https://uz.sputniknews.ru/20210415/v-tashkente-poproshayki-s-detmi-napali-na-inspektorov-pps-18350309.html

В Ташкенте попрошайки с детьми напали на инспекторов ППС

В Ташкенте попрошайки с детьми напали на инспекторов ППС

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали появившееся в соцсетях видео, где сотрудники ведомства ведут в

2021-04-15T16:05+0500

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ташкент

происшествия

гувд ташкента

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали появившееся в соцсетях видео, где сотрудники ведомства ведут в служебную машину возмущенных женщин.Как рассказали в ГУВД, это произошло поздним вечером 14 апреля на пересечении улиц Коратош и Бунёдкор. Три женщины с детьми ходили по дороге, приставали к водителям и прохожим, просили у них деньги. Сотрудники ППС сказали им, что это административное правонарушение, и попросили проехать в отдел внутренних дел. В итоге их доставили в ОВД в принудительном порядке.Выяснилось, что эти женщины — 25-летняя Махлиё Ю. с двумя своими детьми, 30-летняя Зухра Ш. и 25-летняя Санобар У. Ранее они уже неоднократно получали предупреждения. Малышей попрошайки использовали, чтобы "вызвать жалость и сострадание", отметили в ГУВД.В настоящее время идет доследственная проверка для принятия законного решения.

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ташкент, гувд ташкента