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https://uz.sputniknews.ru/20210415/v-kashkadare-14-letnyaya-devochka-otdala-moshenniku-73-tys-18359863.html
В Кашкадарье 14-летняя девочка отдала мошеннику $7,3 тыс.
В Кашкадарье 14-летняя девочка отдала мошеннику $7,3 тыс.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области возбудили уголовное дело в отношении юноши, который выманил у 14-летней девочки крупную сумму,
2021-04-15T21:59+0500
2021-04-15T21:59+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
мошенничество
мошенник
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области возбудили уголовное дело в отношении юноши, который выманил у 14-летней девочки крупную сумму, принадлежавшую ее отцу. Об этом сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.Как рассказали в пресс-службе, 3 апреля 39-летний Ойбек К. написал заявление в УВД региона, в котором рассказал, что 18-летний Мирзохид Б., воспользовавшись отсутствием взрослых, обманул его несовершеннолетнюю дочь и попросил вынести имеющиеся в семье деньги. Девочка передала мошеннику 7,3 тысячи долларов.Впоследствии было установлено следующее: Мирзохид Б. узнал, что Ойбек К. занимается прибыльным делом и у него возник план по личному "обогащению". Как оказалось, молодой человек, попросив девочку вынести ему деньги, заверил, что спустя некоторое время вернет всю сумму. Слово он не сдержал.В отношении парня возбудили дело по пункту "а" части 3 статьи 168 ("Мошенничество") УК Узбекистана. У него изъяли шесть тысяч долларов — они были возвращены потерпевшему. Расследование продолжается.
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следственный департамент при мвд узбекистана, мошенничество, мошенник

В Кашкадарье 14-летняя девочка отдала мошеннику $7,3 тыс.

21:59 15.04.2021
20
© СС0 / Unsplash / Emilio TakasДоллары, иллюстративное фото
Доллары, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© СС0 / Unsplash / Emilio Takas
Злоумышленник пообещал доверчивой несовершеннолетней, что спустя некоторое время вернет деньги. Слово он не сдержал.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области возбудили уголовное дело в отношении юноши, который выманил у 14-летней девочки крупную сумму, принадлежавшую ее отцу. Об этом сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
Как рассказали в пресс-службе, 3 апреля 39-летний Ойбек К. написал заявление в УВД региона, в котором рассказал, что 18-летний Мирзохид Б., воспользовавшись отсутствием взрослых, обманул его несовершеннолетнюю дочь и попросил вынести имеющиеся в семье деньги. Девочка передала мошеннику 7,3 тысячи долларов.
Впоследствии было установлено следующее: Мирзохид Б. узнал, что Ойбек К. занимается прибыльным делом и у него возник план по личному "обогащению".
Как оказалось, молодой человек, попросив девочку вынести ему деньги, заверил, что спустя некоторое время вернет всю сумму. Слово он не сдержал.
В отношении парня возбудили дело по пункту "а" части 3 статьи 168 ("Мошенничество") УК Узбекистана. У него изъяли шесть тысяч долларов — они были возвращены потерпевшему. Расследование продолжается.
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