел в список лучших стран мира. Рейтинг опубликовал американский журнал U.S. News & World Report.
2021-04-15T09:00+0500
2021-04-15T09:10+0500
общество
мир
рейтинг
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистан впервые вошел в список лучших стран мира. Рейтинг опубликовал американский журнал U.S. News &amp; World Report.Страна расположилась на 73-й строчке из 78. При составлении рейтинга учитывался уровень социальной справедливости, расового равенства и поддержания климата.Из стран Центральной Азии в списке также оказался Казахстан (72-е место), а вот Кыргызстан и Таджикистан не попали.В конце рейтинга также разместились Украина (71) и Беларусь (75). Журнал подчеркнул, что в этих странах до сих пор не решена проблема коррупции. Этим обусловлены последние места в списке.Россия между тем расположилась на 24-й строчке.Кто же вошел в топ-5 рейтинга: Канада, Япония, Германия, Швейцария и Австралия. США оказались только на 6-м месте.
https://uz.sputniknews.ru/20210128/V-Uzbekistane-stalo-menshe-korruptsii--opublikovan-mirovoy-reyting-15883400.html
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мир, рейтинг, узбекистан

Узбекистан впервые попал в рейтинг лучших стран планеты

09:00 15.04.2021 (обновлено: 09:10 15.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Sultonbek IkromovБухара
Бухара - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© СС0 / Unsplash / Sultonbek Ikromov
Как отмечает издание, страна расположена ближе к концу рейтинга из-за высокой коррупции. Между тем мировое сообщество признало: в последние годы власти существенно продвинулись в решении этой проблемы.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистан впервые вошел в список лучших стран мира. Рейтинг опубликовал американский журнал U.S. News & World Report.
Страна расположилась на 73-й строчке из 78.
© U.S. News & World ReportРеспублика заняла 73 место из 78, общий результат составил 3,4 балла
Республика заняла 73 место из 78, общий результат составил 3,4 балла - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
Республика заняла 73 место из 78, общий результат составил 3,4 балла
© U.S. News & World Report
При составлении рейтинга учитывался уровень социальной справедливости, расового равенства и поддержания климата.
Из стран Центральной Азии в списке также оказался Казахстан (72-е место), а вот Кыргызстан и Таджикистан не попали.
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В конце рейтинга также разместились Украина (71) и Беларусь (75). Журнал подчеркнул, что в этих странах до сих пор не решена проблема коррупции. Этим обусловлены последние места в списке.
Россия между тем расположилась на 24-й строчке.
Кто же вошел в топ-5 рейтинга: Канада, Япония, Германия, Швейцария и Австралия. США оказались только на 6-м месте.
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