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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210415/v-andijane-otkroetsya-filial-varshavskogo-universiteta-collegium-humanum-18343270.html
В Андижане откроется филиал Варшавского университета Collegium Humanum
В Андижане откроется филиал Варшавского университета Collegium Humanum
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Андижане скоро появится филиал Варшавского университета менеджмента Collegium Humanum (Польша). Соответствующее постановление
2021-04-15T12:28+0500
2021-04-15T12:37+0500
общество
высшее образование
варшава
андижан
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Андижане скоро появится филиал Варшавского университета менеджмента Collegium Humanum (Польша). Соответствующее постановление накануне принял Кабмин Узбекистана. Вуз станет готовить специалистов по программам MBA (Master of Business Administration), DBA (Doctor of Business Administration), LLM (Master of Law) и другим. Перечень образовательных направлений начнут формировать с учетом спроса на местном рынке труда. В филиале также будут проходить переподготовку и повышать квалификацию экономисты и менеджеры предприятий и учреждений Андижанской области. Практиковаться учащиеся будут в вузах Европы.Финансирование проектаВ соответствии с условиями соглашения, польский учредитель должен инвестировать в общей сложности $4 млн в течение трех лет, половину из них – в 2021 году. Средства пойдут на ремонт, реконструкцию и оборудование зданий и сооружений, будет построен также кампус вуза.Формы обучения и факультетыНесмотря на то, что филиал – это негосударственное образовательное учреждение, программы обучения будут согласовываться с Минвузом. Обучение организуют в дневной форме на трех языках: английском, русском и узбекском на платно-контрактной основе.Около 70% профессорско-преподавательского состава прибудут в Андижан из Польши и других европейских стран.Прием абитуриентов в бакалавриат начнется в 2021/2022 учебном году по следующим специальностям:Выпускники вуза получат дипломы образца Варшавского университета Collegium Humanum.Оплата за обучениеНе менее 10% студентов смогут учиться на основе гранта филиала. Это будут одаренные дети из семей, нуждающихся в социальной защите. Лучшие же студенты, обучающиеся платно, смогут получить 50 процентную скидку на оплату контракта.В Андижане также действует Университет Шарда (Индия), а в Фергане – Корейский международный университет и Ферганский филиал Латвийской высшей школы менеджмента информационных систем.Восемнадцать филиалов зарубежных вузов находятся в столице Узбекистана Ташкенте. В том числе российские вузы представлены филиалами: МГИМО, Российского государственного экономического университета им. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина, МГУ им. М.В. Ломоносова, Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
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высшее образование, варшава, андижан

В Андижане откроется филиал Варшавского университета Collegium Humanum

12:28 15.04.2021 (обновлено: 12:37 15.04.2021)
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В соответствии с условиями соглашения, польский учредитель должен инвестировать в общей сложности $4 млн в течение трех лет, половину из них – в 2021 году.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Андижане скоро появится филиал Варшавского университета менеджмента Collegium Humanum (Польша). Соответствующее постановление накануне принял Кабмин Узбекистана.
Вуз станет готовить специалистов по программам MBA (Master of Business Administration), DBA (Doctor of Business Administration), LLM (Master of Law) и другим.
Перечень образовательных направлений начнут формировать с учетом спроса на местном рынке труда. В филиале также будут проходить переподготовку и повышать квалификацию экономисты и менеджеры предприятий и учреждений Андижанской области.
Практиковаться учащиеся будут в вузах Европы.

Финансирование проекта

В соответствии с условиями соглашения, польский учредитель должен инвестировать в общей сложности $4 млн в течение трех лет, половину из них – в 2021 году.
Средства пойдут на ремонт, реконструкцию и оборудование зданий и сооружений, будет построен также кампус вуза.

Формы обучения и факультеты

Несмотря на то, что филиал – это негосударственное образовательное учреждение, программы обучения будут согласовываться с Минвузом. Обучение организуют в дневной форме на трех языках: английском, русском и узбекском на платно-контрактной основе.
Около 70% профессорско-преподавательского состава прибудут в Андижан из Польши и других европейских стран.
Прием абитуриентов в бакалавриат начнется в 2021/2022 учебном году по следующим специальностям:
финансовый и бухгалтерский учет;
менеджмент транспорта и логистики;
международный бизнес и маркетинг;
менеджмент в туризме, гостиничном бизнесе и общепите;
управление малым и средним бизнесом;
информационно-коммуникационные технологии.
Выпускники вуза получат дипломы образца Варшавского университета Collegium Humanum.

Оплата за обучение

Не менее 10% студентов смогут учиться на основе гранта филиала. Это будут одаренные дети из семей, нуждающихся в социальной защите. Лучшие же студенты, обучающиеся платно, смогут получить 50 процентную скидку на оплату контракта.
В Андижане также действует Университет Шарда (Индия), а в Фергане – Корейский международный университет и Ферганский филиал Латвийской высшей школы менеджмента информационных систем.
Восемнадцать филиалов зарубежных вузов находятся в столице Узбекистана Ташкенте. В том числе российские вузы представлены филиалами: МГИМО, Российского государственного экономического университета им. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина, МГУ им. М.В. Ломоносова, Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
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