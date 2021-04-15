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В Ташкенте попрошайки с детьми напали на инспекторов ППС
В Ташкенте попрошайки с детьми напали на инспекторов ППС
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали появившееся в соцсетях видео, где сотрудники ведомства ведут в
2021-04-15T16:05+0500
2021-04-15T16:05+0500
ташкент
происшествия
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали появившееся в соцсетях видео, где сотрудники ведомства ведут в служебную машину возмущенных женщин.Как рассказали в ГУВД, это произошло поздним вечером 14 апреля на пересечении улиц Коратош и Бунёдкор. Три женщины с детьми ходили по дороге, приставали к водителям и прохожим, просили у них деньги. Сотрудники ППС сказали им, что это административное правонарушение, и попросили проехать в отдел внутренних дел. В итоге их доставили в ОВД в принудительном порядке.Выяснилось, что эти женщины — 25-летняя Махлиё Ю. с двумя своими детьми, 30-летняя Зухра Ш. и 25-летняя Санобар У. Ранее они уже неоднократно получали предупреждения. Малышей попрошайки использовали, чтобы "вызвать жалость и сострадание", отметили в ГУВД.В настоящее время идет доследственная проверка для принятия законного решения.
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ташкент, гувд ташкента

В Ташкенте попрошайки с детьми напали на инспекторов ППС

16:05 15.04.2021
253
© CC0 / Unsplash / Jordan RowlandМонеты на ладони
Монеты на ладони - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© CC0 / Unsplash / Jordan Rowland
Инцидент произошел поздним вечером 14 апреля на пересечении улиц Коратош и Бунёдкор.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали появившееся в соцсетях видео, где сотрудники ведомства ведут в служебную машину возмущенных женщин.
Как рассказали в ГУВД, это произошло поздним вечером 14 апреля на пересечении улиц Коратош и Бунёдкор. Три женщины с детьми ходили по дороге, приставали к водителям и прохожим, просили у них деньги.
Сотрудники ППС сказали им, что это административное правонарушение, и попросили проехать в отдел внутренних дел.

Нарушительницы начали кричать, пытаясь привлечь внимание очевидцев и вызвать их сочувствие, а затем напали на инспекторов.

В итоге их доставили в ОВД в принудительном порядке.
Выяснилось, что эти женщины — 25-летняя Махлиё Ю. с двумя своими детьми, 30-летняя Зухра Ш. и 25-летняя Санобар У. Ранее они уже неоднократно получали предупреждения.
Малышей попрошайки использовали, чтобы "вызвать жалость и сострадание", отметили в ГУВД.
В настоящее время идет доследственная проверка для принятия законного решения.
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